Netflix анонсировал сериал по мотивам аниме «Ковбой Бибоп»

Стриминговый сервис Netflix представил видеоанонс нового сериала, созданного по мотивам аниме «Ковбой Бибоп». Ролик опубликован на странице сервиса в Twitter.

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH — NX (@NXOnNetflix) 28 ноября 2018 г.

По данным портала DTF, адаптацией аниме наряду с Netflix займется режиссер оригинала Синъитиро Ватанабэ, а сценаристом первого эпизода выступит Кристофер Йост, известный своими работами над фильмами «Тор: Рагнарек» и «Тор 2: Царство тьмы». Всего запланированы 10 эпизодов. Производством займется студия Tomorrow. Старт съемок намечен на апрель 2019 года.

Как сообщает телеканал «360», действия истории «Ковбоя Бибопа» происходят в 2071 году после апокалипсиса. «Охотники за головами» ведут розыск опасных преступников по всему космосу, потому что за них назначена большая награда. Каждый эпизод будет состоять из отдельной истории, никак не связанной с остальными.

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