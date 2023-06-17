«Мораторий на проверки бизнеса должен сохраняться»

Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его не должны проверять — ни планово, ни внепланово — достаточно профилактических мероприятий. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 заявил президент России Владимир Путин . С цифрами в руках такую позицию в интервью «Известиям» обосновал заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. По его словам, масштабное — в три раза — сокращение контрольно-надзорных мероприятий после введения моратория в 2022 году не повлияло на качество оказываемых услуг, а число происшествий даже уменьшилось. Об эффективности досудебного обжалования результатов проверок, новом, «дружественном инструментарии» контроля за бизнесом, организации работы МФЦ на новых территориях — читайте в беседе с Алексеем Херсонцевым.

«Проверки не проводятся, требования соблюдаются»

— Сейчас действует мораторий на проверки бизнеса. Но есть режим внеплановых проверок, если на компанию пожалуются. Сколько подобных проверок проведено в этом году?

— В последние несколько лет количество контрольно-надзорных мероприятий по жалобам существенно сократилось. В прошлом году их было в 2,4 раза меньше, чем в позапрошлом (в 2021 — 881,7 тыс., в 2022 — 339 тысяч). С начала этого года — 26,5 тысяч. Но подчеркну, что надзорные органы рассматривают такие обращения только в тех случаях, когда права граждан действительно были нарушены. Наш опыт показывает, что только в трети случаев проверок по жалобам выявлялись реальные нарушения.

В этом году перед нами стоит задача, чтобы все контрольно-надзорные мероприятия проводились по так называемым индикаторам риска. При подобном подходе эффективность проверок составляет 70-80%.

— Экспертные сообщества, например, в сфере ЖКХ жалуются на то, что снижение контроля привело к ухудшению качества услуг.

— Мы не согласны с этой оценкой. За прошлый год по данным МЧС число пожаров, например, снизилось — если в 2021 году речь шла о 390 тыс. возгораний, то в 2022 — о 352 тысячах. Эти цифры показывают, что мораторий не сказывается на уровне защищенности граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

То же касается и санитарно-эпидемиологического надзора: согласно данным Роспотребнадзора за прошлый год количество отравлений, заболеваний на 100 тыс. населения не превысило целевых показателей. Поэтому мораторий не сказался негативно на ситуации.

Но вместо плановых проверок в прошлом году мы ввели в законодательство такое понятие, как обязательные профилактические визиты. Поэтому мы считаем, что контрольно-надзорная деятельность ведется в правильном направлении и соответствует нашему принципу — проверки не проводятся, требования соблюдаются.

— Чем профилактические визиты отличаются от проверок?

— Проверка — это всегда выявленные нарушения и штрафы. И диалог между предпринимателем и проверяющим строится на принципе «Один нападает — другой защищается». Профилактический визит подразумевает другую культуру взаимодействия. Проверяющий указывает на ошибки, помогает избежать нарушений не выписывая штраф.

— Если нарушения подтвердились, то может ли бизнес в условиях моратория, обжаловать их?

— В прошлом году был полномасштабный запуск системы досудебного обжалования. По ее правилам, вы не можете обратиться в суд, если не обжаловали то, с чем вы не согласны. И 30% жалоб за время действия этой системы были удовлетворены в пользу предпринимателей.

При этом у нас сейчас предусмотрен и такой инструмент, как возможность подать ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений. Если срок недостаточен по объективным причинам, то он продлевается — в 80% случаев контролеры идут навстречу таким обращениям. Ведь, действительно, госучреждениям для устранения какого-то недостатка надо провести процедуру закупок, а школы в силу непрерывности учебного процесса могут что-то устранять только летом.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При этом с 2023 года и до 2030 года плановые проверки проводятся в отношении объектов чрезвычайно высокого риска. И за счет этого общее число проверок в год снизилось с 260 тыс. до 95 тысяч. И сейчас ведется обсуждение, чтобы контролирующие органы сами могли корректировать систему отнесения тех или иных объектов к рисковым. И это позволит проводить плановые проверки на тех объектах, которые сейчас в них не попадают.

— В следующем году мораторий сохранится?

— Мы за его сохранение. Мы точно понимаем, что ограничения применения плановых проверок стимулировало серьезное развитие более правильного и дружественного инструментария по осуществлению контроля, надзорной деятельности. Как я уже сказал, это применение профилактических визитов, и том числе обязательных профилактических визитов, от которых бизнес не может отказаться.

Это и инструменты, связанные с дистанционным наблюдением, когда в ряде случаев можно выдать предписание об устранении нарушений, не проводя проверку.

И есть новый инструмент, который раньше не использовался — выездное обследование: когда инспектор как бы наблюдает за происходящим, но не вступает в контакт с проверяемым лицом. Во многих случаях мы же с вами понимаем, что, чтобы увидеть нарушения, не нужно вступать в контакт.

Поэтому, с одной стороны, мы исходим из того, что, да, конечно, мораторий должен сохраняться, с другой стороны ведомства должны работать над индикаторами риска нарушения обязательных требований. Количество проверок по этим индикаторам может расти, замещая проверки, проводимые по другим основаниям. И параллельно необходимо применять новые инструменты, которые не создают дополнительную нагрузку на бизнес, а с другой стороны, всех дисциплинирует и заставляет соблюдать обязательные требования.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

«На новых территориях уже работает 59 МФЦ»

— Минэкономразвития сейчас занимается созданием цифровой инфраструктуры в новых регионах. Сколько там сейчас многофункциональных центров?

— Вместе с властями новых регионов мы сформировали схему размещения МФЦ на их территории. Наша главнейшая задача — чтобы жители новых территорий имели такого же уровня доступ и такого же уровня качество предоставляемых госуслуг, как и по всей остальной стране. Понятно, что в зависимости от ситуации схема будет корректироваться, но в целом планируем открыть 90 таких центров до конца 2023 года. Сейчас работают 59 МФЦ. Но большая часть из них пока не соответствуют стандартам, принятым по всей стране — мы решили, сначала не создать что-то красивое, а потом запустить, а поступить наоборот.

Сейчас жители там нуждаются в получении различного рода российских документов. И ждать, пока мы наведем красоту, нельзя. Поэтому мы ведем активную работу по запуску Центров госуслуг. Параллельно мы их дооборудуем, переделываем, вводим новые услуги. Наиболее востребованные, в основном, базовые, — получение документов: паспорта, ИНН, СНИЛС.

Кстати, сейчас мы совместно с МВД, ФНС, Социальным фондом начинаем реализацию предоставления услуг по жизненной ситуации «Я — гражданин России» для жителей новых регионов. При обращении за паспортом присвоение СНИЛС, ИНН, регистрация в ЕСИА будут осуществляться органами проактивно, гражданин сможет их получить вместе с паспортом без необходимости обращаться куда-либо еще.

— А как сейчас работают МФЦ в новых регионах? Чем отличаются от общероссийских?

— Они пока не подключены к каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. Они работают в бумаге, но постепенно ситуация меняется: Луганская область подключена в тестовом режиме. Я думаю, что в ближайшие несколько недель все открытые в четырех новых регионах МФЦ развернут у себя систему межведомственного электронного взаимодействия. Пока же они работают по старинке.

Подготовка к открытию отделения МФЦ в Луганске, январь 2023 года Фото: ТАСС/Александр Река

— А где открылись такие точки? И сколько человек обратились в МФЦ новых регионов?

— В ДНР открыты 27 МФЦ, в ЛНР — 27, в Херсонской области — 4, в Запорожской — один. Кроме того, там появились мобильные офисы. Это когда автобус или «ГАЗель» едут в отдаленные места. Сейчас у нас девять таких офисов.

Что касается самих услуг, то за время работы МФЦ их оказано более 580 тысяч, то есть более 100 тыс. в месяц. Мы видим на них большой спрос.

— А по всей России что нового может появиться в МФЦ?