Кладная речь: нужно ли гоняться за легендами о сокровищах

Один из потомков уральских купцов Агафуровых рассказал СМИ, что его предки после революции прятали ценности, и указал на место, где с небольшой долей вероятности могут оставаться сокровища купцов. Однако любители поискать ценности замечают, что охотиться за определенным кладом, скорее всего, не имеет смысла: главные ценности кладоискатели находят, просто зная саму систему сохранения богатств в Российской империи. Подробнее о том, как ищут клады, насколько это законно и нужно ли верить легендам о невероятных сокровищах, — в материале «Известий».

«Ищите, а вдруг?»

Бадри Девишев — правнук одного из братьев Агафуровых, купцов, которые владели универсальными магазинами на Урале и в Сибири. Сейчас он изучает историю своих предков, чтобы написать книгу. В интервью местным СМИ он рассказывал о городских легендах Екатеринбурга, связанных с кладами Агафуровых.

Со ссылкой на воспоминания своего отца он сообщил, что братья перед отъездом за границу «действительно спрятали ценные вещи, которые не могли взять с собой», в том числе «фамильное серебро, украшения, пудовые золотые слитки».

Кладная речь Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrey Pronin

— То, что ценности прятали, — это абсолютно точно. Вопрос, что удалось отыскать, а что осталось. Кто знает, может, закапывали и на дачах Агафуровых — раньше семья проводила там много времени, а сейчас всё бурьяном поросло, — сказал он в интервью. — Сохранились остатки фундаментов. В годы советской власти на агафуровских дачах разместили детский туберкулезный санаторий. Потом случился пожар — дома сгорели. Рядом выстроили новое здание, которое тоже со временем пришло в упадок. На месте кладоискателей я бы начинал оттуда.

«Известиям» Бадри Девишев пояснил, что вовсе не указывал на конкретную локацию, где есть ценности, а лишь предположил, что они там могут быть. Городские клады еще в 30-х годах прошлого века были извлечены органами НКВД в местах, указанных членами семьи Агафуровых, а остальные, вероятно, нашли искатели сокровищ.

— Поэтому я и сказал, что если уж сохранять надежду что-то найти, надо ехать на место дач Агафуровых, где остается возможность для поиска, — уточнил собеседник.

Он рассказал, что около десяти лет назад сам впервые нашел место бывших дач, но никаких артефактов и следов пребывания своих предков, конечно, уже не обнаружил. Скорее всего, найти там ничего не получится, но попытаться при желании энтузиасты вполне могли бы.

— Перед собой я такой задачи и не ставлю. Потому и сказал, что это дело молодых, ищите, если есть время и желание. А вдруг? — сказал он.

Руководитель сети магазинов металлоискателей «12 Талеров» Олег Генералов замечает, что истории кладов, как в случае с купцами Агафуровыми, не редкость.

Кладная речь Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Willnow

— Во времена революционной смуты многие доверяли земле свои сбережения в надежде вернуть их при возвращении из-за границы, — рассказал он «Известиям». — Кто-то не считал, что революция — это надолго, планировал вернуться к обычной жизни. Кто-то не хотел рисковать и везти ценные вещи в острый период кризиса и планировал забрать их позднее, когда «всё утихнет».

Олег Генералов поделился, что лично знает копателей, которым довелось находить подобные схроны — в одном случае это были монеты крупного номинала и серебряная посуда, в другом — золотые слитки. Находки эти были сделаны рядом с местами, где стояли усадьбы богатых владельцев, бежавших от революции за рубеж.

«Продажа карт стала бизнесом»

Заявления о месте нахождения сокровищ всякий раз становятся поводом для ажиотажа среди кладоискателей. Олег Генералов вспоминает свежую историю из Нидерландов: Национальная архивная служба этой страны недавно сняла гриф секретности и опубликовала зашифрованную карту, указывающую на место клада, спрятанного нацистами в окрестностях Оммерена.

— Это несколько ящиков с драгоценностями стоимостью в миллионы евро. Местные спецслужбы искали их в конце 40-х годов прошлого века, но так и не смогли найти, — отметил он. — Сразу после публикации документа в окрестности городка двинулись тысячи любителей металлопоиска в надежде испытать свою удачу. Возможно, кому-то и повезет.

Кладная речь Недавно рассекреченная карта с указанием места клада в окрестностях Оммерена (Нидерланды) Фото: REUTERS

В начале 2000-х годов большая часть старинных карт, которые хранятся в Российском архиве древних актов (РГАДА), была оцифрована и выложена в интернет энтузиастами. Есть даже приложение для смартфонов, в котором можно переключаться между современным спутниковым снимком и картой той же местности XVIII века.

Впрочем, говорит нумизмат Александр Роговицкий, продажа карт давно стала бизнесом, который разжигает интерес кладоискателей. Однако в этой сфере очень много фейков: почему-то сами продавцы, указывая вероятное место нахождения сокровищ, никогда не пытаются найти их самостоятельно.

Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин заметил, что за 30 лет работы в отрасли ни разу не слышал о находке реального клада с драгоценностями — были царские ассигнации в большом количестве, но вот «золота, бриллиантов» не находили уже очень давно. По крайней мере, публично.

Член Общественной палаты РФ, управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» Александр Терновцов замечает, что информация в СМИ о месте нахождения клада в большей мере служит способом «привлечь внимание читателей».

— Кладоискателям такая информация всегда становится известной раньше, чем СМИ, — отметил он. — Кроме того, разумный человек, знающий, где зарыты сокровища, никогда не поделится своими знаниями публично.

Кладная речь Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По его словам, клады обнаруживают чаще всего случайно, при производстве строительно-ремонтных или земельных работ, когда предварительно даже не подозревают о спрятанных ценностях . Больше шансов найти клад у специально организуемой научно-археологической экспедиции.

Пример привел археолог, заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций Института археологии РАН Николай Лопатин: не так давно был найден очень ценный клад времен Гражданской войны в Пскове — при археологических раскопках, которые проводили перед новым строительством на месте старых фундаментов.

— Там был средневековый слой, который разрушался в XVIII и XIX веках фундаментами более поздних зданий, — рассказал эксперт. — Всё это делалось в соответствии с научными принципами, по открытому листу. Удалось найти очень интересную коллекцию, установить владельца клада — Александра Хвоинского, его судьбу. Это была частная коллекция собирателя древностей начала ХХ века. Но это не было кладоискательство, это был охранный археологический раскоп в городе.

«Выбитых мест не бывает»

Олег Генералов говорит, что наиболее известные российские клады, которые являются лакомыми целями для искателей сокровищ, — это «обоз Наполеона» и «золото Колчака».

— И да, они до сих пор не найдены, — заметил собеседник. — Мне кажется, что найдут их не специально собранные для этого экспедиции, а случайно. Люди с металлоискателями стали настолько частыми гостями в полях, лесах и водоемах нашей страны, что у любого из них есть шанс совершить «открытие века». Надо просто оказаться в нужное время в нужном месте.

Многие из кладов, ставших городскими легендами, уже нашли. Первый бум кладоискательства в России, по словам Генералова, пришелся на начало 2000-х.

Кладная речь Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Сейчас уже сложно найти место бывшей деревни или ярмарки, на которое бы не ступала нога кладоискателя, — рассуждает он. — Однако, как говорят сами копатели, «выбитых мест не бывает». Даже на местах, где прошли тысячи людей с приборами, продолжают «проявляться» самые настоящие клады. И технический прогресс не стоит на месте: современные металлоискатели начального и среднего уровня значительно превосходят в своих возможностях самые мощные приборы конца 1990-х.

Руководитель кладоискательской конторы Владимир Порываев считает, что самые популярные клады частично являются реальными, но обычно описание места их нахождения настолько размыто, что работать над их поиском невозможно . Кладоискатели этим обычно и не занимаются.

Александр Терновцов отмечает, что государство многократно теряло ценности в результате катастроф или при попытке спрятать их от захватчиков.

— Например, общедоступны сведения об утере золота при крушении парохода «Варягин», история с пропажей «золота Колчака», события эвакуации сокровищ Смоленского банка, — перечислил он.

«Находка — это не случайность»

Владимир Порываев рассказывает, что кладоискатели работают на основании понимания самой системы сохранения ценностей .

— Что такое клады? Это всегда собственная «сейфовая ячейка» — банки в России появились очень поздно, были доступны не всем, а накопления хранили в «земельном банке»: земляной пол избы, в который опускали кубышку, — говорит Порываев. — Такой сосуд специально для хранения денег и предназначался.

Кладная речь Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Puchner

Он подчеркивает, что ценности прятали только на подконтрольной семье территории. Потом человек уходил на войну, или погибал, или происходило что-то еще — и тайник переходил в категорию кладов. Случаи, когда люди во время революции специально делали клады, убегая из страны, Порываев называет редкими. Однако факт, что чаще всего клады рождались в периоды катаклизмов, смен эпох: например, можно найти схроны в Западной России, которые делали местные жители, убегая от немецкой оккупации.

— Находка — это не случайность, — считает эксперт. — Вся система кладоискательства сводится к тому, чтобы найти заброшенный населенный пункт, отыскать там фундаменты или то, что от них осталось, и с помощью специальной техники исследовать это место.

«От этого зависит судьба клада»

Археолог Николай Лопатин признается, что негативно относится к кладоискательству: целенаправленный поиск кладов любителями, особенно с применением металлодетекторов, наносит большой вред исторической науке.

— Например, клады арабских серебряных монет периода раннего Средневековья — ценнейший источник по истории Древней Руси, — сказал он. — Информация, которая в них заключена, далеко не ограничивается самими монетами. Не меньшее значение имеют точное место обнаружения, состав монет в кладе, археологический контекст. При попадании в руки кладоискателей как минимум часть этой информации пропадает безвозвратно. Ущерб от выкапывания более поздних монет, скажем, времени Российской империи, не столь велик, но от этого данная деятельность не становится законной.

Неверно считать, что «поиск монеток или других металлических вещей за пределами памятников археологии не вредит культурному наследию», полагает Лопатин. По его словам, такие находки — верный знак, что место подлежит научному изучению.

Кладная речь Фото: РИА Новости

Законом деятельность кладоискателей в целом регламентирована , отмечает Владимир Порываев. Да и находки, как правило, не пересекаются с археологическими, считает он: на 98–99% сокровища любителей с металлоискателями — это монеты разных периодов истории.

Юрист-правовед, кандидат исторических наук Александр Прудников поясняет, что кладоискатель в первую очередь должен знать, где разрешено производить раскопки, а где это категорически запрещено, а именно на территории памятников истории и культуры.

— Иначе к гражданину могут быть применены статьи УК РФ 243, 243.1 и 243.2 , — пояснил он.

Прудников добавил, что эти статьи касаются повреждения объектов культурного наследия, изъятия археологических находок из мест залегания. Возможны наказания вплоть до лишения свободы . У статей разные основания, и, например, в 243-й и 243.2-й нужно доказать умысел человека, а в 243.1-й возможно наказание за деяние по неосторожности. Предусмотрена и административная ответственность.

Важно понимать: в любом случае требуется разрешение собственника на раскоп. Как на объектах культурного наследия (и тут простому гражданину его не выдадут), так и на остальных землях.

— От этого разрешения зависит судьба клада в дальнейшем, — говорит Александр Прудников. — Если нет согласования с собственником, то кладоискатель, по закону, ничего не получает. Если он согласовал действия, то 50% достанется владельцу земли, 50% — кладоискателю.

Возможны случаи, когда находка имеет признаки ранее не выявленного памятника истории и культуры. При таком варианте добросовестный человек должен обратиться к экспертам, говорит юрист. Если он признает клад ценным для истории и культуры, то все артефакты подлежат передаче в госсобственность с выплатой 50% вознаграждения, которое делится между собственником земли и кладоискателем поровну.

Однако грань, когда найденные ценности нужно отдавать на госэкспертизу, очень тонкая, говорит Прудников. Юрист ООО «Бизнес Совет» Нихад Касумов приводит пример нарушения правил: в 2008 году по заказу монастыря два работника ремонтировали фундамент и откопали 23 больших и 1814 малых серебряных старинных монет. Вознаграждение за свою находку они не получили: суд им в этом отказал, так как монеты они сдали не добровольно, а только при личном досмотре сотрудниками МВД.

Кладная речь Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Впрочем, бывали и ситуации, когда люди находили клад (монеты Российской империи регулярной чеканки периода 1897–1904 и 1911 годов), передавали его сотрудникам МВД, а те, в свою очередь, не озаботились вопросом выплаты вознаграждения, — заметил он. — В итоге добросовестным гражданам пришлось через суд восстанавливать свои права. В июле 2019 года в Ленинском районном суде Курска специалисты определили стоимость клада и ее половину взыскали в пользу кладоискателей.

Олег Генералов отметил, что знает мало случаев, когда нашедший что-то ценное тратил усилия на поиски хозяина поля.

— У нас не особо принято и спрашивать разрешения на поиски, — указал он. — Например, в Англии или США для кладоискателя первым делом необходимо получить разрешение и только после этого они начинают поиски. В противном случае статья о незаконном проникновении — это самое малое, что можно получить. У нас же разрешение на поиск обычно спрашивают пост-фактум, когда владелец сельхозугодий обнаруживает незваного гостя с металлоискателем. Но мало кто относится всерьез к кладоискателям, и особых возражений против подобных поисков обычно нет, если копатель ведет себя аккуратно.