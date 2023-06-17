По питерскому счету: на ПМЭФ заключили сделок почти на 4 трлн рублей

В Санкт-Петербурге завершился 26-й Петербургский международный экономический форум , главной темой которого стал суверенитет России в новой реальности. За четыре дня в нем приняли участие 17 тыс. человек из 130 стран, было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей. Эксперты констатируют: событие можно назвать форумом победителей — страна показала, что справляется с глобальным натиском санкций. Они сыграли оздоравливающую роль для России: благодаря ограничениям она пошла по пути независимости от Запада.

На пути суверенитета

За четыре дня в ПМЭФ, который прошел с 14 по 17 июня, приняли участие в живом и виртуальном формате более 17 тыс. человек из 130 стран, сообщил на итоговом пресс-брифинге советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

На форуме было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти в 4 трлн рублей — 3,86 трлн, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, а том числе с организациями из Италии и Испании .

Почетный статус страны-гостя в этом году был отдан ОАЭ, чью делегацию возглавил президент Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян . В Санкт-Петербург приехали президенты Алжира, Армении и Южной Осетии, премьер-министр Кубы, более 150 высокопоставленных официальных лиц, сообщил Антон Кобяков.

Президент Сенегала Маки Салл (второй слева) и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани (слева), прибывшие в Санкт-Петербург, во время церемонии встречи в аэропорту Пулково Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Также в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом, — отметил его советник.

По его словам, самыми многочисленными стали делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы, а также США. Примечательно, что приняли участие в ПМЭФ и не менее 150 компаний из 25 недружественных стран . Также Антон Кобяков отметил, что около половины иностранных организаций из этого списка решили остаться в России и продолжили свою экономическую деятельность.

Центральным событием форума традиционно стало выступление Владимира Путина , состоявшееся 16 июня. Главным гостем ПМЭФ на пленарном заседании выступил его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун. Речь российского лидера, в частности, была посвящена развитию и укреплению суверенитета страны . Для отечественной экономики II квартал прошлого года стал самым сложным, но сейчас макроэкономические показатели постепенно улучшаются, констатировал глава государства. « Россия, в свою очередь, была и будет вовлечена в мировую экономику », — подчеркнул он.

Отдельно он обратился к ушедшим из России иностранным компаниям, которые «не смогли устоять под мощным давлением своих элит», и рассказал, почему российские потребители на самом деле ничего не потеряли.

Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится. Только логотип меняется, — сказал Владимир Путин.

Впервые на ПМЭФ

В этом году участие в экономическом форуме впервые принимали врио глав новых регионов России : Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Власти ДНР подписали 25 соглашений в социально-экономической, культурной и научной сферах. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник также утвердил ряд договоренностей , в частности, с президентской платформой «Россия — страна возможностей» для профессиональной самореализации молодежи.

Запорожская область подписала на экономическом форуме 35 соглашений , в том числе с Китаем о поставке не менее миллиона тонн зерна. Администрация Херсонской области также взялась за наращивание сотрудничества и подписала соглашение с компанией «Росагролизинг» о поставках в регион сельскохозяйственной техники.

Традиционно на ПМЭФ были представлены в основном крупные российские компании, сказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Но главным героем экономической части пленарного заседания стал малый и средний бизнес , отметил он.

Первый заместитель председателя регионального правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко (слева) и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий (второй справа) в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Президент объявил о снятии регуляторных барьеров, льготном налоговом периоде для малых и средних предпринимателей (МСП), перерастающих параметры малых, а также о закреплении системы госгарантий, облегчающей доступ к финансовым ресурсам.

— Эти меры подчинены в том числе и такой важной цели, как создание рабочих мест в малых городах и на селе. Это может обеспечить только малый бизнес, — считает эксперт.

Социальные новации

Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил расширить условия выплаты пособий на детей до 1,5 лет и для родителей, которые заботятся о детях-инвалидах . Сейчас такие пособия выплачиваются, если у родителей нет иного дохода, а если человек начал работать или подрабатывать — выплаты прекращаются. Глава государства полагает, что семьи должны получать финансовую помощь даже в случае увеличения дохода.

— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, — заявил президент и призвал принять новые нормы «как можно быстрее».

То есть в скором времени матери, которые вышли из декрета до того, как их ребенку исполнилось, 1,5 года, и родители детей-инвалидов, нашедшие работу с частичной занятостью, смогут рассчитывать на выплаты.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

А уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова призвала создавать больше условий для работы и самореализации людей с инвалидностью — так в стране появится полноценное инклюзивное общество. В частности, она предложила привлекать их к разработкам и экспертизе инклюзивных проектов.

— Мы часто думаем, что знаем, что нужно людям с инвалидностью. Но это не так — даже строительные стандарты, которые предполагают удобство для людей с инвалидностью, не всегда им подходят, — сказала она.

О коренных преобразованиях в системе высшего образования рассказали на форуме помощник президента России Андрей Фурсенко и министр науки и образования Валерий Фальков . Они отметили, что именно сейчас тот период, когда накопленная потребность в изменениях должна обрести реализацию.

— С одной стороны, образование должно, возможно, быть неким более стабильным институтом, чем другие, потому что оно обеспечивает передачу культурного кода от одного поколения к другому, — заявил Андрей Фурсенко. — Но с другой стороны, оно должно периодически заметно меняться для того, чтобы встроиться в те огромные изменения, которые происходят в обществе.

Сейчас экономика страны развивается в иных условиях, чем 20–25 лет назад, когда часть новых технологий можно было брать извне, отметил Валерия Фальков.

Валерий Фальков Фото: Росконгресс/Сергей Михайличенко

— Сейчас мы в большей степени должны опираться на собственные силы, — указал он. — Это другая система образования и другой запрос на новые кадры .

В интервью «Известиям» министр назвал изменения в системе образования совершенствованием и перезагрузкой.

— Главная цель высшего образования — ответить на вызовы рынка труда, — сказал он. — Мы полностью обновим линейку программ там, где это требуется.

К технологической и финансовой независимости

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина констатировала на ПМЭФ, что структурная перестройка экономики страны происходит быстрее, чем ожидалось. Худшие прогнозы не оправдались , подчеркнула она.

— Прошедший ПМЭФ показал, что Россию невозможно исключить из глобальной экономики. Обилие гостей из разных стран мира в очередной раз подчеркивает, что наша страна рассматривается как надежный экономический партнер и никакие санкции не могут обрушить ее экономику, — отметил координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Сегодня, когда глобально перестраиваются внешнеэкономические отношения между странами и существенно меняется геополитическая карта мира, экономический форум становится платформой для реализации новых направлений сотрудничества , отметил он. Сейчас немало стран, которые в недавнем прошлом были вынуждены подчиняться западной гегемонии, обращают внимание на растущие возможности нашей страны, добавил эксперт.

Один из основных итогов ПМЭФ-2023 — полный уход от либеральной западной повестки и переход к технологическому и финансовому суверенитету, заявил генеральный директор «Первой Группы» Алексей Порошин.

— Мы впервые заговорили о возможностях российского бизнеса, возврата капиталов в Россию, преференций для быстрого импортозамещения , — сказал он.

В целом, по словам Антона Кобякова, Петербургский форум 2023 года — это форум победителей. Нынешний ПМЭФ прошел в тот момент, когда российская экономика успешно отражает натиск глобальных санкций . По сути, они сыграли оздоравливающую роль для страны — благодаря ограничениям идет процесс исцеления, очищения нашей экономики, считает он.

Над материалом работали Мария Перевощикова, Валерия Мишина, Алена Нефедова и Мария Строителева