С широко раскрытыми глазами: аниме ворвались в российские кинотеатры

Каждые две недели в российский прокат выходит полнометражное аниме: «Мирай из будущего», «Тетрадь дружбы Нацумэ», «Навсикая из долины ветров»... Впереди — еще новинки. Впору говорить о буме жанра на наших экранах. Мы решили составить подборку картин, без которых никакого бума не случилось бы.

«Твое имя»

До выхода этого фильма считалось, что только аниме Хаяо Миядзаки и его студии «Гибли» способны собирать в России кассу. «Твое имя» Макото Синкая добрался до наших экранов осенью 2017-го, полгода спустя после вручения «Оскаров», где лента была представлена в соответствующей номинации. Появившиеся к тому моменту пиратские копии только подогрели интерес.

В итоге фильм собрал более 30 млн рублей, и многие зрители открыли для себя этот жанр заново, увидев не сказку с драконами и феями, а романтическую историю с элементами фантастики. Девушка и юноша по необъяснимой причине периодически менялись телами и вынужденно знакомились друг с другом. А потом оказывалось, что они живут не только не в одном городе, но даже в разное время, и чтобы им все-таки встретиться, нужен подвиг и чудо.

«Мэри и ведьмин цветок»

Фото: МВК

Режиссер Хиромаса Ёнэбаяси — выходец из «Гибли», и «Мэри» он сделал в лучших традициях главных хитов студии. В сказочной семейной анимации легко узнать заимствования из «Ведьминой службы доставки» и «Небесного замка Лапуты», но Ёнэбаяси всё рассчитал правильно. Пока Миядзаки на пенсии, а его сотрудники не торопятся делать яркие сказки, понятные детям и взрослым в любой точке света, можно успеть использовать накопленный опыт и создать симпатичный и невзыскательный клон. Да еще добавить туда чуть-чуть от «Гарри Поттера».

В результате мультик про девочку Мэри, попавшую на волшебной метле в небесную школу чародейства, стал самым успешным аниме за всю историю российского проката. Прошлой весной он собрал 84 млн рублей.

«Укрась прощальное утро цветами обещания»

Фото: Capella Film

Из всех аниме, что вышли в наш прокат в 2018 году, это самое глубокое. Дебютную режиссерскую работу культовой японской сценаристки Мари Окады критики небезосновательно сравнивали с кинематографом Тарковского и находили в нем черты классической советской рисованной анимации. Действительно, техника исполнения и цветовая палитра здесь очень необычные и как будто старомодные, но на это вскоре перестаешь обращать внимание, полностью погружаясь в историю.

Главная героиня — вечно юная девушка-йольф, которая взялась выхаживать человеческого младенца. Взглядом страдающей и любящей богини она созерцает его возмужание, старение и смерть, она одновременно и мать, и потустороннее существо, и у смертного одра старика будет сидеть внешне всё та же пятнадцатилетняя девчушка, для которой вся его жизнь — лишь короткое, но яркое мгновение.

«Тайная жизнь пингвинов»

Фото: Экспонента

Увлекательный и очень смешной мультфильм молодого автора Исиды Хироясу. Без сотрудников «Гибли» на этом проекте опять не обошлось. Главный герой, старшеклассник Аояма, кажется флегматичным подростком, который всё, что видит, записывает в свой дневник. Туда, между прочим, попадают его наблюдения за пингвинами, непонятно, откуда появившимися в городе, и за таинственной полупрозрачной сферой, парящей в воздухе над полем недалеко от его дома.

С упорством молодого ученого Аояма исследует два феномена, но так уж получилось, что у него самый разгар пубертатного периода, и мальчик никак не может не отвлекаться на роскошный бюст своей старшей подруги, приезжей дантистки. В какой-то момент действие взорвется пространственно-временным коллапсом, но и тут Аояма постарается контролировать свои эмоции и мысли. Получаться будет не всегда.

«Проза бродячих псов»

Фото: МВК

Каждого из положительных и отрицательных героев этого детективного экшна зовут как известного писателя. Причем если поначалу это только японские авторы вроде Рюноскэ Акутагавы и Тацухико Сибусавы, то потом в сюжете появляются гении других стран, от Мелвилла до Достоевского.

Каждый из персонажей, хотя и не пишет книг, особым образом связан со своим прототипом. Лавкрафт выглядит как Ктулху, Осаму Дадзай одержим суицидальными мыслями, Достоевский носит ушанку и произносит монологи в стиле свидригайловых и смердяковых из школьной программы. Чтобы в полной мере оценить интеллектуальный черный юмор «Прозы», нужно быть начитанным и хорошо знать историю литературы. Может, поэтому у нас фильму присвоили рейтинг «18+».

«Ученик чудовища»

Фото: Cinema Prestige

Флагман современного аниме Мамору Хосода опять создал две параллельные вселенные, где герои вынуждены искать смысл жизни и совершать невозможное, меняя судьбу человечества. В этот раз токийский сирота Рен, сбежав от опекунов, попадает в мир антропоморфных зверей, чье благородство способно сильно пошатнуть любовь к родному мегаполису. Рен находит себе самого несносного товарища, борца Медвежута, который всё же соглашается обучить мальчика боевым искусствам.

Кажется, что это пародия на старые фильмы с Джеки Чаном, но на самом деле в основе повествования — размышления Хосоды о том, что такое быть отцом и что такое искать отца, принимать его, понимать, любить. Что такое путь и что такое жертва. Зритель не раз вернется к этой мудрой сказке.

«По ту сторону океана»

Фото: Capella Film

Наряду с японскими аниме в наш прокат время от времени выходят китайские фильмы, визуально и содержательно сильно напоминающие конкурентов из Страны восходящего солнца. Очень красивая и сентиментальная мелодрама «По ту сторону океана» стала одним из хитов китайского проката и прорвалась на мировой рынок, где ее ждал успех.

В сущности перед нами вариация на тему андерсеновской «Русалочки», но если там русалка приходила в мир людей, то здесь, наоборот, девушка из другого мира забирает к себе возлюбленного и пытается всеми способами сберечь ему жизнь в своей волшебной реальности.

«Унесенные призраками»

Фото: Пионер

Перевыпуск шедевра Миядзаки — важный момент для всех, кто следит за аниме. Один из прокатчиков закупил для дистрибуции в России сразу 17 картин студии «Гибли» и начал с бронебойного хита, который давно стал неотъемлемой частью почти любой семейной фильмотеки в России. В повторном прокате, стартовавшем в декабре, лента собрала 13 млн рублей — немало для переиздания. А значит, вскоре мы увидим на большом экране и другие классические ленты.

28 февраля в России выйдет ранний шедевр Миядзаки «Навсикая из долины ветров» 1984 года, остальные картины «Гибли» — на очереди. Надо только найти им место в довольно плотном графике аниме-релизов в России.