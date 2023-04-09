В хорошей форме: российская кубышка прибавила на 800 млрд рублей

Российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) за март вырос почти на 800 млрд рублей. Нынешний его объем — 11,9 трлн. За счет чего увеличился объем денежных средств фонда, как поменялась его структура и хватит ли средств для финансирования дефицита бюджета — выясняли «Известия».

Новая структура

По итогам марта Фонд национального благосостояния, по данным Минфина, увеличился на 799,66 млрд рублей. Его объем по состоянию на 1 апреля достиг 11,9 трлн рублей — это 7,9% ВВП прогнозируемого на 2023 год.

Ликвидные активы фонда в Минфине оценили в 6,712 трлн рублей, что соответствует 4,5% ВВП.

Как уточнили в министерстве, в марте 7,479 млрд юаней на счетах в Банке России и 11,863 тонн золота в обезличенной форме были реализованы за 137 млрд рублей. Вырученные средства зачислили на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

После многочисленных западных санкций состав ФНБ в прошлом году претерпел изменения. Его структура теперь состоит на 60% из юаней и на 40% из золота. Остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и иенах были обнулены.

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Как поясняют эксперты, переоценка стоимости этих активов в марте и стала основной причиной роста ФНБ.

— Проблемы в банковском секторе США и Европы в прошлом месяце вызвали опасения наступления мировой рецессии, а также возродили ожидания, что ФРС перейдет к снижению процентных ставок, что уменьшило стоимость доллара и вызвало уход инвесторов в защитные активы. Цены на золото выросли на 7,8% в марте, юань укрепился к рублю на 3,8% за прошедший месяц, — поясняет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

От доллара в структуре фонда отказались. Как объясняли ранее в Минфине, это потребовалось для «обеспечения сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики».

Оптимальный баланс

Наполнению фонда способствовал и рост акций госкомпаний, в которых хранится менее ликвидная часть средств. Если месяцем ранее вложения средств ФНБ в обыкновенные акции Сбербанка оценивались в 1,920 трлн рублей, то в конце марта — уже в 2,420 трлн. Акции Сбербанка выросли на 27%, Аэрофлота на 12%. Также на балансе фонда появились акции банка ВТБ в связи с размещенной допэмиссией — за март они подорожали на 9%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, структура ФНБ на сегодняшний день выглядит оптимально сбалансированной, так как хорошо диверсифицирована: средства фонда хранятся как в ликвидных активах (иностранных валютах и рублях), так и в менее ликвидных (золоте, акциях госкомпаний).

Диверсификация средств фонда позволяет ему страховать риски падения рыночной стоимости активов.

Закрыть дефицит

Фонд национального благосостояния — своего рода «подушка безопасности» России и часть международных резервов (по данным ЦБ, на 1 апреля они составили $593,8 млрд). В ФНБ направляют все сверхдоходы от продажи нефти.

Таким образом, средства фонда — это инструмент сбережения и накопления в хорошие времена и компенсирование дефицита бюджета в трудные годы.

В 2022-м на покрытие бюджетного дефицита оттуда взяли триллион рублей. В 2023-м запланирован дефицит в 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В 2024 году — 1,4%, или 2,2 трлн, в 2025-м — 1,3 трлн (0,7%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Другое дело, что в этом году российский бюджет может оказаться более дефицитным, чем предполагается.

— Доходная часть резко сократилась: за январь-февраль казна получила 3,16 трлн рублей, что на 25% ниже, чем за тот же период прошлого года. При этом нефтегазовые доходы уменьшились на 46%. Запланированный дефицит бюджета на 2023 год составляет 2,9 трлн рублей, но по итогам первых двух месяцев текущего года дефицит уже достиг 2,581 трлн рублей. Поэтому по итогам этого года дефицит бюджета может оказаться в полтора-два раза выше запланированного, — отмечает Николай Вавилов из Total Research.

Есть, где взять

Однако полагаться на средства фонда в этом году будут в наименьшей степени. Покрывать дефицит решено в основном за счет заимствования, то есть выпуска долговых обязательств — облигаций федерального займа (ОФЗ).

Общая сумма внутреннего и внешнего госдолга России по итогам 2022 года выросла до 22,8 трлн рублей с прошлогодних 20,9 трлн. При этом на внутренний долг приходится 18,781 трлн рублей, на внешний — 4,039 трлн. К 2025 году госдолг достигнет 28 трлн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, увеличение заимствований в разумных пределах позволит не тратить средства «главной кубышки».

— Для латания дыр Минфин предпочитает использовать займы, поэтому брать из ФНБ будут в последнюю очередь, — полагает Николай Вавилов. — Вероятнее всего, усилится привлечение инвесторов в ОФЗ, а также стоит ожидать повышения налоговой нагрузки на бизнес и обычных граждан. Для ряда отраслей уже повышен налог на добычу полезных ископаемых. И маневров в области роста налогов еще много. Предпосылки, что ФНБ будет потрачен полностью, отсутствуют. При росте расходов и увеличении дыры в бюджете задействуют в первую очередь другие механизмы.

Разумные траты

Получается, даже при самом негативном для бюджета сценарии в текущих условиях ФНБ вполне хватит на несколько лет.

— Расходуются средства фонда адресно и очень аккуратно. И хотя в 2022 году кубышка РФ изрядно прохудилась, на целых 2,6 трлн рублей, сейчас наблюдается рост денежных запасов фонда. Риски исчерпания минимальны, при условии того, что Минфин и далее будет успешно управлять средствами фонда и тратить их с осторожность ю, — указывает финансовый эксперт Наталья Журавлева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, как подчеркивают аналитики, доходы ФНБ уже постепенно отвязываются исключительно от нефтегазового рынка. Поскольку средства фонда вкладываются в различные виды активов, это позволяет ему меньше зависеть от нефтедоллларов.

— Кроме того, опыт прошедшей пандемии коронавируса показал, что даже при таких потрясениях государство использовало средства ФНБ очень скромно и по целевому назначению — на усовершенствование системы здравоохранения. То есть значение имеет не только, из каких средств генерируются доходы ФНБ, но еще и как, в каком объеме, они расходуются, — заключили аналитики Freedom Finance Global.