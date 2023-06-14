Новую Lada X-Cross 5 показали на ПМЭФ-2023

Новую Lada X-Cross 5 показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) 14 июня.

Производство новых кроссоверов стартует также в этот день на заводе «Lada Санкт-Петербург», который в начале текущего года перешел от Nissan под управление АО «АвтоВАЗ». Подробности о новинке будут раскрыты во время церемонии начала серийного производства.

Известно, что X-Cross 5 создан на базе китайского FAW Besturn T55. Новинка получила турбированный двигатель объемом 1,5 л в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Форум ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 на площадке КВЦ «Экспофорум» июня в Санкт-Петербурге. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 16 июня на пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин.