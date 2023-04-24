Тонкости на стройке: девелоперам в новых субъектах хотят дать льготы

Для привлечения девелоперов в новые регионы предложено субсидировать ставку по кредитам проектного финансирования — до 2%. Сейчас она составляет в среднем 5–6%. Обращение профильного комитета Госдумы направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину. Также рекомендуется закрепить за одним из банков обязанность по проектному финансированию. Мера — логичное продолжение ввода ипотеки под 2% в субъектах, говорят эксперты.

Привлечение девелоперов

Девелоперам в новых субъектах РФ предлагают дать льготы — субсидировать ставку проектного финансирования. Инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского направили вице-премьеру Марату Хуснуллину. Сейчас в среднем такие кредиты выдаются застройщикам под 5–6% годовых, логично было бы снизить ставку в этих регионах до 2%, сказал депутат.

В аппарате Марата Хуснуллина сообщили «Известиям», что письмо поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

Также рекомендуется закрепить за одним из банков обязанность по предоставлению проектного финансирования. Сейчас кредитные организации делают это неохотно, пояснил парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В то же время с 1 января 2023 года в Донецкой, Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях можно получить льготную ипотеку на новостройки и стройку частных домов под 2%. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, минимальный первоначальный взнос — 10% от суммы покупки.

— Люди в новых регионах заинтересованы в приобретении жилья, и по поручению главы государства условия для этого созданы очень хорошие. Вместе с тем новое жилье пока строится не так активно, как хотелось бы, за исключением некоторых городов, например, Мариуполя, — сказал Александр Якубовский.

Но, несмотря на наличие спроса и его дополнительного стимулирования льготной ипотекой, девелоперов необходимо дополнительно привлекать для работы на новых территориях, поскольку это сопряжено с определенными рисками, добавил он.

— На этой неделе в ГД единогласно поддержали предложение правительства о введении особой экономической зоны на Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Выбран курс идти параллельным фронтом: с одной стороны, освобождая территории, с другой — открывая двери к развитию, не откладывая восстановление в долгий ящик, — сказал зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Справедливая России — За правду» Александр Аксененко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Например, теперь предприниматели в новых регионах смогут воспользоваться такими льготами, как нулевая ставка налога на прибыль организаций, на имущество, пониженный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (7,6% вместо 30%) и другие. Послабления будут действовать до 2050 года. Чтобы получить статус участника зоны, предприниматели обязаны быть зарегистрированы в новых субъектах или иметь филиал там.

На этом фоне логично и субсидировать ставку по кредитам проектного финансирования для девелоперов, считает Александр Аксененко.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алексея Порошина, инициатива логичная и верная, особенно для Луганской области. Луганск находится на подъеме экономической активности, постепенно восстанавливается, туда приехало много беженцев из других регионов, пояснил он.

— Нужно поддержать девелоперов, готовых строить в регионе, в том числе низкими ставками, для того, чтобы максимально быстро восстановить инфраструктуру, пригодную для качественной жизни людей, — считает он.

Темпы стройки

Сейчас в восстановлении новых субъектов принимают участие 74 подрядные организации и регионы всей России в рамках шефской помощи. Особенно активно — 56 субъектов. Из крупных девелоперов стройкой занимается, например, публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». В целом у организации сейчас в работе на этих территориях более 2,6 тыс. жилых и социальных объектов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Переориентирование других российских застройщиков и выстраивание логистики потребуют от них существенных дополнительных затрат, отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. А более дешевые кредитные ресурсы смогут хотя бы частично их компенсировать, создав стимул для выхода на эти территории, считает он.

— Интерес девелоперов будет зависеть от ряда факторов: стабильности в мерах стимулирования спроса на новое жилье, отсутствия административных барьеров, механизма выделения земельных участков под строительство и обеспечения их инфраструктурой, и так далее, — сказал Сергей Зайцев.

По словам представителя одного из крупных девелоперов, инициатива положительно отразится на темпах стройки и ускорит процессы пополнения жилого фонда.

— В ближайшие годы рынок недвижимости в новых регионах ждет строительный бум: объемы восстановления инфраструктуры весьма внушительны. Кроме того, на присоединенных территориях будет превалировать доля госзаказа, — сказал собеседник редакции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В первую очередь эта мера заинтересует компании, имеющие успешный опыт реализации мало- и среднеэтажных проектов экономкласса с чистовой отделкой квартир, считает директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова. По ее мнению, именно такие жилые комплексы будут востребованы среди покупателей в новых регионах. Вероятнее, на рынки Донбасса выйдут девелоперы из соседних субъектов, так как им проще организовывать логистические цепочки, добавила она.

В рамках специальной экономической зоны там также необходимо развитие доступного промышленного кредита на принципах двухконтурной экономики через проектное финансирование, считает первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Для этого требуется появление госкорпорации «Банк промышленных инвестиций», которая займется кредитованием промышленных и инфраструктурных проектов по ставке не выше 2% годовых, пояснил он.