Рыба твоей мечты: как едет новая Lada
Lada Vesta — не только самая современная модель АвтоВАЗа, но тем не менее потенциальный бестселлер. Возобновление ее выпуска свидетельствует о том, что завод постепенно решает проблемы с комплектующими. Что появилось и чего пока нет в обновленной «Весте» и как она едет, выясняли «Известия».
Сами с усами
«А что, завод работает?» — удивляются прохожие, разглядывая поставленные в ряд новенькие «Весты». АвтоВАЗ, как в интернет-меме про «рыбов», долгое время не продавал обновленную Vesta NG, а просто показывал. Сначала первая презентация машины в феврале прошлого года, потом еще одна в марте этого на новой площадке в Ижевске. И всегда главным героем шоу была Vesta SW Cross с ее крупноячеистой решеткой и лихо закрученными «усами». Рестайлинг пошел на пользу и седану — светодиодные фары и заново ограненные бамперы лучше сочетаются со сложной пластикой боковин. Фальшивые выхлопные патрубки добавляют облику машины спортивности.
Cross-версии выросли в длину на 30 мм, обычный — на 21 мм. Углы въезда и съезда не изменились
Интерьер теперь серьезно преобразился: передняя панель с мягким верхом, мягкие накладки на дверях, яркие декоративные элементы. Седан может похвастаться еще двухцветным салоном и искусственной замшей на сиденьях. Кожзам на креслах универсала и на ощупь, и на взгляд уступает. Бюджетно выглядит и новая обивка потолка. Рестайлинг салона не ограничился визуальной и тактильной стороной, сзади стало чуть просторнее в плечах, а в дверных картах наконец появились углубления под бутылку с водой.
Приобретения и потери
По центру панели огромный вертикальный планшет в стиле «Теслы» с сервисами «Яндекса», включая Алису. Он может выходить в интернет с помощью телефона или USB-модема, через Сеть обновляется и ПО. Обещают в будущем и доступ к сервису аудиокниг.
Для седана в топ-версии доступен двухцветный интерьер с искусственной замшей на сиденьях
Перед водителем нарядная цифровая «приборка», на которую тоже можно выводить карту с навигацией. На комбинации клавиш под дисплеем многовато пустых клавиш. Зато на левой спице руля есть клавиши круиз-контроля, при нажатии на которые... ничего не происходит. Не довезли пока, разводят руками представители АвтоВАЗа. На месте противотуманок и кнопок подогрева сидений — заглушки. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Знакомая ситуация.
Несмотря на то что «Веста» — россиянка, ее производство зависело от иностранных поставщиков, из-за рубежа приходила даже кое-какая штамповка, не говоря об электронных компонентах. С переносом на новую площадку машину перепроектировали с учетом антироссийских санкций.
Подвеска Vesta NG по-прежнему подходит для плохих дорог. Дорожный просвет обычных версий — 178 мм
Хотя Волжский завод сумел заменить более 600 деталей на аналоги российского производства или производства дружественных стран, ряда опций на первых машинах не будет. Как и разнообразия цветов: пока есть два, третий на подходе, а всего обещают пять.
Это на новый год
Без подогрева задних сидений и с кондиционером вместо климат-контроля прожить можно, но отсутствие ESP — более чувствительная потеря. Хотя не все водители представляют, как работает система стабилизации, новичкам за рулем она точно не помешает.
По словам Олега Груненкова, директора по продуктам и программам АвтоВАЗа, настройка системы стабилизации требует больше времени, чем ABS. Без антиблокировочной системы Vesta в отличие от «Гранты» выпускаться не может, так что ее установили в первую очередь. Систему стабилизации обещают вернуть на машину в начале следующего года.
Дорожный просвет версий Cross — 203 мм, но подвеска таких машин жестче
Груненков утверждает, что шасси «Весты» по «железу» получилось удачным и вполне безопасно без ESP. Чтобы подтвердить или опровергнуть его слова, нужна как минимум скользкая дорога, но в Санкт-Петербурге оказалось на удивление сухо и солнечно. По той же причине сложно что-то определенное сказать и о работе ABS от нового дружественного поставщика. Во всяком случае она работает — проверено. Да и сами тормоза, которые теперь полностью дисковые, уверенно замедляют машину.
По вине санкций и последующего бегства Renault «Веста» лишилась автоматической трансмиссии. Замену нашли, и машины с новым вариатором начнут выпускать в I квартале следующего года. Причем трансмиссия из дружественной страны рассчитана на больший крутящий момент, поэтому ее смогли «подружить» с мотором 1,8 л. Причем сам двигатель, как утверждает Груненков, вылечили от «масложора» и других проблем. Мощность его на первом этапе останется прежней, но не исключено, что в перспективе отдача вырастет. Запас по вариатору, говорят, есть.
Во все клапаны
Пока же — безальтернативная «механика» и два мотора: восьмиклапанный на 90 л.с., прозванный в народе «восьмиклопым», и недавно возобновленный 16-клапанный на 106 л.с. Машин с первым на тесте не было. Впрочем, модернизированный «восьмиклопый» вполне уверенно вез Largus. В то же время для тяжелого, с большими колесами Cross-универсала он может оказаться слабоват.
Разгон седана с 106-сильным двигателем и «механикой» до 100 км/ч занимает 11,3 секунды. Заявленный расход — 7,3 л на «сотню»
Это косвенно подтверждают и заявленные в характеристиках цифры разгона — 14 с с места до «сотни» и 166 км/ч максимальной скорости. Для сравнения, с 16-клапанным мотором SW Cross на секунду быстрее, а седан — вообще на три с лишним секунды.
Заявленная динамика и расход Vesta NG чуть хуже, чем у дорестайлинговых машин. Причем в базовом оснащении NG легче, а в максимальном тяжелее. Почему так? Вопрос. В реальности «Веста» с 16-клапанным мотором едет так же, как и ехала прежде. Несмотря на то, что силовой агрегат настроен под Евро-2 и вроде бы должен везти машину живее. «Механика», наоборот, удивила — шестерни почти не воют.
При этом универсал как будто стал жестче, а в задней подвеске заметна некоторая рассогласованность между пружинами и амортизаторами — теперь они российского производства. К седану вопросов меньше, но руль стал «вязким» у обеих машин. Но это всё мелочи, кардинально не повлиявшие на характер машины.
Vesta SW Cross с 16-клапанным мотором разгоняется с места до «сотни» за 13 секунд и в среднем расходует 7,3 л на 100 км
Дорогая ты наша
Для многих «Лада» стала первой машиной, а некоторые хранят верность марке всю жизнь. Настоящий народный автомобиль, самый запоминающийся. С ним обычно связаны первые радости и первые огорчения. С одной стороны, Vesta, даже с отсутствующими опциями, самый современный и самый интересный российский автомобиль. Это радует. А огорчают ценники — не все привыкли к «Ладе» дороже миллиона.
На цифровую приборную панель, доступную в топ-комплектации, можно вывести карту
Вертикальный планшет с сервисами «Яндекса» предлагается в максимальной комплектации. В базе у Vesta NG аудиоподготовка, а в средних комплектациях — 7-дюймовый дисплей
Кнопок на руле стало больше
Подогрев задних сидений пока недоступен, подогреваются только передние кресла, руль и лобовое стекло
Кондиционер самый простой, комбинация клавиш над ним новая
На внутренней части дверей появились удобные ручки
Если разобраться, то уже дорестайлинговая «Веста» перевалила этот психологический рубеж. Так что Vesta NG на ее фоне не сильно подорожала. Самый простой «восьмиклопый» седан сейчас стоит 1 млн 240 тыс., 16-клапанный — 1 млн 339 тыс. рублей. Причем в базе уже есть кондиционер, подогрев сидений и светодиодные фары. Ценник универсала Cross перевалил за 1,5 млн рублей, а приподнятый седан в максимально возможном оснащении стоит 1 млн 690 тыс. рублей. Машины с добавленными опциями, а также с более мощным мотором и вариатором будут еще дороже. Нельзя исключать и дилерский произвол, с которым АвтоВАЗ обещает бороться в том числе онлайн-продажами с «прозрачными ценами». Сверху тем временем давят китайские марки, которые спустились в сегмент ниже 2 млн рублей.