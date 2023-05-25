АвтоВАЗ назвал цену топовой версии Lada Vesta NG

Российский производитель АвтоВАЗ в четверг, 25 мая, озвучил стоимость всех комплектаций рестайлинговой версии Lada Vesta, сообщает корреспондент «Известий».

Так, седан Vesta в версии Life стоит от 1 400 000 рублей, седан Cross ― от 1 542 000 рублей. Автомобили в комплектации Enjoy будут стоить от 1 447 000 рублей и от 1 592 900 рублей ― в версии седана Cross.

Одновременно с седаном АвтоВАЗ представил обновленный универсал Vesta SW Cross: цены на версию с двигателем 1,6 л мощностью 90 л.с. начинаются от 1 511 900 рублей в базовой комплектации Comfort.

За дополнительные 49 тыс. рублей к универсалу Vesta SW Cross можно докупить пакет опций Plus, который предлагает покупателю центральный подлокотник, регулировку водительского кресла по высоте, обогрев лобового стекла и задний парктроник.

Напомним, сегодня утром российский производитель автомобилей озвучил цены базовых версий Vesta и Vesta SW: от 1 239 900 рублей и от 1329 900 рублей соответственно.

25 мая директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский сообщил «Известиям», что в начале 2024 года Lada Vesta начнут оснащать ESP. Vesta получит комплектующие системы стабилизации (ESP) из дружественной страны.

По словам Олега Груненкова, директора по продуктам и программам АвтоВАЗа, настройка системы стабилизации требует больше времени, чем ABS. Кроме того, для того, чтобы отточить работу ESP, необходимо провести испытания как в зимний, так и в летний период. Собственно, поэтому антиблокировочная система (ABS) появилась на Vesta NG раньше.