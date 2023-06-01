Группу поддержат: президента просят ввести льготы для детей Донбасса

Детей Донбасса и других территорий России, где велись военные действия, необходимо наделить особым статусом и мерами социальной поддержки. С такой к просьбой к президенту РФ обратились члены Совета по правам человека, благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» и представители Общественной палаты. Они попросили Владимира Путина ввести на федеральном уровне льготы, которые могли бы стать «частичной компенсацией перенесенных детьми страданий и лишений». В аппарате детского омбудсмена рассказали, что уже обращались к главе государства с подобной идеей — ввести некий особый статус для тех детей, кто получил ранения, но не имеет инвалидности . В Госдуме сообщили, что поддерживают общественников, депутаты также выступили с аналогичной концепцией.

Опасное детство

Члены Совета по правам человека и благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» попросили президента РФ ввести на федеральном уровне льготы для детей из новых российских регионов. По мнению авторов обращения, для получения льгот за детьми мог бы быть закреплен определенный статус, подобный действующему в регионах России статусу «Дети войны».

При этом на федеральном уровне статус «Дети войны» не используется, но он введен в более 50 российских субъектах. Сейчас в разных регионах он определяется по-разному: где-то его присуждают родившимся с 1927 года, а где-то с 1928-го и позже. В пакет региональных льгот для «детей войны» входит ежемесячная выплата, ежегодных отдых в санатории и бесплатное оказание ряда медицинских услуг, которые не оплачиваются по ОМС.

«Просим вас рассмотреть возможность присвоения детям Донбасса и других российских регионов, где происходят военные действия, на законодательном уровне, статуса «дети войны» и предоставить им соответствующие льготы, которые стали бы частичной компенсацией перенесенных ими страданий и лишений», — говорится в обращении, с которым ознакомились «Известия».

Авторы письма поясняют, что жизни и здоровью детей территорий, где ведутся военные действия, постоянно угрожает опасность.

«Они фактически лишены права на безопасную мирную полноценную жизнь, — отмечают они. — Мы считаем, что дети не могут являться заложниками военных конфликтов».

Обращение направлено в администрацию президента. «Известия» сделали туда запрос с просьбой подтвердить его получение.

Военное детство юных жителей Донбасса продолжается девять лет, напомнила «Известиям» президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», член СПЧ Ольга Демичева.

— Но как именно определять, по каким критериям наделять таким статусом детей, будут решать власти, — отметила она. — Мы лишь предлагаем принять такой статус. Готовы участвовать в обсуждении , если наше предложение сочтут заслуживающим внимания.

Необходимо защитить права детей Донбасса, заявил председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, который также подписал письмо президенту.

— Мы должны думать о будущем, — сказал он во время обсуждения обращения. — Демография бывает мирной, демография бывает военной. Донбасс находится в огне с 2014 года. Есть большое количество погибших, в том числе среди детского населения.

Помимо четырех подписантов из СПЧ обращение одобрил и еще один член совета — Кирилл Кабанов, заявив о своей «горячей поддержке». В пресс-службе СПЧ «Известиям» сообщили, что инициатива пока не обсуждалась на уровне всего совета, но отметили, «и другие коллеги могут идею поддержать».

Три пути одной идеи

С подобным, но «более сфокусированным» предложением к президенту обращалась детский омбудсмен Мария Львова-Белова, сообщили «Известиям» в ее пресс-службе.

«Уполномоченный в феврале предложил ввести особый статус для тех детей, кто получил ранения в ходе военных действий и не получил инвалидность, — говорится в ответе на запрос «Известий». — За таким статусом могли бы идти меры социальной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне».

В аппарате омбудсмена заявили, что предложение «сейчас рассматривается в федеральных министерствах».

Кроме того, помимо инициативы СПЧ и благотворительной организации, фракция ЛДПР в феврале разработала и внесла законопроект о введении статуса «дети специальной военной операции (СВО)». Об этом «Известиям» напомнили и в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, и глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Сейчас наш комитет направил этот законопроект на заключение в правительство, ждем ответа, — рассказала Нина Останина. — Но и идею благотворительной организации и СПЧ я поддерживаю двумя руками.

Документ ЛДПР, который находится в правительстве, предлагает распространить особый статус не только на детей, которые жили в период спецоперации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но на жителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Крыма.

— Статус, который мы предложили, должен гарантировать предоставление мер социальной поддержки, при этом минимальный их состав должен быть закреплен на федеральном уровне, а у регионов должно быть право их расширять , — сказал Ярослав Нилов.

Он также отметил, что благодарен авторам еще одной инициативы за поддержку такой концепции.

— И не в названии дело, так как мы говорим об одной и той же группе, но статус «Дети войны» все же относится к детям Великой отечественной войны, — сказал он.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой уточнить, на какой стадии находится рассмотрение предлагаемого законопроекта.

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова полагает, что не стоит делить эту группу на категории, нужен общефедеральный закон о детях, пострадавших при боевых действиях.

— И в него должны войны как дети ВОВ, так и дети Донбасса, пережившие геноцид со стороны украинской власти , — заявила депутат «Известиям». — Я готова принять участие в разработке такого законопроекта.

При этом инициативу СПЧ и организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» она поддержала, напомнив, что в 2014-2016 годах помогала основательнице организации Елизавете Глинке вывозить детей из-под обстрелов на востоке Украины.

— Я помогла спасти 2700 мам и детей и 127 раненых детей, инициировала комплекс мероприятий по обустройству беженцев с юго-востока Украины , — рассказала она.

По ее мнению, особый статус детям Донбасса необходим, так как «у них отобрали детство, некоторых лишили родителей, домов, сделали инвалидами».