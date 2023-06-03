«Волга» впадает в Янцзы: будет возобновлен выпуск легендарной марки

В течение года в России может быть возобновлено производство автомобилей под брендом «Волга». Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, выпуск новых моделей планируется организовать с привлечением технологического партнера — по той же схеме, что и в случае с возобновлением производства автомобилей «Москвич». Подробности — в материале «Известий».

К следующему лету

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8–9 месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю», — рассказал в связи с планами возобновления производства «Волги» Мантуров «РИА Новости».

Цех сборки легковых автомобилей ГАЗ-21 «Волга» на Горьковском автомобильном заводе. 1958 год Фото: ТАСС/Василий Егоров

Около года назад на Петербургском международном экономическом форуме глава Минпромторга уже анонсировал планы по возрождению автомобилей этой марки. Однако тогда возможные сроки начала производства не уточнялись.

Незаменимая

Автомобили «Волга» Горьковский автозавод выпускал с 1956 по 2010 год. Седаны и универсалы российской разработки ГАЗ-31105 были развитием модели 1970-х и к моменту завершения производства устарели как технически, так и морально. Вопросы были к качеству их сборки и стойкости кузовов к коррозии. Разработанные ГАЗом на замену модели 3105 и 3111 были выпущены мизерными тиражами.

Фото: ТАСС/Владимир Войтенко Автомобили ГАЗ-24 на набережной Волги в Горьком. 1970 год

Неудачей стал и седан Volga Siber, представляющий собой перелицованный Chrysler Sebring/Dodge Stratos второго поколения. Для этого ГАЗ приобрел у Chrysler производственную линию мощностью 160 тыс. машин в год. Планам в 2008 году выпустить первые 10 тыс. машин помешал финансовый кризис, а спустя два года производство было свернуто из-за низкого спроса и нерентабельности. Совокупный тираж «Сайберов» не превысил 9 тыс. экземпляров.

Caddy или Octavia?

С тех пор идеи вернуть к жизни легендарную марку высказывались неоднократно. В 2017 году председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф в интервью «Ведомостям» рассказал об идее возродить «Волгу» в качестве среднеразмерного коммерческого автомобиля по типу VW Caddy.

«На мой взгляд, «Волга» как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов», — рассказал Вольф. Однако российский аналог Caddy так и остался в планах. Тем не менее в конце 2019 года Группа ГАЗ продлила свидетельства на регистрацию товарных знаков «Волга» и «Победа» с новым логотипом в графике современного фирменного шрифта компании.

Фото: ТАСС/Николай Мошков 18 февраля 1999 года 200-тысячный легковой автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» сошел с конвейера Горьковского автомобильного завода

В 2020-м появились слухи, что в новую «Волгу» переделают Skoda Octavia — контрактную сборку этой модели осуществлял Горьковский автозавод. Тогда Группа ГАЗ поспешила опровергнуть эту информацию:

«В условиях зарубежных санкций и кризиса, вызванного падением спроса на автомобили в связи с пандемией COVID-19, Группа ГАЗ не имеет возможности выходить в новые сегменты рынка и даже не рассматривает подобные проекты. В этой ситуации компания концентрирует свои усилия на производстве существующего модельного ряда и развитии в тех сегментах коммерческого транспорта, где компания присутствует в настоящее время», — отметили в пресс-службе.

Дойче-Волга

История с «Волгошкодой» получила продолжение спустя два года. Всё тот же Зигфрид Вольф в апреле этого года рассказал немецкому изданию Spiegel, что направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с планом по выпуску 270 тыс. автомобилей совместно с Группой ГАЗ на двух заводах, один из которых калужское предприятие VW.

Инвестиционный проект, оцененный им в 60 млрд рублей, подразумевал возобновление производства легковых автомобилей марок VW и Skoda, но с переделанным обликом для воссоздания «характерных черт» легендарных моделей «Волга» и «Победа». Это, по мнению Вольфа, позволило бы ликвидировать нехватку «качественных автомобилей» в России и создать «в общей сложности более 12 тыс. высокотехнологичных рабочих мест».

Автомобиль ГАЗ-31105 «Волга» на выставке «Мотор шоу – 2005» в «Экспоцентре». 2005 год Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Оператором проекта должна была стать российская компания «ПромАвтоКонсалт», которой владеет Вольф. Однако концерн VW, как писал Spiegel, поспешил дистанцироваться от заявлений Вольфа и к тому времени уже одобрил продажу калужского завода структуре дилера «Авилон».

Свободная ниша

Теперь история с «Волгой» идет на новый виток. Озвученные Денисом Мантуровым сроки возобновления производства автомобилей «Волга» вполне реальны, считают эксперты. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, у ГАЗа есть и технические возможности, и необходимый опыт выпуска легковых автомобилей.

Volga Siber на стенде ГАЗа на Московском международном автосалоне – 2008 Фото: commons.wikimedia.org

— Производственные мощности, на которых прежде собирались модели Skoda и Volkswagen, принадлежат самому ГАЗу, их простой экономически невыгоден. При этом на рынке сейчас фактически нет седанов класса E или D. Эту нишу вполне может занять «Волга», созданная на базе одного из многочисленных китайских седанов этого класса. Если цена будет до 3 млн рублей, то успех на рынке ей гарантирован , — заявил он «Известиям».

Поймать волну

Для начала производства «Волги» компании ГАЗ необходимо найти партнера, который не просто согласится на производство машин в нашей стране, но и позволит использовать отечественный бренд, а также применять при сборке локализованные детали и компоненты, считает главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он считает вполне возможным запуск производства новой модели в анонсированные Денисом Мантуровым сроки. Использование бренда «Волга» также оправдано, уверен эксперт.

— Это название хорошо известно в нашей стране. На волне подъема патриотизма использование бренда «Волга» может вызвать дополнительный интерес к автомобилю, — считает Максим Кадаков.

В цехе по сборке легкового автомобиля Volga Siber на Горьковском автозаводе. 2009 год Фото: РИА Новости/Олег Золото

При этом эксперт подчеркивает, что, кроме самого бренда, ничего отечественного в будущей «Волге» не будет. По крайней мере на первых порах.

— У нас нет собственной платформы для производства автомобилей такого класса. Очевидно, что «Волга» будет реализована по той же схеме, что и «Москвич». Скорее всего, в основе машин будет лежать одна, может быть, две модели кого-то из китайских автопроизводителей, — заявил «Известиям» Кадаков.

Место красит

К дальнейшему использованию советских автомобильных брендов («ЗИЛ», «Запорожец», «ЛуАЗ», «ЛАЗ» и т.д.) эксперт относится скептически. Однако, по его словам, использование названий «Москвич» и «Волга» оправдано, поскольку они производятся или, как планируется, будут производиться на тех же автозаводах, которые выпускали эти модели в СССР.