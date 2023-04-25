Полис действия: ЦБ готовит меры стимулирования страховщиков в новых регионах

Власти обсуждают варианты стимулирования страховых компаний для начала работы в новых регионах , рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. ОСАГО станет обязательным там с 1 января 2024 года . У жителей должна быть возможность покупать полисы у любых российских организаций, заявили в Минфине. Однако участники рынка могут установить технические барьеры для обхода закона, поэтому следует ввести меры поддержки, считают эксперты. Самый подходящий вариант — создать свой перестраховочный пул (в нем распределяются убытки от «плохих» сегментов) и разрешить этим игрокам не входить в общий пул, полагают источники и эксперты. Другая возможность — прямое субсидирование со стороны государства и налоговые льготы.

Расширить присутствие

Сейчас в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует переходный режим, за счет этого жители новых субъектов РФ могут ездить без ОСАГО. Полис для этих субъектов станет обязательным с 1 января 2024 года .

Сейчас прорабатываются возможные варианты стимулирования страховых компаний для начала работы в регионах, а также меры поддержки клиентов , заявили «Известиям» в ЦБ. Там уточнили, что в обсуждении участвуют Банк России, заинтересованные ведомства, а также органы власти.

В Минфине подтвердили, что вопрос стимулирования выхода страховых в новые регионы прорабатывается . Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что у жителей этих субъектов должна быть возможность покупать полисы любых российских компаний. Однако сейчас крупных страховщиков ОСАГО там нет, работают только две организации, которые имеют полную лицензию . Водители ездят либо вовсе без обязательной автогражданки, либо с защитой, которую приобретали еще до вхождения территорий в состав России , говорил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас вопрос о компенсациях обычно решается «на месте» по договоренности , рассказал «Известиям» житель Луганска. Он добавил, что водителям нужны страховки, по которым действительно можно получить возмещения, но важно, чтобы цена была доступной . По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2022-м средняя стоимость ОСАГО в 15 крупнейших российских регионах выросла на 19%, до 7,8 тыс. рублей.

С 20 апреля у жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, желающих выехать на своем автомобиле в другие регионы, появилась возможность оформлять ОСАГО через систему «Е-Гарант», если купить электронный полис на сайте страховщика по каким-то причинам не удается , сообщили в РСА. Сейчас аналогичный механизм работает для жителей Крыма .

«Известия» опросили участников рынка, рассматривают ли они возможность начать продавать полисы в новых субъектах РФ. В пресс-службе «Астро-Волги» сообщили, что компания работает на этих территориях с октября 2022 года . Там ожидают, что в ближайшее время туда придут еще минимум четыре страховые организации . Поэтому у жителей и предприятий появится выбор при оформлении защиты.

Развитие страхования на новых территориях — это важный вопрос, но он требует серьезной проработки, потому что связан с политической ситуацией в стране , отметили в «Совкомбанк Страховании». Кроме того, следует учитывать сложность прогнозирования аварийности, отсутствие статистики, на основании которой можно устанавливать тарифы, а также понятной инфраструктуры, необходимой для урегулирования убытков . Компания выполнит требования законодательства по оформлению ОСАГО для жителей этих субъектов с 2024 года, заявили там.

Нужен стимул

Мощным стимулом для расширения присутствия компаний в новых регионах стала бы возможность не участвовать в общем перестраховочном пуле , сообщил «Известиям» источник на рынке. Он добавил: конкретные меры пока не обсуждались с организациями, однако подобный инструмент был бы эффективен. Эта система перераспределяет ущерб от «плохих сегментов» (такси, праворульных машин, молодых водителей и хронических нарушителей) на всех игроков пропорционально их доле на рынке . При этом убыточность пула оценивается в 140–160% , что добавляет 5–10 п.п. к выплатам по ОСАГО всех страховщиков.

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Описанная мера поддержки сейчас действует на те организации, которые работают в Крыму, — у них свой перестраховочный пул, где расходы не такие, как по всей стране , пояснил источник. Однако, какова будет убыточность на новых территориях, пока непонятно .

Все автомобилисты обязаны иметь полис, следует из закона об ОСАГО. При этом л юбая организация с лицензией на продажу такой защиты должна предоставить ее по запросу клиента , подчеркнул руководитель направления страховых компаний группы рейтингов финансовых институтов Алексей Бредихин. Однако эти положения не могут быть реализованы до создания инфраструктуры.

Предполагается, что участники рынка обязаны до конца года обеспечить выполнение закона на новых территориях, однако это потребует существенных вложений , отметил эксперт. Поэтому идея дополнительного стимулирования страховщиков выглядит целесообразной . При отсутствии поддержи компании могут оказаться незаинтересованными в продаже полисов и начать использовать различные технические барьеры для обхода закона . В этом случае граждане четырех регионов столкнутся с недоступностью страховки, объяснил Алексей Бредихин.

Повышение тарифов будет негативно сказываться на населении субъектов . Поэтому в качестве стимула можно предоставить налоговые льготы тем компаниям, которые станут продавать ОСАГО на этих территориях , считает эксперт. По его словам, также целесообразно использовать опыт Крыма и Севастополя. Например, меру с отдельным перестраховочным пулом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе