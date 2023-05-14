На вес — не золото: власти хотят провести внеплановые проверки ювелиров

Минфин хочет дать возможность Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки участников ювелирного рынка в тех случаях, если продукция компании изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности. Проект такого постановления ведомства есть в распоряжении «Известий». В министерстве пояснили: это нужно, чтобы бороться с ростом нелегальной продукции . Из-за моратория на проверки дела о нарушениях не возбуждаются. Эксперты предупреждают, что усиление контроля грозит уходом бизнеса в тень и снижением сбора налогов .

Всё то золото, что блестит

Минфин разработал проект постановления, в котором предложил дать Федеральной пробирной палате полномочия по проведению внеплановых проверок в случае изъятия правоохранительными органами продукции из драгметаллов и драгоценных камней в ходе оперативно-разыскной деятельности . В документе отмечается, что такая мера нужна из-за увеличения нелегального оборота ювелирных изделий .

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«В 2022 году в связи с мораторием Федеральная пробирная палата была вынуждена отменить проведение 126 плановых проверок. Кроме того, по 83 проверкам дела об административных правонарушениях возбуждены не были. При этом с 2021 по 2022 год правоохранители направили в Федеральную пробирную палату с целью проведения экспертизы 94,2 тыс. штук ювелирных изделий», — сказано в проекте постановления.

Справка «Известий» С 2022 года в России действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые — могут проводиться только на объектах с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска, а внеплановые — по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры и на основании полученной надзорными органами информации о рисках нарушения обязательных требований.

Речи об ужесточении контроля ювелирной отрасли не идет , заявили «Известиям» в Минфине. В ведомстве пояснили: принятие документа позволит противодействовать росту числа нарушений законодательства в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней, а также изделий из них.

В пресс-службе Федеральной пробирной палаты «Известиям» сообщили, что необходимость в проведении внеплановых проверок существовала всегда, но сейчас число оснований для них резко сокращено.

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— Мораторий ограничил возможность привлечения к ответственности в случаях, когда правоохранители фиксируют нарушения закона , изымают фальшивую продукцию. А оштрафовать без открытия собственной проверки Федеральная пробирная палата не может , — пояснили там.

На грани краха?

Есть постоянные попытки усиления надзора за отраслью, а также стремления повысить роль пробирной палаты на рынке драгметаллов , считает исполнительный директор комитета по драгоценным металлам «Деловой России», эксперт «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков.

Он отметил, что особенно тяжело малому и среднему бизнесу , поскольку с 2023 года он больше не может применять упрощенную систему налогообложения (УСН). В конце 2022-го более 2 тыс. представителей МСП написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку, по их словам, «отрасль буквально балансирует на грани краха».

За последние четыре месяца число малых ювелирных предприятий сократилось на 13,4%, привел цифры Владимир Збойков.

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— Некоторые закрыли свои компании, часть перенесла бизнес в другие страны, а ряд ушли в тень. Тренд на закручивание гаек приведет не к повышению сборов налогов в бюджет, а, наоборот, к снижению, — полагает он.

Появление новых оснований для проведения внеплановых проверок — инструмент ужесточения контроля за отраслью, но если в отношении субъекта проводятся оперативные мероприятия, значит есть подозрения в его противоправных действиях , отметил юрист Павел Смыслов. Поэтому дополнительные проверки в отношении таких субъектов вполне оправданы, считает он.

— Если правоохранительные органы изымают продукцию и, не будучи профессионалами в сфере ювелирных изделий, не могут квалифицированно оценить ее, нужно подключать инспекцию пробирного надзора , — считает эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса «Опоры России» Сергей Елин.

При этом он признает, что отрасль находится не в самой простой ситуации из-за роста стоимости сырья, ограничения импорта со стороны западных партнеров, нарушения логистических цепочек и снижения потребительской активности. Также многие жалуются на избыточную «зарегулированность» сферы, сказал Сергей Елин.

Проведение внеплановых проверок преждевременно , считает директор «Ю-Питер консалтинг» Игорь Харсисов. Он напомнил, что в 2021 году заработал государственный портал, который призван обеспечить прозрачность оборота драгоценных металлов и камней от этапа добычи до момента продажи изделия.

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— От ювелирного сектора в короткие сроки потребовалось «оцифровать» все имеющиеся изделия и внести информацию о них. Предприниматели были вынуждены понести финансовые расходы на переобучение сотрудников и в целом изменить бизнес-процессы, — пояснил Игорь Харсисов.

Ювелирный ритейл в сложном положении, подтвердили «Известиям» в пресс-службе «585*Золотой». При этом там отметили, что у россиян с начала года вырос спрос на золотые изделия с драгоценными камнями.

— Покупатели всё чаще рассматривают дорогие изделия как потенциальную инвестицию и «твердую валюту» — таким образом, продажи сети растут за счет увеличения среднего чека. То есть люди покупают меньше, но более ценные ювелирные изделия, — рассказали в компании.

Комментируя инициативу Минфина, там отметили, что любые проверки сказываются негативно, так как отвлекают от рабочих процессов и требуют затрат ресурсов. Однако в компании понимают, что это необходимая мера для сокращения теневого сектора рынка и повышения его прозрачности.

Оборот ювелирного рынка России за I квартал 2023 года сократился на 8%, сказано в апрельском исследовании Sokolov. По данным «Гильдии ювелиров», за пять лет число рабочих мест в отрасли упало на 58%.