Для людей широких взглядов: запретят ли в России аниме

В середине мая прошел круглый стол «Справедливой России», посвященный вопросам образования и воспитания детей. В его рамках в очередной раз прозвучали слова о деструктивном влиянии аниме на детей и причинах, почему такую анимацию следует запретить. До этого, в конце февраля, в СМИ активно обсуждалась ситуация вокруг ЧВК «Рёдан», — тогда подростки-анимешники устроили массовую драку в московском ТЦ «Авиапарк». Действительно ли японская мультипликация опасна для молодого поколения и как следует регулировать эту сферу — разбирались «Известия».

Запретить нельзя смотреть

О необходимости запрета аниме говорят давно — в 2021 году суд Санкт-Петербурга признал незаконной трансляцию «Тетради смерти», «Инуясики» и других проектов в жанре аниме на нескольких сайтах.

— По данным Роскомнадзора, в настоящее время в России из-за деструктивного влияния на молодежь заблокировано более 5,7 тыс. материалов и аниме-сериалов со сценами насилия и самоубийств , — делится доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова.

Однако до сих пор многие проекты остаются доступными для широкой аудитории и не имеют возрастных ограничений. По словам эксперта, нормами действующего законодательства для зрителей, достигших 18 лет, не предусмотрено административной либо уголовной ответственности за просмотр аниме.

— Но с целью защиты прав детей на безопасность от информации, наносящей им психический, физический и нравственный ущерб, в России принято соответствующее законодательство. В частности, № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» утвержден с учетом сложившихся в отечественной системе возрастных ограничений, — рассказывает специалист «Известиям».

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Она также отмечает, что данный жанр попадает под Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»), в которой определяется сумма штрафа для нарушителей. Именно на основании федерального закона и нормы Уголовного кодекса проходят все блокировки и штрафы.

При этом в России аниме не имеет специфической системы возрастной маркировки, подобной рейтингам фильмов , отмечает научный руководитель педагогического портала «Единый урок» Сергей Абрамов.

— Однако в соответствии с законодательством информация, содержащая неприемлемый контент для детей, должна быть помечена как «18+». Таким образом, родители и взрослые могут обратить внимание на подходящий контент для разных возрастных групп, — указал он.

Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм», декан факультета анимации университета «Синергия» Борис Машковцев, в свою очередь, считает, что на возрастную маркировку всё еще не привыкли обращать внимание, в то время как для каждого возраста — свой мультфильм, в зависимости от уровня развития психики, мышления.

— Есть привычное восприятие анимации как части культуры детства, однако, конечно же, ее границы более широки. Контента в целом сейчас крайне много, в разы больше, чем в то же советское время, — рассказывает специалист.

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По мнению Бориса Машковцева, аниме — это очень богатый на подвиды жанр, внутри него есть вполне доступные европейскому восприятию картины, как, например, «Кот в сапогах» режиссера Кимио Ябуки, который вышел на советские экраны в 1980-х, а также многие шедевры Хаяо Миядзаки.

— Японская анимация обладает совершенно особым взглядом, вниманием к деталям, в отдельных случаях — медитативностью, что было характерно и для авторской советской анимации, — рассуждает эксперт. — Вероятно, поэтому творцы в наших странах периодически контактировали и даже создали в 1980-х всемирно известный проект «Приключения пингвиненка Лоло».

Категоричный запрет аниме генеральный директор «Союзмультфильма» не считает решением проблемы — это только приведет к увеличению пиратского контента.

— В настоящее время в анимации уже существует достаточно регулирующих механизмов. Просто не все соблюдают те же возрастные ограничения. Важнее бороться с пиратским контентом, который не маркирован и находится вообще вне легального поля , — комментирует он.

Глазами ребенка

Блогер и журналист Дмитрий Шамов, живущий в Японии уже много лет, рассказывает, что в Стране восходящего солнца аниме смотрят люди любого возраста, относясь к нему так же, как и к фильмам.

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— Есть, конечно, работы совсем для маленьких детей, но в большинстве аниме смотрят все. Вы вряд ли найдете японца, который не сможет назвать несколько его любимых аниме, — делится он с «Известиями». Блогер отмечает, что картины таких режиссеров, как Хаяо Миядзаки и Макото Синкай, раз за разом становятся самыми кассовыми показами на японском рынке и обгоняют даже самые популярные фильмы.

Борис Машковцев же считает, что у японцев как у островитян совершенно своеобычные культурные коды и другое понимание смыслов. Такой «инаковый» взгляд на мир, по его мнению, является источником очень необычных и глубоких художественных форм, поэтому многие образцы японской анимации представляют высокую художественную ценность. Однако специалист не рекомендует аниме к просмотру дошкольникам и детям младшего школьного возраста, так как для понимания своеобразия этого жанра нужно иметь уже более-менее устойчивое мировосприятие и насмотренность.

Дмитрий Шамов согласен с тем, что жанр аниме имеет огромную художественную ценность. По его словам, в то время как мультфильмы по большей части предназначены для детей, аниме ориентировано на подростковую и взрослую аудиторию.

— В японской анимации поднимаются всевозможные темы, так как есть огромное количество жанров и направлений. По своей сути аниме ближе всего к фильмам, с единственным исключением, что аниме рисованное. Как и в случае с кинематографом, есть шедевральные картины, а есть подходящие определенному кругу людей, — рассуждает блогер.

Медицинский психолог, судебный эксперт-психолог, социальный философ Олег Долгицкий считает, что для детей дошкольного и раннего школьного возраста аниме является просто времяпрепровождением, как и просмотр любых других мультфильмов. Уже будучи подростками, несовершеннолетние начинают знакомиться с азиатской культурой, вникать в правила социального взаимодействия, характерные для Японии, и перенимать эти навыки коммуникации и привычки.

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— Дети 3–7 лет любят яркие и красивые мультфильмы, которые могут привлечь к себе внимание через возбуждающие цвета и необычные звуки. В 12 лет и далее аниме позволяет наладить общение со сверстниками, подростки и юноши начинают смотреть аниме, чтобы не быть хуже ровесников, — рассказывает психолог. По его мнению, аниме можно считать антисуицидальным фактором, так как оно дает вполне приемлемую адаптацию для многих подростков , позволяет им коммуницировать и находить общие темы для общения. Появление зависимости у анимешников специалист связывает с бесконечным процессом потребления в современном обществе.

— Если человек бесконтрольно потребляет коммерческие продукты, то это явный признак того, что он либо не обладает достаточно развитой волей, либо боится себя и своих переживаний. По этому принципу формируются любые зависимости, проблема в том, что дело не в аниме как таковом. Аниме встроилось в систему потребления, поэтому люди могут зависеть от аниме так же, как от жирной еды, порнографии и алкоголя, — поясняет Олег Долгицкий.

Сергей Абрамов считает, что на суицидальное поведение (которое также часто связывают с аниме) влияет множество причин и нельзя однозначно утверждать, что японская анимация является решающей из них.

Дмитрий Шамов, в свою очередь, вспоминая упомянутую выше «Тетрадь смерти», отмечает, что, запрещая этот аниме-сериал, не учитывали его рейтинг «18+», а также то, что это полностью вымышленная история с паранормальными способностями, которых нет в реальном мире.

— Конечно, в некоторых аниме может подняться тема суицида, как и во многих фильмах, сериалах, в том числе и российских, — подмечает он. При этом, как утверждает блогер, в Японии негативное влияние аниме не обсуждают и никакие запреты не вводят, руководствуясь возрастным рейтингом. Рассуждая о негативном восприятии жанра в России, создатель канала о Японии указывает на то, что в несчастных случаях с детьми вину прежде всего приписывают «японским мультикам», не учитывая транслируемые через ТВ и интернет жестокость и насилие, а также возможную травлю со стороны одноклассников.

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Лариса Крушанова рассказывает «Известиям», что практика запрета аниме существует во всем мире: «Шоу уродов мистера Араси» запрещено к показу во многих странах, в США действует запрет на аниме «Нимфетка», в Новой Зеландии — на High School DxD, в Республике Корея — «Хеталия: державы Оси», а в Китае, как и в России, недоступна «Тетрадь смерти».

Пусть говорят

Восприятие аниме отличается у взрослых и несовершеннолетних, поясняет Сергей Абрамов. Поэтому полезно, чтобы родители обращали внимание на контент, с которым взаимодействует их ребенок.

— Негативное отношение родителей к аниме может быть обусловлено недостаточным пониманием жанра, стереотипами или неправильным восприятием содержания. Важно, чтобы родители просвещались о мире аниме, понимали разнообразие жанров и контента и могли осознанно обсуждать его с ребенком, — полагает эксперт.

Специалист считает, что взрослые могут установить четкие правила и границы в отношении времени и контента, который потребляют их дети, исходя из их возраста и зрелости. Также важно регулярно общаться с ребенком, чтобы лучше понять его интересы и обеспечить баланс между развлечением и другими аспектами жизни.

Олег Долгицкий также уверен, что хорошему родителю не понравится, если его сын или дочь будут тратить больше времени на просмотр аниме-сериалов, а не на учебу и спорт.

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— Совершенно нормально дисциплинировать ребенка, если он сутками напролет смотрит мультфильмы, это в целом недопустимо. Если для ребенка аниме стало субкультурой, то в этом нет ничего плохого, нужно просто вникать с ним в эту культуру и налаживать взаимодействие через нее, — советует он.

При этом, как отмечает психолог, главное, чтобы ребенок занимался учебой, спортом, творчеством, а при желании мог отдыхать за просмотром мультфильмов.

По словам Дмитрия Шамова, современные аниме-тренды не отличаются от трендов фильмов или сериалов. Как пример он выделяет жанр «исекай», в которых главный герой случайно попадает в другой мир и начинает там свое путешествие. В России этот жанр нашел популярность через книги о «попаданцах».

— Большинство аниме учит верить в себя, ценить дружбу, семью и достигать высот. Как и раньше, в аниме популярны темы дружбы, а также истории о том, как главный герой добивается своей цели. Истории о школе, любви и взаимоотношениях с семьей, — заключил собеседник.