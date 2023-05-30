Lada Vesta NG получит два новых цвета

Рестайлинговая версия Lada Vesta NG до конца 2023 года получит две новые расцветки кузова, сообщает 30 мая Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора производственных проектов АвтоВАЗа Олега Груненкова.

На сегодняшний день известна лишь одна цветовая схема ― коричневый «металлик», получивший в заводском кодификаторе название Coriander. Второй цвет будет известен позже, поскольку российский производитель автомобилей дает понять, что многое зависит от стабильности поставок эмали.

АвтоВАЗ объявил 29 мая о преждевременном корпоративном отпуске, который продлится до 19 июня, сообщает профсоюзная организация автозавода.

Преждевременный отпуск объявили в связи с проблемами в логистике комплектующих. Напомним, изначально сотрудники АвтоВАЗа должны были взять трехнедельный перерыв с 24 июля.

Известно, что в ходе корпоративного отпуска АвтоВАЗ завершит валидацию на конвейер новых деталей и узлов, которые были локализованы в России или поставлены новыми партнерами из других стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.