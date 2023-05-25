Стали известны сроки начала оснащения Lada Vesta системой ESP

В начале 2024 года Lada Vesta начнут оснащать ESP, рассказал «Известиям» 25 мая, в четверг, директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Vesta получит комплектующие системы стабилизации (ESP) из дружественной страны. По словам Олега Груненкова, директора по продуктам и программам АвтоВАЗа, настройка системы стабилизации требует больше времени, чем ABS. Кроме того, для того, чтобы отточить работу ESP, необходимо провести испытания как в зимний, так и в летний период. Собственно, поэтому антиблокировочная система (ABS) появилась на Vesta NG раньше.

В 2022 году в связи с дефицитом комплектующих АвтоВАЗ перестал оснащать часть моделей Lada Vesta такими системами безопасности, как ABS и ESP, которые поставлял немецкий производитель Bosch. Ранее инсайдеры сообщали, что автомобили Lada могут оснащать системами безопасности, выпущенными китайской компанией Trinova.

25 мая Олег Груненков сообщил «Известиям», что до конца этого года АвтоВАЗ закончит работы по оснащению Lada Vesta NG мотором 1,8 л и автоматической трансмиссией. По его словам, производство Vesta с «автоматом» начнется в I квартале 2024 года.

Груненков уточнил, что под автоматической трансмиссией подразумевается вариатор. Напомним, в настоящее время Vesta NG доступна с двумя моторами 1,6 л мощностью 90 л.с и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Дорестайлинговые Lada Vesta оснащались мотором 1,8 л (122 л.с.) в сочетании с механической трансмиссией или «роботом» АМТ, однако из-за дефицита комплектующих ввиду экономических санкций, его производство было приостановлено.