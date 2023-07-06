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Майский старт: темпы роста ВВП России резко ускоряются

Хотя ключевую роль сыграл эффект низкой базы, дело не только в нем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По итогам мая экономика России продемонстрировала резкое ускорение темпов роста, увеличившись на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно впечатляющими были цифры по промышленному производству, в том числе в обрабатывающей промышленности. Является ли это ускорение признаком быстрого восстановления российского ВВП, какие цифры будут зафиксированы по итогам всего II квартала и можно ли ожидать продолжения тренда на рост в будущем, разбирались «Известия» вместе с экспертами.

Пошли вверх

Согласно данным Росстата, промышленное производство в мае 2023 года выросло сразу на 7,1% к тому же месяцу 2022-го. Одновременно был зафиксирован (с учетом сезонного и календарного факторов) рост на 0,7% относительно апреля. За первые пять месяцев 2023 года отмечен рост промышленного производства на 1,8%. На первый взгляд данные по промышленности говорят о явном эффекте низкой базы, связанной с провалом во II квартале 2022 года, но если сравнивать с прошлогодними показателями, всё выглядит уже не столь однозначно. К примеру, в апреле 2023 года рост относительно того же месяца 2022-го был ниже майского — 5,2%. Напротив, спад в апреле 2022 года оказался самым тяжелым (–2,7% к марту 2022 года), тогда как в мае ситуация начала стабилизироваться.

В минувшем мае всё было хорошо у обрабатывающих производств, которые выросли на 12,8% к прошлогоднему маю и на 0,9% к минувшему апрелю. Двузначные темпы роста демонстрировали отрасли, которые могут быть связаны с ВПК: так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий подскочило на 31,5%. Производство электрооборудования увеличилось почти в полтора раза (49,5%), а готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 29,2%.

перевалка угля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В секторе добычи полезных ископаемых годовой рост намного скромнее — всего на 1,9% (к апрелю — на 1,4%). Добыча руды и вовсе упала на 2,5%. Если посмотреть по отдельным видам, то можно увидеть колоссальный спад в добыче газа — почти на 20% в натуральном выражении. В то же время объемы добываемого угля увеличились на 5,5%.

По-прежнему фиксируется рост в производстве продуктов питания: в мае он составил 6,9%. Рост отмечен по большинству направлений. Отметим, что если производство пиво в мае росло, то по остальному спиртному фиксируется спад на 10–20%. В области сельского хозяйства рост по итогам мая составил 2,9% (за пять месяцев года — 3%).

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Розничная торговля в мае продемонстрировала бурный рост — сразу на 9,3%. В апреле показатели тоже были хорошие, но чуть ниже — 7,8%. В целом же за январь–май отмечен небольшой спад, на 0,7%. В оптовой же торговле фиксируется рост сразу на 14,5%, что довольно удивительно, учитывая, что в апреле она выросла только на 5%. Исключительно мощные результаты у предприятий общественного питания, которые в марте выросли более чем на 22%.

Майские показатели роста хорошо коррелируют с оборотом организаций, который увеличился на 7,5%. Однако в статистике есть и некоторые «прорехи», которые довольно сложно объяснить. В первую очередь речь идет о снижении активности в транспорте. Транспортная динамика в мае составила 4,6%, так в полной мере и не вернувшись к росту ни в один из месяцев текущего года. Рост множества отраслей экономики в условиях падения транспортной активности не является исключительным случаем, но сейчас разрыв между показателями слишком велик. Частично он может объясняться спадом в трубопроводном секторе.

сыроварня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По оценке Минэкономики, рост ВВП в мае составил 5,4% к тому же месяцу прошлого года и 1,4% к апрелю (опять же с учетом сезонного и календарного факторов). Это один из лучших показателей за последние несколько лет. Предварительные неофициальные оценки разнятся от 3,6 до 5,5%, итоговый результат можно будет подсчитать только после корректировки всех вышедших данных. В итоге квартальные показатели могут достигнуть 5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Отметим, что во II квартале 2022 года спад в сравнении с предыдущим тремя месяцами составил 4,1%.

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Что говорят эксперты

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, оценка роста ВВП в мае на 5,4% отражает прежде всего эффект низкой базы мая прошлого года, хотя ускорился и рост ВВП по отношению к предыдущему месяцу с учетом сезонности.

— По данным Минэка, потребление (розничная торговля, платные услуги и общепит) в мае восстановилось в сопоставимых ценах к уровню двухлетней давности (+1,8% к маю 2021 года). В то же время оборот розничной торговли по итогам мая еще на 1,3% ниже, чем два года назад, в апреле 2021 года, а по непродовольственным товарам отставание составляет 4,7%.

Беленькая добавила, что учитывая данные за апрель и май, рост ВВП во II квартале будет выше, чем в последнем прогнозе Центробанка (4,2%).

магазин одежды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Мы повысили прогноз роста экономики на этот год до 1–1,2%. Новый прогноз учитывает более высокие оценки роста потребления домохозяйств, инвестиций и госрасходов. Однако мы полагаем, что до конца года часть факторов, поддерживавших сильную экономическую активность в первом полугодии, может ослабеть, что будет способствовать замедлению квартальных темпов роста экономики.

По ее словам, в основном это стимулирующий эффект спроса со стороны государства, который, скорее всего, будет сокращаться после рекордных расходов и дефицита начала года. Второй фактор — возможное замедление роста кредитования после ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ и ужесточения макропруденциального регулирования потребительских кредитов. Для внешней торговли риски связаны с ситуацией в мировой экономике и ужесточением санкционных ограничений, в том числе механизмов вторичных санкций.

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Советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков отметил, что для анализа дальнейшей динамики ВВП стоит ориентироваться на прогноз Банка России, который предполагает рост на 0,5–2% в 2023 году.

— Однако, на наш взгляд, рост ВВП может быть чуть выше за счет ослабления рубля и, следовательно, сокращения физического объема импорта.

По словам финансового аналитика Марка Гойхмана, дело не только в эффекте низкой базы прошлого года.

кафе на свежем воздухе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Очень значительный импульс связан с масштабными финансовыми ассигнованиями в производство, прежде всего со стороны бюджетных вложений. Госзаказы обеспечивают основной прирост продукции в обрабатывающих отраслях, которые и внесли главный вклад в общий показатель динамики ВВП. В обрабатывающей индустрии рост составил 12,8%.

Гойхман отметил и повышение потребительского спроса, что стимулирует рост в сервисных отраслях. Общий оборот розничной торговли, общепита, платных услуг населению поднялся на 8,8% год к году, что также больше темпов ВВП.

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— Данные обстоятельства позволяют предполагать, что и в целом по II–III кварталу динамика экономики будет положительной. Сохранятся основные проявленные факторы. «Низкая база» продолжится, поскольку и в последующие месяцы 2022 года ВВП сокращался более чем на 4%. Выпуск продукции остается достаточно стабильным в обрабатывающем секторе. Возможно некоторое сокращение темпов роста из-за намечаемого сокращения текущих бюджетных расходов, наблюдаемого в последнее время относительного уменьшения потребительской активности. Тем не менее, вероятно, общий темп роста ВВП останется на положительной стороне и может составить от 1 до 2%, по различным оценкам.

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