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Рыба твоей мечты: как едет новая Lada

Тест-драйв седана Vesta NG и универсала Vesta SW Cross
Фото: Lada
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Lada Vesta — не только самая современная модель АвтоВАЗа, но тем не менее потенциальный бестселлер. Возобновление ее выпуска свидетельствует о том, что завод постепенно решает проблемы с комплектующими. Что появилось и чего пока нет в обновленной «Весте» и как она едет, выясняли «Известия».

Сами с усами

«А что, завод работает?» — удивляются прохожие, разглядывая поставленные в ряд новенькие «Весты». АвтоВАЗ, как в интернет-меме про «рыбов», долгое время не продавал обновленную Vesta NG, а просто показывал. Сначала первая презентация машины в феврале прошлого года, потом еще одна в марте этого на новой площадке в Ижевске. И всегда главным героем шоу была Vesta SW Cross с ее крупноячеистой решеткой и лихо закрученными «усами». Рестайлинг пошел на пользу и седану — светодиодные фары и заново ограненные бамперы лучше сочетаются со сложной пластикой боковин. Фальшивые выхлопные патрубки добавляют облику машины спортивности.

крос и седан

Cross-версии выросли в длину на 30 мм, обычный — на 21 мм. Углы въезда и съезда не изменились

Фото: Lada

Интерьер теперь серьезно преобразился: передняя панель с мягким верхом, мягкие накладки на дверях, яркие декоративные элементы. Седан может похвастаться еще двухцветным салоном и искусственной замшей на сиденьях. Кожзам на креслах универсала и на ощупь, и на взгляд уступает. Бюджетно выглядит и новая обивка потолка. Рестайлинг салона не ограничился визуальной и тактильной стороной, сзади стало чуть просторнее в плечах, а в дверных картах наконец появились углубления под бутылку с водой.

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Приобретения и потери

По центру панели огромный вертикальный планшет в стиле «Теслы» с сервисами «Яндекса», включая Алису. Он может выходить в интернет с помощью телефона или USB-модема, через Сеть обновляется и ПО. Обещают в будущем и доступ к сервису аудиокниг.

салон авто

Для седана в топ-версии доступен двухцветный интерьер с искусственной замшей на сиденьях

Фото: Lada

Перед водителем нарядная цифровая «приборка», на которую тоже можно выводить карту с навигацией. На комбинации клавиш под дисплеем многовато пустых клавиш. Зато на левой спице руля есть клавиши круиз-контроля, при нажатии на которые... ничего не происходит. Не довезли пока, разводят руками представители АвтоВАЗа. На месте противотуманок и кнопок подогрева сидений — заглушки. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Знакомая ситуация.

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Несмотря на то что «Веста» — россиянка, ее производство зависело от иностранных поставщиков, из-за рубежа приходила даже кое-какая штамповка, не говоря об электронных компонентах. С переносом на новую площадку машину перепроектировали с учетом антироссийских санкций.

седан

Подвеска Vesta NG по-прежнему подходит для плохих дорог. Дорожный просвет обычных версий — 178 мм

Фото: Lada

Хотя Волжский завод сумел заменить более 600 деталей на аналоги российского производства или производства дружественных стран, ряда опций на первых машинах не будет. Как и разнообразия цветов: пока есть два, третий на подходе, а всего обещают пять.

Это на новый год

Без подогрева задних сидений и с кондиционером вместо климат-контроля прожить можно, но отсутствие ESP — более чувствительная потеря. Хотя не все водители представляют, как работает система стабилизации, новичкам за рулем она точно не помешает.

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По словам Олега Груненкова, директора по продуктам и программам АвтоВАЗа, настройка системы стабилизации требует больше времени, чем ABS. Без антиблокировочной системы Vesta в отличие от «Гранты» выпускаться не может, так что ее установили в первую очередь. Систему стабилизации обещают вернуть на машину в начале следующего года.

крос

Дорожный просвет версий Cross — 203 мм, но подвеска таких машин жестче

Фото: Lada

Груненков утверждает, что шасси «Весты» по «железу» получилось удачным и вполне безопасно без ESP. Чтобы подтвердить или опровергнуть его слова, нужна как минимум скользкая дорога, но в Санкт-Петербурге оказалось на удивление сухо и солнечно. По той же причине сложно что-то определенное сказать и о работе ABS от нового дружественного поставщика. Во всяком случае она работает — проверено. Да и сами тормоза, которые теперь полностью дисковые, уверенно замедляют машину.

По вине санкций и последующего бегства Renault «Веста» лишилась автоматической трансмиссии. Замену нашли, и машины с новым вариатором начнут выпускать в I квартале следующего года. Причем трансмиссия из дружественной страны рассчитана на больший крутящий момент, поэтому ее смогли «подружить» с мотором 1,8 л. Причем сам двигатель, как утверждает Груненков, вылечили от «масложора» и других проблем. Мощность его на первом этапе останется прежней, но не исключено, что в перспективе отдача вырастет. Запас по вариатору, говорят, есть.

Светодиодные фары доступны в базовой комплектации
Светодиодные фары доступны в базовой комплектации
Фото: Lada
Противотуманки пока недоступны
Противотуманки пока недоступны
Фото: Lada
Задние фонари тоже светодиодные, за исключением указателя поворота
Задние фонари тоже светодиодные за исключением указателя поворота
Фото: Lada
Выхлопные патрубки — имитация
Выхлопные патрубки — имитация
Фото: Lada
Задние тормоза теперь дисковые, максимальный размер колес версий Cross — 17 дйюмов
Задние тормоза теперь дисковые, максимальный размер колес версий Cross — 17 дюймов
Фото: Lada

Во все клапаны

Пока же — безальтернативная «механика» и два мотора: восьмиклапанный на 90 л.с., прозванный в народе «восьмиклопым», и недавно возобновленный 16-клапанный на 106 л.с. Машин с первым на тесте не было. Впрочем, модернизированный «восьмиклопый» вполне уверенно вез Largus. В то же время для тяжелого, с большими колесами Cross-универсала он может оказаться слабоват.

седан

Разгон седана с 106-сильным двигателем и «механикой» до 100 км/ч занимает 11,3 секунды. Заявленный расход — 7,3 л на «сотню»

Фото: Lada

Это косвенно подтверждают и заявленные в характеристиках цифры разгона — 14 с с места до «сотни» и 166 км/ч максимальной скорости. Для сравнения, с 16-клапанным мотором SW Cross на секунду быстрее, а седан — вообще на три с лишним секунды.

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Заявленная динамика и расход Vesta NG чуть хуже, чем у дорестайлинговых машин. Причем в базовом оснащении NG легче, а в максимальном тяжелее. Почему так? Вопрос. В реальности «Веста» с 16-клапанным мотором едет так же, как и ехала прежде. Несмотря на то, что силовой агрегат настроен под Евро-2 и вроде бы должен везти машину живее. «Механика», наоборот, удивила — шестерни почти не воют.

При этом универсал как будто стал жестче, а в задней подвеске заметна некоторая рассогласованность между пружинами и амортизаторами — теперь они российского производства. К седану вопросов меньше, но руль стал «вязким» у обеих машин. Но это всё мелочи, кардинально не повлиявшие на характер машины.

крос

Vesta SW Cross с 16-клапанным мотором разгоняется с места до «сотни» за 13 секунд и в среднем расходует 7,3 л на 100 км

Фото: Lada

Дорогая ты наша

Для многих «Лада» стала первой машиной, а некоторые хранят верность марке всю жизнь. Настоящий народный автомобиль, самый запоминающийся. С ним обычно связаны первые радости и первые огорчения. С одной стороны, Vesta, даже с отсутствующими опциями, самый современный и самый интересный российский автомобиль. Это радует. А огорчают ценники — не все привыкли к «Ладе» дороже миллиона.

На цифровую приборную панель, доступную в топ-комплектации, можно вывести карту

На цифровую приборную панель, доступную в топ-комплектации, можно вывести карту

Фото: Lada
Вертикальный планшет с сервисами Яндекса — предлагается в максимальной комплектации. В базе у Vesta NG аудиоподготовка, а в средних комплектациях — 7-дюймовый дисплей

Вертикальный планшет с сервисами «Яндекса» предлагается в максимальной комплектации. В базе у Vesta NG аудиоподготовка, а в средних комплектациях — 7-дюймовый дисплей

Фото: Lada
Кнопок на руле стало больше

Кнопок на руле стало больше

Фото: Lada
Подогрев задний сидений пока недоступен, подогреваются только передние кресла, руль и лобовое стекло

Подогрев задних сидений пока недоступен, подогреваются только передние кресла, руль и лобовое стекло

Фото: Lada
Обивка потолка новая
Обивка потолка новая
Фото: Lada
Кондиционер самый простой, комбинация клавиш над ним — новая

Кондиционер самый простой, комбинация клавиш над ним новая

Фото: Lada
На внутрненней части дверей появились удобные ручки

На внутренней части дверей появились удобные ручки

Фото: Lada
В задних дверях есть углубления для бутылок
В задних дверях есть углубления для бутылок
Фото: Lada
Сиденья могут быть обиты искусственной замшей
Сиденья могут быть обиты искусственной замшей
Фото: Lada
Боковые подушки безопасности — прерогатива топ-версии, у базовой машины только две фронтальные
Боковые подушки безопасности — прерогатива топ-версии, у базовой машины только две фронтальные
Фото: Lada

Если разобраться, то уже дорестайлинговая «Веста» перевалила этот психологический рубеж. Так что Vesta NG на ее фоне не сильно подорожала. Самый простой «восьмиклопый» седан сейчас стоит 1 млн 240 тыс., 16-клапанный — 1 млн 339 тыс. рублей. Причем в базе уже есть кондиционер, подогрев сидений и светодиодные фары. Ценник универсала Cross перевалил за 1,5 млн рублей, а приподнятый седан в максимально возможном оснащении стоит 1 млн 690 тыс. рублей. Машины с добавленными опциями, а также с более мощным мотором и вариатором будут еще дороже. Нельзя исключать и дилерский произвол, с которым АвтоВАЗ обещает бороться в том числе онлайн-продажами с «прозрачными ценами». Сверху тем временем давят китайские марки, которые спустились в сегмент ниже 2 млн рублей.

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