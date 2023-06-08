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Стала известна цена удлиненной Lada Vesta Aura

Длиннобазная Lada Vesta Aura будет стоить от 2 млн рублей
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Фото: t.me/MaximKadakov
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Удлиненная версия Lada Vesta, которая получила название Aura, обзавелась ценником: автомобиль будет стоить от 2 млн рублей, сообщает «РИА Новости».

esta Aura представили в ходе выставки «Евразия ― наш дом», которая проходит сейчас в Сочи. На премьере длиннобазной Vesta присутствовал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, он похвалил новую модель Lada.

Новинка обладает удлиненной на 250 мм по сравнению с обычной Vesta колесной базой. В отличие от Vesta Signature, «лимузинной» версии дорестайлингового седана, задний ряд сидений Aura ничем не отличается от стандартной Vesta, кроме кожаной обивки. Тем не менее новинка получила улучшенную шумоизоляцию и заточенную под комфортную езду подвеску.

Длиннобазная Vesta Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в паре с вариатором, взятым у китайских партнеров.

Vesta Aura будет выпускаться мелкими сериями с 2025 года. Производитель предполагает, что автомобиль станет основным транспортом чиновников и бюджетников.

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Вице-президент АвтоВАЗа Евгений Шмелев 1 июня показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах. Посидев за рулем одного из автомобилей, Матвиенко сказала, что кресла удобные.

Шмелев также показал председателю Совета Федерации представительский вариант Lada Vesta, производство которого, по его словам, «высоко локализовано» и он единственный может быть предложен для госзакупок по закону.

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