Lada Vesta NG получит новый мотор с «автоматом»

До конца этого года АвтоВАЗ закончит работы по оснащению Lada Vesta NG мотором 1,8 л и автоматической трансмиссией. Об этом 25 мая корреспонденту «Известий» сообщил директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Олег Груненков.



По его словам, производство Vesta с «автоматом» начнется в I квартале 2024 года.

Груненков уточнил, что под автоматической трансмиссией подразумевается вариатор. Напомним, в настоящее время Vesta NG доступна с двумя моторами 1,6 л мощностью 90 л.с и 106 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Дорестайлинговые Lada Vesta ранее оснащались мотором 1,8 л (122 л.с.) в сочетании механической трансмиссией или «роботом» АМТ, однако из-за дефицита комплектующих ввиду экономических санкций его производство было приостановлено.

Кроме того, Груненков отметил, что к мотору объемом 1,8 л у АвтоВАЗа были определенные нарекания: например, повышенный расход масла. Тем не менее директор по продуктам и программам АвтоВАЗа заверил, что на усовершенствованном силовом агрегате, который получит Vesta NG, эти проблемы решены. Пока отдача мотора останется прежней, однако вариатор рассчитан на большую мощность двигателя.

25 мая АвтоВАЗ объявил цены на Lada Vesta нового поколения. Так, начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей.

С момента перезапуска производства Lada Vesta выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей. В скором времени автомобили начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов.