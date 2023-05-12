Унылая пора: к чему ведет Европу отказ от российского газа

Санкции, введенные Евросоюзом против России, привели к увеличению зависимости германских фермеров от российских удобрений, что обещает аграрному сектору ФРГ немалые убытки. Состоявшаяся на днях ежегодная конференция Ассоциаций сельскохозяйственной промышленности (IVA) отметила, что подорожание российского газа «оказалось настолько резким и высоким, что производство аммиака, основного исходного материала для производства азотных удобрений, стало едва ли экономически выгодным». В результате, по словам официального представителя IVA Марко Фляйшмана, в августе прошлого года было остановлено 60% мощностей, производящих аммиак в странах ЕС, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании. Подробности — в материале «Известий».

Чем лучше — тем хуже

Для немецких аграриев тем не менее ситуация со сбытом продукции некоторое время складывалась не так уж плохо, отмечает Торстен Курт, сельскохозяйственный эксперт консалтинговой компании BCG: «Цены производителей на пшеницу также выросли с конца 2021 года и были настолько высокими, что удобрения в большинстве случаев были оправданны для фермеров, несмотря на высокие затраты».

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С реализацией выращенного зерна немецкие фермеры проблем особых не испытали и даже выиграли от роста цен. Однако сегодня вопрос состоит в другом: как добиться, чтобы полученные ими сверхприбыли не превратились в гору бесполезных бумажек? Извращение Европой буквы и духа зерновой сделки — вывозимый с Украины хлеб пошел не в бедные африканские государства, а был переориентирован Евросоюзом на свои рынки — внесло свою лепту в ухудшение ситуации. И теперь, в условиях, когда германская химическая промышленность отказывается производить удобрения по причине дороговизны сырья и энергии, европейские фермеры оказываются во всё возрастающей зависимости от удобрений из России.

Экономически надо, но политически нельзя

«ЕС в целом и Германия в частности испытывают в настоящее время увеличивающуюся потребность в импорте удобрений, — подчеркивает Марко Фляйшман. — В сезон удобрений – 2022/23 доля России в общегерманском импорте составила 19%».

До начала СВО этот показатель составлял, по данным научно-исследовательской группы Университета Наварры (Испания), 15,1%. В целом же доля российских удобрений в импорте Европы составляет около 30%, а в начале 2022 года доходила до 37,1%.

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Это неудивительно, считает специалист, ведь «в России при производстве используется дешевый газ, что дает ей преимущество в споре с конкурентами. РФ может себе позволить снизить цены на поставляемые за рубеж удобрения настолько, чтобы и соперникам было нечем крыть, и сами производители внакладе не остались».

В итоге, пишут немецкие СМИ, Россия поставляет в ЕС теперь даже больше энергии (в переработанной форме), чем до введения санкций. Пресса ФРГ объясняет, что местные химические компании якобы отказываются от производства удобрений по причине неэкологичности процесса. При этом в мировом масштабе индустрия удобрений находится на подъеме, констатируют ученые из Наварры.

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«В 2020 году мировой рынок этого продукта стоил более $190 млрд с прогнозом роста на 2,6% в период с 2022 по 2030 год. Удобрения играют ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. По этой же причине их легко можно использовать в качестве инструмента экономического давления», — предупреждают эксперты.

Дешевой еде конец?

«Все прекрасно понимают, насколько промышленное производство продуктов питания зависит от искусственных удобрений, — говорит руководитель IVA Михаэль Вагнер. — Аналитики химической промышленности уверены, что потребность в продуктах питания увеличится вдвое в период с 2005 по 2050 год, когда население мира достигнет 10 млрд человек. Без удобрений накормить всех будет невозможно».

По словам Вагнера, ассоциация просто вынуждена отказаться от следования цели, поставленной ЕС в рамках «Зеленого курса» по сокращению использования средств защиты растений наполовину к 2030 году.

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«Проблема не в цели, а в реализации, — дополнил специалист. — Германия особенно пострадала от запланированного «Зеленым курсом» полного запрета на использование химии на так называемых уязвимых территориях, таких как заповедники. У нас в эту категорию «отписали» чрезмерно большое количество земель по сравнению с соседними странами. Это может привести к тому, что производство сельхозпродукции в ФРГ будет свертываться и переезжать в другие государства».

«Играть с хлебом — всё равно, что играть с огнем. Есть немало таких фермеров, которые менее чем через месяц после окончания посевной начинают раздумывать, есть ли смысл ухаживать за всходами, когда вырисовывается перспектива нехватки удобрений. Любой специалист в аграрной сфере скажет вам, что удобрения — это половина урожая. И если их не будет, лучше не тратить деньги и силы на заведомо убыточное мероприятие», — говорит руководитель отдела травянистых культур испанской Ассоциации-координатора фермеров и владельцев ранчо (COAG) Хосе Роалес. — Меньше удобрений, меньше убранных гектаров и меньше производства — в сумме это неизбежно означает, что на рынке будет меньше зерновых. А значит, и цены будут расти. Дешевой еде конец — очень скоро простые люди не смогут себе позволить купить такие базовые вещи, как литр молока или буханка хлеба».

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Конечно, европейские страны могли бы переориентироваться в своих закупках удобрений на другие страны. Например, традиционным поставщиком фосфатных удобрений для Европы является Марокко. Но дело в том, что сырье для производства азотных фертилизантов Рабат покупает в России. И США с ЕС здесь зорко следят, чтобы «запрещенку» марокканцы у Москвы не брали. По крайней мере, напрямую. Конечно, остаются варианты приобретения через посреднические фирмы или смешивание российских удобрений с аналогами от других производителей. Но любая из этих опций увеличивает стоимость конечного продукта, снижая таким образом покупательную способность населения.

Теоретически у Брюсселя теплится надежда обойтись и без российских удобрений, заменив их готовым зерном, произведенным Украиной. Однако этот взгляд не находит позитивного отклика у европейских фермеров, которых поток дешевой пшеницы может разорить. Не зря же Польша, Венгрия и Болгария прибегли к такому инструменту обеспечения сельхозбезопасности, как отказ от закупок украинского зерна.