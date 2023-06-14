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Перемены токена: в РФ хотят провести эксперимент по международным расчетам с ЦФА

Когда бизнес сможет начать проводить такие сделки и с какими активами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Власти обсуждают использование цифровых финансовых активов для проведения трансграничных расчетов. О разработке такой инициативы «Известиям» рассказал зампред Центробанка Алексей Гузнов. Ранее аналогичную возможность изучали в отношении криптовалют. Для запуска нового проекта сначала нужно изменить регулирование об экспериментально-правовых режимах, а затем провести пилот по использованию ЦФА во внешнеторговых сделках. Оборачиваться будут цифровые валюты центральных банков и обеспеченные активы, которые запускаются российским бизнесом вместе с иностранным, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Такая технология поможет в проведении международных расчетов на фоне санкций, однако могут возникнуть сложности из-за различий в регулировании этой сферы в разных странах, отметили участники рынка.

Как крипта, только лучше

В России планируется запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), сообщил «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. По его словам, правительство поддерживает предложение.

Реализация инициативы пройдет в два этапа. Сначала потребуется внести изменения в регулирование об экспериментально-правовых режимах — это порядка 30 законов. Такой документ уже готовится к первому чтению в Госдуме. Второй этап — собственно эксперимент по обращению ЦФА и их использованию в международных сделках. Он позволит более эффективно организовать внешнеторговую деятельность страны, подчеркнул зампред ЦБ. Однако на территории РФ такие расчеты будут запрещены. Аналогичный проект с криптовалютами уже анонсирован — он был внесен в Госдуму в конце прошлого года.

Знак рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Справка «Известий»

ЦФА — это цифровые права, записанные в виде программного кода в распределенном реестре. У них один эмитент, и российские ЦФА не обращаются ни на одной криптобирже. По закону право выпуска ЦФА есть у операторов информационных систем (ОИС). Чтобы получить такой статус, компания должна войти в специальный реестр ЦБ. Сейчас их всего пять — «Атомайз», «Лайтхаус», «Сбер», «Мастерчейн», Альфа-банк. В то же время криптовалюты можно майнить на одном из децентрализованных алгоритмов. В их выпуске, как правило, участвует множество субъектов, и все подобные валюты торгуются на криптобирже, объяснили в BitRiver.

В рамках эксперимента будут обращаться цифровые валюты центральных банков, а также токены, которые выпускаются, например, российским бизнесом вместе с иностранным, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Для этого зарубежные игроки должны будут стать участниками информационных систем.

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При этом основным отличием таких активов от крипты станет то, что эмитент будет понятен, а инструмент обеспечен (например, золотом, различными валютами или обязательствами компаний), подчеркнул депутат. По его словам, такая система поможет в проведении трансграничных расчетов на фоне санкций и позволит сохранить анонимность, а риски внешнего вмешательства снизятся.

Логотип банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поправки в законы об экспериментально-правовых режимах должны быть приняты в весеннюю сессию, ожидает Анатолий Аксаков. Он добавил: в этом случае эксперимент с ЦФА может заработать уже во второй половине 2023 года.

Законопроект прорабатывался Минфином совместно с Банком России, сообщили в министерстве. В Минэке на запрос «Известий» не ответили.

Возможности и риски

«Известия» спросили операторов информационных систем, планируют ли они участвовать в эксперименте. Готовность высказали в «Мастерчейн». Тема трансграничных расчетов находится на пике актуальности. Компания уже ведет проработку ЦФА, привязанных к драгоценным металлам и другим индикаторам, сообщил директор по развитию бизнеса «Мастерчейн» Сергей Рябов. По его словам, для запуска международных сделок с такими активами необходимо позволить номинировать их в иностранных валютах, а также серьезно упростить допуск зарубежных контрагентов на платформы ОИС ЦФА.

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Базовым активом таких ЦФА может выступать то, что имеет объективную ценность для всех участников контракта, например драгоценные металлы и камни или продукты нефтегазового сектора, считает Сергей Рябов. Он добавил: токены будут обеспечены (в том числе обязательством эмитента), поэтому их уровень риска окажется значительно ниже, чем у криптовалют. На первом этапе опробуют такие расчеты, скорее всего, крупные компании, а в случае успеха инструмент станет доступен всем организациям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, считает эксперт.

При этом могут возникнуть сложности из-за различий в регулировании этого сектора в разных странах, в том числе в сфере налогообложения, а также проблемы с обеспечением защиты информации, подчеркнул эксперт. По его мнению, необходимо создать единую правовую базу и установить международные стандарты для использования ЦФА в трансграничных расчетах, а также обеспечить надежную защиту персональных данных.

Монеты рубли на фоне графиков
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Сейчас цифровые финансовые активы имеют крайне ограниченную ликвидность и существуют только в нескольких информационных системах, которые никак не соотносятся с международными площадками и не признаны за границей, отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. По его словам, должно пройти время, чтобы ЦФА смогли претендовать на средство внешнеторговых расчетов. При этом криптовалюты уже используются за рубежом и обращаются более чем на 12 тыс. криптобиржах и площадках.

На фоне санкций далеко не все зарубежные игроки будут готовы совершать платежи через российские платформы, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом международные сделки с ЦФА — это заманчивая технология, особенно для организаций, которые регулярно проводят транзакции с контрагентами из других стран. В перспективе ближайших нескольких лет она вряд ли станет массовой, однако крупные финтех-компании смогут ее опробовать.

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Использование ЦФА может значительно удешевить и ускорить проведение трансграничных платежей, отметил коммерческий директор компании GIS Mining Иван Гостев. Он пояснил: традиционные методы могут занимать до нескольких дней, а иногда и недель, в то время как транзакции с цифровыми финансовыми активами способны проходить практически мгновенно по всему миру. С ними также отсутствуют комиссии за обмен валют и обработку платежей.

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