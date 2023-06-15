Необыкновенный Cross: «АвтоВАЗ» идет в новый сегмент

«АвтоВАЗ» в субботу 17 июня начнет выпуск новой модели Lada на своем заводе в Санкт-Петербурге , сообщили «Известиям» в пресс-службе российского предприятия. Первенцем станет кроссовер X-Cross 5, созданный на основе модели восточного партнера. Еще одна потенциальная новинка — большой лифтбек — была замечена на территории инженерного центра «АвтоВАЗа». Кому адресованы новые «Лада» и сколько они могут стоить — в материале «Известий».

Новый сегмент по-быстрому

Премьера Lada X-Cross 5 состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Под этим именем планируют собирать автомобиль, очень похожий на китайский кроссовер FAW Bestune T77. Фактически главное видимое различие машин — логотипы на решетке радиатора.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов не скрывал, что перезапуск производства на бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге произойдет при участии партнеров из дружественных стран. И уточнил, что компания ведет переговоры сразу с несколькими крупнейшими производителями из КНР, чтобы в том числе загрузить площадки в Тольятти и Ижевске.

Речь идет о крупноузловой сборке с постепенной локализацией машин, к которой планируется привлечь и бывших российских поставщиков Nissan.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Благодаря иностранной помощи «АвтоВАЗ» не только получает возможность быстро возобновить выпуск на новом предприятии, но и зайти в новые сегменты, в которых еще не был представлен.

Сделают дешевле

Машину с эффектным двухцветным салоном уже положительно оценили участники ПМЭФ.

Новый кроссовер Lada габаритами 4525×1845×1615 мм крупнее VW Tiguan и немного короче Toyota RAV4. Несмотря на заявления Максима Соколова, что новинка была названа X-Cross из-за повышенной проходимости, привод здесь только передний. Оригинальный FAW Bestune T77 представлен в нашей стране с полуторалитровым бензиновым мотором (160 л.с. и 258 Нм) с «механикой» и роботизированной трансмиссией, его русифицированный вариант вряд ли будет отличаться технически. Возможно, мотор дефорсируют ради более выгодной налоговой ставки, а комплектацию упростят для снижения цены.

При этом вряд ли российский вариант лишится ключевых опций, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Без подушек нет машины, без системы стабилизации — тоже нет. Если всё это выкинуть, автомобиль не будет стоить вполовину дешевле, в крайнем случае на 20% меньше. FAW Bestune T77 продают за 2,2 млн, я уверен, что «АвтоВАЗ» будет правдами и неправдами пытаться сделать свой кроссовер дешевле 2 млн. Во-первых, чтобы попасть в программу льготного кредитования. Во-вторых, надо его как-то преподнести. Иначе опять будут вопросы, почему мы должны покупать российскую машину по цене китайской, — считает Кадаков.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Аналогичный ценник озвучил в беседе с «Известиями» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Эксперты считают, что новинка при сохранении привлекательной цены будет пользоваться спросом, особенно на фоне дефицита других автомобилей. Цены «АвтоВАЗ» обещает опубликовать ближе к старту продаж, который намечен на конец лета.

Конкурент «Волги»

Еще одна потенциальная Lada из линейки FAW Bestune была замечена в Тольятти, на территории автовазовского инженерного центра — фото были выложены в неофициальном заводском паблике Avtograd News.

Это лифтбек Bestune B70, поступивший к дилерам FAW еще в апреле. Машина габаритами 4810×1840×1455 мм и колесной базой 2800 чуть уступает в размерах Toyota Camry и Kia K5. В России она представлена либо с тем же, что и у кроссовера, T77 турбомотором 1,5 (160 л.с., 258 Нм) и «роботом», либо с двухлитровым силовым агрегатом (217 л.с., 340 Нм) в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Сейчас машина стоит 2,3–2,8 млн рублей, причем в дорогих версиях есть комплекс электронных ассистентов и боковые подушки безопасности.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В пресс-службе «АвтоВАЗа» пока не подтверждают информацию, что новый лифтбек пополнит модельный ряд Lada.

— У нас ездит большое количество новых иностранных автомобилей, не только китайских. Любой автопроизводитель закупает потенциальных конкурентов для своих будущих моделей, чтобы понять их потребительские характеристики и каким-то образом сделать лучше. Это обычный стандартный процесс, который есть в любой автомобильной компании, — заявил «Известиям» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский. И добавил, что по состоянию на сегодня речь идет пока только об одной модели предприятия Lada Санкт-Петербург — Lada X-Cross 5.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Между тем большой лифтбек под маркой Lada тоже будет иметь успех, считают эксперты.

— Он может войти в сегмент Ford Mondeo, Nissan Teana, то есть D/E, куда метит возрождаемая «Волга». Это машина для госчиновников, и в этом сегменте пока никого нет. Она будет популярна при цене 2,2–2,3 млн, — полагает Сергей Бургазлиев.

Aura богатства

Ранее «АвтоВАЗ» в ходе выставки «Евразия ― наш дом» в Сочи представил седан Vesta Aura с удлиненной на 250 мм колесной базой и улучшенной шумоизоляцией. Производитель предполагает, что автомобиль станет основным транспортом чиновников и бюджетников. Однако цена мелкосерийной Aura может оказаться довольно высокой.

«Исходя из объемов производства — платежеспособного спроса — будет понятна его цена. Она будет выше 2 млн рублей, даже существенно выше 2 млн рублей. Это машина премиального класса», — цитирует слова Максима Соколова ТАСС.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сделай сам

Локализация китайских моделей с шильдиком Lada возможна, считают эксперты, но трудности могут возникнуть разве что с высокотехнологичными узлами.

— По факту локализацией сложных компонентов заниматься тяжело. Вопрос интеллектуальной собственности тоже неоднозначен. Лучше начинать с самого простого: пластик полимер, стекла, штамповка, наполнитель сидений, — отмечает Сергей Бургазлиев.

Теоретически можно организовать лицензионную сборку вариаторов или «роботов» и самостоятельно отливать алюминиевые картеры для трансмиссий, используя иностранную «начинку», считает Максим Кадаков.