АвтоВАЗ начал прием заказов на Lada Vesta NG

АвтоВАЗ объявил о начале приема заказов на обновленную версию Lada Vesta NG. Автомобили уже отгружают в дилерских центрах, сообщает 31 мая пресс-служба российского производителя.

Vesta NG доступны в четырех вариациях кузова: седан, универсал SW, седан Cross и SW Cross. На выбор покупателю доступны два 1,6-литровых бензиновых двигателя: восьмиклапанный (90 л.с.) и 16-клапанный (106 л.с.). Оба мотора идут в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, цены на Lada Vesta NG начинаются от 1 239 900 рублей. В стандартной комплектации Comfort автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, ABS, регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой, запуском двигателя кнопкой, электростеклоподъемниками всех дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал и кондиционером.

30 мая стало известно, что рестайлинговая версия Lada Vesta NG до конца 2023 года получит две новые расцветки кузова. На сегодняшний день известна лишь одна цветовая схема ― коричневый «металлик», получивший в заводском кодификаторе название Coriander. Второй цвет будет известен позже, поскольку российский производитель автомобилей дает понять, что многое зависит от стабильности поставок эмали.