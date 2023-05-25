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Стали известны сроки начала оснащения Lada Vesta системой ESP

АвтоВАЗ: в начале 2024 года Lada Vesta начнут оснащать ESP
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В начале 2024 года Lada Vesta начнут оснащать ESP, рассказал «Известиям» 25 мая, в четверг, директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Vesta получит комплектующие системы стабилизации (ESP) из дружественной страны. По словам Олега Груненкова, директора по продуктам и программам АвтоВАЗа, настройка системы стабилизации требует больше времени, чем ABS. Кроме того, для того, чтобы отточить работу ESP, необходимо провести испытания как в зимний, так и в летний период. Собственно, поэтому антиблокировочная система (ABS) появилась на Vesta NG раньше.

В 2022 году в связи с дефицитом комплектующих АвтоВАЗ перестал оснащать часть моделей Lada Vesta такими системами безопасности, как ABS и ESP, которые поставлял немецкий производитель Bosch. Ранее инсайдеры сообщали, что автомобили Lada могут оснащать системами безопасности, выпущенными китайской компанией Trinova.

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25 мая Олег Груненков сообщил «Известиям», что до конца этого года АвтоВАЗ закончит работы по оснащению Lada Vesta NG мотором 1,8 л и автоматической трансмиссией. По его словам, производство Vesta с «автоматом» начнется в I квартале 2024 года.

Груненков уточнил, что под автоматической трансмиссией подразумевается вариатор. Напомним, в настоящее время Vesta NG доступна с двумя моторами 1,6 л мощностью 90 л.с и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Дорестайлинговые Lada Vesta оснащались мотором 1,8 л (122 л.с.) в сочетании с механической трансмиссией или «роботом» АМТ, однако из-за дефицита комплектующих ввиду экономических санкций, его производство было приостановлено.

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