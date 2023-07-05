Устойчивый уровень: зачем Россия увеличила размер госдолга

Российский государственный долг в 2022 году достиг 22,81 трлн — 14,9% ВВП. Расходы на его обслуживание выросли до 1,33 трлн рублей. Безопасно ли такое долговое бремя для российской экономики , стоит ли беспокоиться о возросших тратах на обслуживание долговых обязательств и хватит ли денег на финансирование дефицита бюджета — в материале «Известий».

Крайне низкий

Государственный долг России по итогам прошлого года в рублевом эквиваленте вырос на 1,9 трлн рублей (на 9,1%) — до 22,82 трлн рублей. Из них 18,78 трлн рублей приходится на внутренний долг, 4,04 трлн рублей — на внешний. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

Как уточняется в документе, общий госдолг увеличился на 9,1%. При этом внутренний долг вырос на 13,9%, а внешний сократился на 8,9%.

Отношение совокупного госдолга к ВВП за 2022 год снизилось на 0,6 п. п. — до 14,9%. Таким образом, Россия по-прежнему в числе стран с наиболее низкой долговой нагрузкой — она укладывается в безопасный порог, который составляет 20% ВВП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперты констатируют, что текущий уровень госдолга к ВВП у России незначительно превышает среднее значение за последние 10 лет. Более того, общий российский госдолг — самый низкий среди стран-членов G20. Например в США показатель достигает 121,7%, во Франции — 111,1%, в еврозоне — 90,9%.

— Считается, что критическим уровнем задолженности является 60% ВВП. Но это не мешает ведущим экономикам мира занимать суммы, существенно превышающие ВВП: долг США сейчас составляет 32 трлн долл. (около 120% ВВП). В списке и Италия, и Испания, и Сингапура. Около 200% ВВП составляет внешний долг Греции. Обеспечение долгов этих стран зиждется главным образом на доверии кредиторов, а не на реальных ресурсах, — указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.

Средства есть

Ничего критичного аналитики не видят и в росте трат на обслуживание государственного долга. Эти расходы выросли с 1,08 трлн рублей в 2021 году до 1,33 трлн рублей в 2022 году. Российская Федерация в состоянии стабильно обслуживать свои долговые обязательства даже с учетом санкционной заморозки половины международных резервов.

По состоянию на 23 июня 2023 года они составили 586,9 млрд долл, по размеру резервов Россия продолжает занимать 4-е место в мире.

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— Даже принимая во внимание самые пессимистичные оценки величины замороженных средств, следует признать, что величина резервов превышает показатели достаточности международных резервов). Учитывая сложности, с которыми столкнулась экономика России в прошлом году, госдолг не превысил ожиданий Минфина: согласно закону о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг., верхний предел государственного внутреннего долга был установлен на уровне 20,8 трлн руб., верхний предел государственного внешнего долга — на уровне $70,7 млрд,- поясняет Екатерина Безсмертная.

Консервативный подход

Заимствовать средства для устойчивого развития экономики в долгосрочной перспективе — обычная практика для большинства государств. Поскольку из-за санкций возможности занимать на внешних рынках сильно ограничены, Россия заимствует в основном на внутреннем.

В структуре держателей облигаций федерального займа превалируют отечественные инвесторы — более 80%. Прежде всего, это банки и пенсионные фонды. Иностранцам Россия практически ничего не должна. То, что российский Минфин делает основную ставку на заимствования на внутреннем рынке аналитики в текущих реалиях считают верным решением.

Как подчеркивает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал», в текущих условиях занимать на внешних рынках для России проблематично не только из-за запретов и санкций, но и потому, что даже те инвесторы, которые потенциально могли бы вложиться в российский долг, вероятно, захотят получить повышенную премию за принятие на себя дополнительных рисков.

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— Российская Федерация ведет себя сдержанно и консервативно. Сейчас есть ограничения на привлечение внешнего долга, поэтому единственная возможность — заимствования внутри страны. Например, за 2022 г. сумма расходов на обслуживание долга РФ составила 1 330,5 млрд руб. Из них на обслуживание внутреннего долга пришлось 90%, а внешнего только — 10%, — замечает Владимир Слипенькин, гендиректор Корпорации развития Московской области.

Тем не менее, дружественные страны охотно покупают российский долг. Доля внешних кредиторов сократилась, но полностью они никуда не исчезли, в основном это страны Ближнего Востока, Латинской Америки, а также Китай и Индия, отмечает Сергей Гебель, член генерального совета «Деловой России».

Профинансировать дефицит

Государственный долг и Фонд национального благосостояния (ФНБ) используются для покрытия дефицита бюджета. Так, в прошлом году из ФНБ взяли триллион рублей. Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, увеличение заимствований в разумных пределах позволит не тратить средства «главной кубышки».

Из-за сложностей, с которыми столкнулась российская экономика, показатели дефицита уже превысили запланированные: на конец мая он оценивался в 3,4 трлн руб (при запланированном 2,9 трлн руб. на конец 2023 года).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Чтобы профинансировать дефицит за счет внутренних заимствований, в третьем квартале года ведомство намерено разместить бумаг на 1 трлн рублей, а за первое полугодие объем размещения составил в районе 1,5 трлн.

Как поясняет Николай Кузнецов, доцент кафедры финансы и кредит ГУУ, с учетом, что бюджет этого года также планируется дефицитным, общий уровень госдолга и уровень затрат на его обслуживание в 2023 году повысятся. Однако повышение не будет угрожающим.

— В текущих условиях уровень долга вряд ли превысит 17% ВВП, при уровне расходов на его обслуживание порядка 5% расходов бюджета. При этом порядка 90% расходов придется на обслуживание внутреннего долга, а значит, оно не будет подвержено рискам колебания валютных курсов, — объяснил экономист.

Таким образом, экономика обладает достаточным запасом прочности для дальнейшего наращивания заимствований — разумеется, в разумных пределах.