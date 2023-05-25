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Lada Vesta NG получит новый мотор с «автоматом»

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Фото: АвтоВАЗ
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До конца этого года АвтоВАЗ закончит работы по оснащению Lada Vesta NG мотором 1,8 л и автоматической трансмиссией. Об этом 25 мая корреспонденту «Известий» сообщил директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Олег Груненков.

По его словам, производство Vesta с «автоматом» начнется в I квартале 2024 года.

Груненков уточнил, что под автоматической трансмиссией подразумевается вариатор. Напомним, в настоящее время Vesta NG доступна с двумя моторами 1,6 л мощностью 90 л.с и 106 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Дорестайлинговые Lada Vesta ранее оснащались мотором 1,8 л (122 л.с.) в сочетании механической трансмиссией или «роботом» АМТ, однако из-за дефицита комплектующих ввиду экономических санкций его производство было приостановлено.

Кроме того, Груненков отметил, что к мотору объемом 1,8 л у АвтоВАЗа были определенные нарекания: например, повышенный расход масла. Тем не менее директор по продуктам и программам АвтоВАЗа заверил, что на усовершенствованном силовом агрегате, который получит Vesta NG, эти проблемы решены. Пока отдача мотора останется прежней, однако вариатор рассчитан на большую мощность двигателя.

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25 мая АвтоВАЗ объявил цены на Lada Vesta нового поколения. Так, начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей.

С момента перезапуска производства Lada Vesta выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей. В скором времени автомобили начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов.

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