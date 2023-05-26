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Lada Vesta подорожала на 770 тыс. рублей c 2015 года

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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С момента выхода Lada Vesta на российский рынок в ноябре 2015 года цены на автомобиль за 7,5 года увеличились в среднем на 770 тыс. рублей, сообщают 25 мая аналитики Quto.ru.

Так, в ноябре 2015 года Vesta в комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л.с. стоила 570 тыс. рублей. Первое подорожание модели произошло в апреле 2016 года ― тогда автомобиль в базовой комплектации стал стоить 582 тыс. рублей. А уже в сентябре 2017 года цена на модель Vesta начиналась от 607 тыс. рублей, к апрелю 2020 года автомобиль стал стоить 704 тыс. рублей, через год, к апрелю 2021-го, ценник на Vesta начинался от 804 тыс. рублей.

В 2021 году подорожание Lada Vesta происходило едва ли не ежемесячно. Например, с июля 2021-го ценник поднялся до 819 тыс. рублей, с сентября — до 844 тыс., с октября — до 856 тыс., с ноября — до 896 тыс, с декабря — до 923 тыс.

С 16 марта 2022 года рекомендуемая цена седана в базовой версии составляла 1 млн 182 тыс. рублей, однако реальные цены были намного выше.

За официально представленную накануне рестайлинговую версию Vesta NG — за седан базовой комплектации Comfort с 16-клапанным 106-сильным мотором АвтоВАЗ просит 1 млн 338 тыс. рублей. В результате за неполные восемь лет модель Lada Vesta подорожала на 768 тыс. рублей.

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АвтоВАЗ в четверг, 25 мая, озвучил стоимость всех комплектаций рестайлинговой версии Lada Vesta. Седан в версии Life стоит от 1 400 000 рублей, седан Cross ― от 1 542 000 рублей. Автомобили в комплектации Enjoy будут стоить от 1 447 000 рублей и от 1 592 900 рублей ― в версии седана Cross.

Одновременно с седаном АвтоВАЗ представил обновленный универсал Vesta SW Cross: цены на версию с двигателем 1,6 л мощностью 90 л.с. начинаются от 1 511 900 рублей в базовой комплектации Comfort.

За дополнительные 49 тыс. рублей к универсалу Vesta SW Cross можно докупить пакет опций Plus, который предлагает покупателю центральный подлокотник, регулировку водительского кресла по высоте, обогрев лобового стекла и задний парктроник.

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