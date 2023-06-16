Приватизационная атмосфера: о чем говорили во второй день ПМЭФ-2023

Перед главным событием второго дня ПМЭФ-2023 — выступлением президента Владимира Путина на пленарной сессии — министры экономического блока обсудили приватизацию и уголовное давление на предпринимателей . Помимо этого, 16 июня Сбер объявил о полном выходе из европейского бизнеса, а ВТБ призвал «торпедировать» сделку с «Яндексом» . Значимые соглашения в этот день заключили регионы: Кузбасс — о строительстве аэропорта на курорте «Шерегеш», а Самарская область — о производстве беспилотников . Благодаря новым договоренностям в разных уголках страны начнется строительство пяти образовательных кампусов. Чем еще запомнился второй день форума — в материале «Известий» .

О грибах на ПМЭФ

Второй день ПМЭФ начался с традиционного завтрака Сбера , в котором приняли участие министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Деловой завтрак «Сбера» на ПМЭФ-2023 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Тон дискуссии, как и в предыдущие годы, задал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он весьма метафорично заговорил про порядок заготовки грибов гражданами , который прописан в законодательстве — от способа их срезания до диаметра шляпки, допустимой для этой задачи. Макаров подчеркнул: если человек неправильно закрутил банки и решил их продать — то есть занялся предпринимательской деятельностью, за это наступает уголовная ответственность. Таким примером он подчеркнул слишком жесткое законодательство, которое тормозит частную инициативу в России .

Приватизация на завтрак

Одной из главных тем бизнес-завтрака стала новая волна приватизации. По словам Максима Решетникова, она нужна , поскольку государство недостаточно эффективно может распоряжаться своим имуществом. Например, санатории, которые стоят на балансе госструктур, можно передать в частную собственность, где их будут более активно развивать.

— Приватизация, мне кажется, это какой-то тост у нас: мы все говорим «приватизация», и в голове какие-то крупные компании , их распродажи и вокруг этого много чего возникает. Приватизация должна быть технологией. У нас тысячи объектов в стране, которыми, в принципе, государство владеет, но ничего с ними не делает , — заявил министр.

Приватизация имеет потенциал для улучшения эффективности экономики, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Однако она требует хорошо продуманной стратегии и прозрачности . По словам эксперта, в России приватизация может усилить отдельных игроков , позволив им сформировать монополию.

Максим Решетников Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Главным условием для ее проведения должна стать законодательная база, позволяющая сохранять контроль государства над стратегически важными отраслями. Также важно, чтобы цену будущей продажи определяли авторитетные финансовые институты, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт добавила: если на фондовом рынке РФ появится больше акций госкомпаний, это станет импульсом для притока на биржу новых денег частных инвесторов, а бюджет получит дополнительные доходы, не прибегая к лишним заимствованиям .

После завтрака глава Минфина Антон Силуанов и президент Сбербанка Герман Греф протестировали новый автомобиль Lada Aura, который не завелся с первого раза . Позднее представитель АвтоВАЗа пояснил: это произошло потому, что после предыдущей поездки автомобиль был заглушен, при этом передача осталась включенной.

Эффективность цифрового

На утренних сессиях ПМЭФ 16 июня центральной темой стал банковской сектор . Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что в регуляторе рассчитывают уже в июле-августе провести операции с цифровым рублем на реальных деньгах . Пилотные расчеты за товары и услуги в этой форме денег Банк России начнет в 11 городах России, уточнила она.

Сессия «Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх» на ПМЭФ-2023 Фото: Росконгресс/Игорь Родин

Развитие цифровой валюты ЦБ — это неизбежный тренд , считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаэлян. Она может стать удобным инструментом для обхода международных платежных и банковских систем, которые сегодня контролируют развивающиеся экономики и влияют на них, добавил он.

Для трансграничных операций цифровые валюты могут оказаться эффективнее, чем традиционные , так как для перевода средств за границу больше не нужна будет SWIFT и ее аналоги, согласилась Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Кроме того, по данным ЦБ, в РФ в рознице уже более 81% платежей осуществляется в безналичной форме. Из этого следует, что россияне к введению цифрового рубля готовы .

Банковские сделки

Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, высказался о необходимости «торпедировать» сделку с Яндексом . Он назвал «плохой» покупку доли компании по полной стоимости. В этой ситуации следует забрать актив под внешнее управление до момента снятия санкций, убежден топ-менеджер.

— Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? За три копейки я понимаю купить, а за полную стоимость, считаю, что сделка плохая , — сказал Андрей Костин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что завершили сделку по выходу из австрийского бизнеса . Таким образом кредитная организация полностью ушла с европейского рынка.

Соглашение на регион

Во второй день форума компании заключили ряд значимых контрактов для развития регионов . Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение с гендиректором «Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым о строительстве международного аэропортового комплекса на горнолыжном курорте «Шерегеш» . Самарская область заключила соглашение о производстве беспилотников на 20 млрд рублей .

Предприятие «Росатома» «Рэнера» совместно с Минпромторгом и правительством Калининградской области 16 июня заключили контракт о производстве литий-ионных аккумуляторных батарей в регионе. Ростовская область договорилась с компанией «Артметан Групп» о строительстве заводов по сжижению природного газа . Объем инвестиций по этому проекту за шесть лет должен составить 1,2 млрд рублей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор компании «Артметан Групп» Андрей Дубовсков подписывают договор на ПМЭФ-2023 Фото: правительство Ростовской области/donland.ru/

16 июня на площадке ПМЭФ глава Минэка Максим Решетников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков подписали соглашение о запуске льготных кредитов для предпринимателей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей . Льготные заимствования станут первым этапом из запускаемых в новых регионах мер господдержки малого и среднего бизнеса. Бизнес сможет получить кредит по льготным ставкам, не превышающим 10%, на любые цели на сумму до 50 млн рублей и сроком до трех лет .

Корпус проблем

Во второй день ПМЭФ-2023 не обошли стороной и социальные вопросы. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что около 6 млн занятых в России не получают МРОТ, еще 12 млн — не имеют трудовых договоров . По ее словам, это создает «огромный корпус проблем» на рынке труда. Позднее социальная тема стала центральной на главном событии дня: на пленарной сессии президент Владимир Путин завил, что МРОТ с 1 января 2024 года повысят на 18,5%, а к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое .

Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2023 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Министерство труда и социальной защиты России выступило против утверждения шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе, поделился в кулуарах форума глава ведомства Антон Котяков. По его словам, в настоящее время законодательство в стране дает возможность устанавливать более гибкий график работы.

Новые кампусы

По поручению президента России к 2030 году в стране появится 25 современных кампусов , в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства. И на площадке ПМЭФ в пятницу были подписаны пять концессионных соглашений по проектам, отобранным в рамках второй очереди конкурса по созданию сети кампусов.

— На разных стадиях реализации сейчас находятся 17 проектов в разных уголках страны , — напомнил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. — Эта масштабная и амбициозная задача, поставленная президентом, решается только совместными усилиями государства, бизнеса, научного и экспертного сообщества.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По его словам, общая площадь строящихся кампусов в этих пяти регионах составит более 0,5 млн кв. м, что позволит создать 15,5 тыс. мест для комфортного проживания студентов и преподавателей .

Культурный код

Этический аспект в индустрии развлечений обсуждали представители медиабизнеса и деятели культуры на сессии «Мультикультурализм vs традиционные ценности». Режиссер Константин Богомолов заметил, что в нынешней западной культуре художника и творца есть обязанность внедрить в свое произведение позиции, которые будет соответствовать «определенным заданным трендам».

— Это становится нездоровым. Нездоровье этой гипертолерантности неизбежно начинает влиять на общество и неизбежно начинает коверкать мозги , — подчеркнул он.

Почетный председатель фонда помощи соотечественников в критических ситуациях за рубежом «Дорога домой» Виктор Бут заявил, что нынешний Голливуд ушел от свободы творчества , которая была у него в 1940-1950-х годах и стал машиной, с помощью которой меняют будущее мира.

— Идет работа, чтобы лишить человека корней, перепутать его культурный код, — считает он.

Константин Богомолов Фото: Росконгресс/Елена Разина

По словам гендиректора холдинга НМГ Светланы Балановой, ценности «нужно продвигать талантливо и ярко» .

— Мы говорили про наш культурный ДНК и о том, что ценности — это любовь к родине, дружба, семья. Вокруг этого всего, конечно, мы выстраиваем очень талантливые контенты.

Она рассказала, что шоу «Супернинзя» посмотрели 54 млн человек, а мультсериал «Три кота» — 33 млн. Этот мультфильм, по ее словам, стал одним из самых популярных в Китае.

— Мы продаем в Китай много анимации , — добавила она. — И сейчас идет огромный всплеск интереса к российскому контенту в Латинской Америке, в Азии, в арабских странах. Те ценности, которые мы включаем в него, очень востребованы в этой части мира, в том числе и на государственном уровне, на уровне государственной идеологии, на уровне их культуры . То есть, культурный код, который мы несем гораздо шире, нежели в рамках одной страны, абсолютно востребован в очень большой части мира. Даже я бы сказала у большинства населения мира.

Она рассказала, что в последние годы в России повышается интерес к совместным семейным просмотрам — рост составил 5%.

— Семья хочет смотреть вместе контент, и этот контент должен быть безопасный, — пояснила она. — Не должно быть стыдно перед бабушкой или перед ребенком, когда ты сидишь и смотришь вместе, контент должен обогащать и воспитывать .

Сессия «Мультикультурализм vs традиционные ценности: этический аспект в мировой индустрии развлечений и СМИ» на ПМЭФ-2023 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она также привела данные исследования, которое проводила НМГ. Больше 70% опрошенных родителей говорили, что мультфильмы должны обучать, развивать и воспитывать — именно в традиционных ценностях, подчеркнула Светлана Баланова.

Самым ожидаемым событием второго дня форума стало выступление главы государства на пленарной сессии. Во время нее Владимир Путин заявил, что российская экономика должна стать «экономикой высоких зарплат», призвал раскрывать потенциал фондового рынка РФ и прокомментировал ход СВО и украинского контрнаступления .