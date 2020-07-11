Копайте глубже: сенсационные находки археологов в России

Археологические сенсации, о которых говорит весь мир, случаются не так часто. Некоторые из таких грандиозных находок были сделаны на территории России — и сейчас самое время с ними познакомиться. «Известия» изучили археологическую карту страны — и подготовили советы для начинающих охотников за древностями.

Мамонт Юка, Якутия

В чем уникальность: практически полностью сохранившиеся останки древнего животного, включающие ткани головного мозга.

Вечная мерзлота — сундук с сокровищами планеты. Сокровища, правда, выглядят на первый взгляд весьма «потрепанными» — то шерсть лезет клочками, то хвост отваливается. Но каждая находка приводит ученый мир в полный восторг. В Якутии в вечной мерзлоте находили и пещерных львов, и шерстистых носорогов, и ленских лошадей, и мамонтов, чье общее количество может уже составить приличное стадо. Самой большой сенсацией последнего времени стал мамонтенок, погибший около 34 тыс. лет назад на берегу моря Лаптевых.

мам Мумия мамонтенка Юки, найденная в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) на берегу моря Лаптевых Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Молодую самку назвали Юка, в честь внучки главы общины юкагиров, члены которой и наткнулись на тушу летом 2010 года. Она сохранилась прекрасно — с мягкими тканями, бивнями, светлой шерстью, хоботом, мозгом и даже отметинами когтей древних пещерных львов. Всё это помогло ученым выделить, пусть и частично, ДНК.

Где посмотреть: мамонтенок Юка хранится в Академии наук Республики Саха. Она часто «гастролирует» по городам России в рамках палеонтологических выставок.

Большое количество скелетов древних гигантов, в том числе и самый первый, найденный в 1799 году, можно увидеть в Музее мамонта в Якутске.

Берестяные грамоты, Великий Новгород

В чем уникальность: хорошо сохранившиеся артефакты, дающие представление о повседневной жизни людей в Древней Руси.

Берестяные грамоты — уникальные письменные свидетельства о жизни в Средневековье, созданные костяными стилами на коре березы. Они описывают самые разные жизненные взаимоотношения, в которых попадали люди XI–XV веков, — торговлю, бытовые конфликты, феодальные повинности. Среди сохранившихся записок — челобитные и любовные письма, купчие, завещания, расписки и даже диеты. Они написаны кратко, словно посты в древнем Twitter, всё только по сути.

грамота Фото: ТАСС/Александра Овчинникова

Первые свитки были найдены в 1951 году во время раскопок Неревского конца — одного из районов Новгорода. На сегодняшний день у археологов и историков есть уже более 1,1 тыс берестяных грамот. Такое количество находок заставило пересмотреть взгляды на грамотность средневековых людей: выяснилось, что очень многие новгородцы, в том числе и «простого звания», умели писать и читать.

Где посмотреть: в Новгородском музее-заповеднике и в Государственном историческом музее в Москве. Часто памятники письменности экспонируются на выставках, приуроченных ко дню Берестяной грамоты 26 июля. Большинство грамот оцифрованы и выложены в интернет.

Денисовские люди, Алтайский край

В чем уникальность: обнаруженные останки свидетельствуют о существовании ранее неизвестного вида людей, сильно отличавшихся от неандертальцев и Homo sapiens.

Простому обывателю не понять, почему столь небольшая находка так взволновала ученый мир, ведь речь идет всего лишь о фрагменте фаланги пальца! Находку сделали в 2008 году в Денисовой пещере в Алтайском крае. В самые разные времена в ней укрывались от непогоды и жили люди. В культурном слое, который относился ко времени 50–30 тыс. лет назад, в 2008 году и был найден мизинец, предположительно, примата. Антропологи решили, что кость человеческая. Ее обладателя назвали Денисовым человеком.

пещера Вход в Денисову пещеру, Алтайский край Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Удалось установить, что пальчик принадлежал темноволосой и кареглазой девочке лет восьми. Извлеченная ДНК выдала сенсацию — эта кость принадлежит особому представителю человеческого рода, отличного и от неандертальца, и от кроманьонца. К настоящему моменту в пещере найдены зубы и фрагменты черепа еще четырех денисовцев, самые древние из которых датируются 195 тыс. лет назад, двух неандертальцев и метиса двух этих видов. Денисовские люди жили на территории Сибири примерно 100–40 тыс. лет назад. Также антропологи предположили, что денисовцы внесли свой геном в ДНК азиатов и папуасов тихоокеанского региона.

Где посмотреть: Останки древних людей пока изучают ученые. Остальные находки из пещеры представлены в музеях Новосибирска и Бийска. Попасть в саму Денисову пещеру можно без труда . Она находится в Солонешенском районе Алтайского края, недалеко от деревни Черный Ануй.

Сарматское золото, Уфа, Башкирия

В чем уникальность: одно из богатейших захоронений бронзового века.

Неразграбленные курганы — мечта любого археолога. Но чаще всего во время раскопок ученым удается найти лишь черепки, предметы быта, орудия — всё то, что было не нужно древним мародерам. Исключения редки и всегда сенсационны. Древние «филипповские» курганы в Оренбургской области раскопали в 1988 году. Они хранили десятки украшений сарматов — воинственного кочевого ираноязычного народа. Найденные драгоценности были изготовлены более 2 тыс. лет назад, примерно в IV веке до н.э.

золото Фото: РИА Новости/Юрий Поготов

В кургане, который, предположительно, был насыпан над могилой царя, сохранились сбруи, кинжалы, посуда с золотыми и серебряными вставками, изготовленная персидскими мастерами в VI–IV веках до н.э., кувшины и амфоры с зооморфными ручками, золотые статуэтки архаров и, наконец, 26 больших фигур оленей с кручеными рогами. Всего — несколько сотен предметов. В 2013 году раскопки на том же месте были продолжены. Экспедиция Института археологии РАН нашла сарматское захоронение, «хозяина» которого сопровождали в лучший мир более тысячи драгоценных изделий.

Где посмотреть: в Уфимском музее археологии и этнографии. На экскурсию нужно записываться заранее. Находки XXI века выставлены в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее.

«Принцесса Укока», Горный Алтай

В чем уникальность: первая найденная на Алтае мумия женщины.

В 1993 году группа археологов выбрала для раскопок один из уже разграбленных курганов на плато Укок в долине реки Ак-Алаха в Горном Алтае. Никто не верил, что там можно найти что-либо стоящее и ценное для науки, но под разграбленным в древности курганом ученые обнаружили более старое, пазырыкское погребение, до которого не добрались воры. Могила была полностью во льду.

Растопив ледяной саван, археологи обнаружили прекрасно сохранившуюся мумию девушки 25–28 лет с татуировками, в полном облачении и с невероятно сложной прической высотой почти в метр. Рядом с ней были найдены останки шести коней с богатой упряжью и бытовые предметы. Мумии в захоронениях пазырыкской культуры находили неоднократно, но женскую обнаружили впервые.

му Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Исследование мумии заняло годы, была проведена и реконструкция внешнего облика жившей в конце IV века до н.э. женщины. Выяснилось, что прежде чем предать тело земле, оно было забальзамировано с помощью ртути. На место удаленных органов поместили травы. Хотя СМИ и поспешили объявить ее «принцессой», девушка, похоже, принадлежала к среднему слою пазырыкского общества, и красавицей по нынешним меркам назвать ее трудно. Впрочем, была она довольно статной (рост около 170 см), принадлежала к европеоидной расе финно-угорского типа. Судя по данным исследования тканей, «Белая госпожа», или Ак-Кадын, как зовут ее алтайцы, скончалась от рака груди четвертой стадии.