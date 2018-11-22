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Сатанисты договорились с Netflix и Warner Bros по иску о плагиате

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Американская религиозная организация «Сатанинский храм» (The Satanic Temple) достигла соглашения с медиагигантами Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн из-за хоррор-сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

Причиной разбирательства стали обвинения в адрес кинопроизводителей за плагиат атрибутов, в частности статуи Бафомета, которую создали и использовали сатанисты.

«Рады объявить, что с Warner Bros и Netflix достигнуто соглашение по иску», — приводит заявление «Сатанинского храма» The Guardian.

В материале отмечается, что ответчики признали факт заимствования статуи в сериале, и согласились отметить авторство сатанистов в уже отснятых сериях. Остальные детали договора не разглашаются.

Показ сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», созданного по комиксу, стартовал на интернет-площадке Netflix в конце октября.

Религиозная организация «Сатанинский храм» была создана в 2012 году выпускниками Гарварда. Движение противопоставляет себя другому сатанинскому объединению — «Церковь Сатаны», которое было учреждено в 1966 году.

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