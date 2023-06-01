Матвиенко похвалила удобство автомобиля Lada Vesta

Вице-президент «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев в четверг, 1 июня, показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах.

Посидев за рулем одного из автомобилей, Матвиенко сказала, что кресла удобные.

Шмелев также показал председателю Совета Федерации представительский вариант Lada Vesta, производство которого, по его словам, «высоко локализовано» и он единственный может быть предложен для госзакупок по закону.

Матвиенко оценила цвет обивки автомобиля.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, добавил, что водителю будет удобно и комфортно ехать за рулем такой машины.

Ранее, 1 июня, страховщики рассказали, какой будет стоимость ОСАГО на рестайлинговую версию Lada Vesta.

31 мая АвтоВАЗ объявил о начале приема заказов на обновленную версию Lada Vesta NG. Автомобили уже отгружают в дилерских центрах. Vesta NG доступны в четырех вариациях кузова: седан, универсал SW, седан Cross и SW Cross.