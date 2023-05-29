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АвтоВАЗ приостановил производство до второй половины июня

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Российский производитель АвтоВАЗ объявил 29 мая о преждевременном корпоративном отпуске, который продлится до 19 июня, сообщает профсоюзная организация автозавода.

Преждевременный отпуск объявили в связи с проблемами в логистике комплектующих. Напомним, изначально сотрудники АвтоВАЗа должны были взять трехнедельный перерыв с 24 июля.

Известно, что в ходе корпоративного отпуска АвтоВАЗ завершит валидацию на конвейер новых деталей и узлов, которые были локализованы в России или поставлены новыми партнерами из других стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.

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С момента выхода Lada Vesta на российский рынок в ноябре 2015 года цены на автомобиль за 7,5 года увеличились в среднем на 770 тыс. рублей, сообщили 25 мая аналитики.

Так, в ноябре 2015 года Vesta в комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л.с. стоила 570 тыс. рублей. А в 2021 году подорожание Lada Vesta происходило едва ли не ежемесячно. Например, с июля 2021-го ценник поднялся до 819 тыс. рублей, с сентября — до 844 тыс., с октября — до 856 тыс., с ноября — до 896 тыс., с декабря — до 923 тыс.

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