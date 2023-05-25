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АвтоВАЗ объявил цены на Lada Vesta нового поколения

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Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
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Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей, сообщает 25 мая АвтоВАЗ.

С момента перезапуска производства Lada Vesta выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей. В скором времени автомобили начнут поступать в дилерскую сеть Lada, насчитывающую 308 салонов.

Отмечается, что базовое оснащение автомобиля превосходит отдельных конкурентов из более старшего С-сегмента. В широкий список стандартного оборудования Lada Vesta входят полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции.

Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90- или 106-сильного двигателя в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач (МКП). Список дополнительных комплектаций и опций Lada Vesta будет объявлен в момент старта продаж. Автомобили приобрели более современный, спортивный и цельный облик. Экстерьер модели отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов.

Салон машины был кардинально переработан. На передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность интерьера, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки. Одно из значимых нововведений — цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами «Яндекс» в старших комплектациях.

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Днем ранее стало известно, что в 2024-м и 2025-м АвтоВАЗ запустит две модели с газовой силовой установкой на метане, на компримированном природном газе: первым автомобилем на альтернативном топливе будет Lada Vesta, а через год российский производитель представит универсал повышенной вместительности Lada Largus на природном газе. Кроме того, по словам вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергея Громака, в этом году АвтоВАЗ планирует выпустить примерно 3,5 тыс. газомоторной Lada Granta.

15 мая сообщалось, что продажи обновленной версии Lada Vesta NG после глубокой модернизации начнутся уже в конце мая. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Решетников заявил, что обновленная версия Vesta, которая встала на конвейер после перерыва длиной более года, может оказаться в списке автомобилей, входящих в программу льготного кредитования

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