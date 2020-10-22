В тисках закона: кто виноват в гибели разбиравшего снаряд подростка

14-летний подросток, находясь в центре дополнительного образования в подмосковной Лобне, погиб из-за взорвавшегося боеприпаса. В кабинете-музее, в котором хранились макеты оружия, осколки боеприпасов времен Великой Отечественной войны, кроме него в тот момент никого не было. Задержаны директор центра и руководитель военно-патриотического объединения «Каскад». В подробностях случившегося разбирались «Известия».

Зажал в тиски

По словам источника в экстренных службах, инцидент произошел в детско-юношеском центре «Созвездие». Ребенок самостоятельно разбирал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Позже выяснилось, что это был противотанковый патрон. Пострадавший умер до прибытия скорой помощи.

Пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что следователи задержали директора центра «Созвездие», а также педагога дополнительного образования. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Фото: РЕН ТВ/МВД РФ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из помещения, в котором произошло ЧП. Судя по изображениям, в центре хранились оружие времен Великой Отечественной войны или его макеты, а также боеприпасы. По данным телеграм-канала «Подъем», подросток принес боеприпас с собой, предварительно попросив ключи от помещения для инвентаря, где впоследствии и произошла трагедия. Там, по данным СМИ, подросток зажал патрон в тиски, чтобы разобрать его. По сведениям «Комсомольской правды», боеприпас изначально находился в комнате, где произошла трагедия.

Следователи допрашивают 50-летнего руководителя детско-юношеского военно-патриотического клуба «Каскад» Олега Егина, воспитанником которого был подросток и в помещении которого произошел взрыв. Именно Егин первым пришел в комнату, где находился раненый.

Фото: IZ.RU

Прокуратура Московской области сообщила, что организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего, в том числе проверяется исполнение уполномоченными лицами законодательства о несовершеннолетних и об оружии. В областной прокуратуре и МВД отказались от более развернутых комментариев, сославшись на то, что ход расследования находится в ведении Следственного комитета. В ГСУ СК по Московской области на запрос «Известий» не ответили.

Фото: IZ.RU

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что в кабинете, где погиб ребенок, и по месту жительства педагога при обыске обнаружили боевое оружие времен Великой Отечественной войны. Всё это оружие, по предварительной информации, педагог находил при раскопках. По данным некоторых СМИ, оно было обнаружено им на месте строительства микрорайона «Катюшки» в Лобне.

Кабинет, по данным источника, не являлся учебным, в нем располагалась экспозиция.

«Ничего рабочего»

Детско-юношеское военно-патриотическое объединение «Каскад» существует с 2012 года. Олег Егин по образованию учитель географии и биологии, однако в последние годы посвятил себя военной тематике. Он обучал детей истории, рассказывал о Великой Отечественной войне, об оружии и технике того времени, проводил занятия на местности , в том числе преподавал основы тактической подготовки, способы маскировки, занимался историко-поисковой деятельностью. В объединение допускались подростки в возрасте от 10 лет.

«Каскад» организовывал выставки оружия времен войны в Лобне. В его коллекции — винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет-пулемет Судаева, револьвер системы Нагана, пистолеты, гранаты, найденные поисковиками боеприпасы. Кроме того, судя по странице Егина в соцсети «ВКонтакте», при выходе в поле он организовывал стрельбы. Называл это «поисково-стрелковый выход»: сначала по лесу проходили с металлоискателем, затем ставилась мишень для проведения стрельб.

Фото: соцсети Погибший 14-летний мальчик

Председатель регионального совета поискового движения России в Московской области Антон Кузнецов подчеркнул в разговоре с «Известиями», что предметы из кабинета «Каскада», где погиб подросток, нельзя называть оружием.

— Мы на фотографиях видим предмет, напоминающий оружие. Что это такое — должен ответить его владелец, предъявить документ, — отметил Кузнецов. — Если человек не может объяснить, тогда в действие вступают эксперты-криминалисты, которые определят, оружие это или макеты.

По его словам, говорить, что хранилось именно оружие, — бездоказательно.

— Очень часто для школьных музеев, для работы клубов используются так называемые массогабаритные макеты оружия, — пояснил Кузнецов. — Они продаются официально в официальных магазинах, с документами. Их можно приобрести для работы военно-патриотических клубов, музейных экспозиций, для театральных постановок.

Девушка, которая ранее посещала центр «Каскад», сообщила «Известиям», что «чего-либо рабочего» в кабинете, где произошла трагедия, нет .

Еще один воспитанник Егина подчеркнул, что безопасности всегда уделялось «самое пристальное внимание».

— Это не оружие, а пневматические или охолощенные винтовки, пистолеты, которые не могут стрелять боевыми патронами в принципе, — пояснил он. — И, разумеется, заниматься с боеприпасами или макетами без преподавателя категорически запрещалось, более того — никто никогда не разбирал боеприпасы.

В тисках закона Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Говоря о поисковой работе, он подчеркивает, что школьники не находили во время поисковых выходов снаряды. Те снаряды, что Егин давал воспитанникам в руки, были «найдены лично им и проходили проверку».

— Снаряды, если они находились, разрешалось брать только самому Олегу Сергеевичу, — рассказал «Известиям» еще один источник, знакомый с Егиным с 2018 года. — Впоследствии он либо уничтожал их, либо извлекал содержимое гильзы, тем самым делая найденный снаряд безопасным. Всё проводилось с мерами предосторожности.

Неизвестный поисковик

При этом Антон Кузнецов подчеркивает: в поисковом движении Московской области ни Егина, ни объединение «Каскад» не знают.

— У меня нет оснований идентифицировать этого человека как поисковика, — отметил он. — Любой гражданин может приобрести металлоискатель и производить с его помощью какие-то действия. Чем занимался Егин, мы не знаем, установит следствие.

Он пояснил, что поисковыми работами занимаются в России организации, которые уполномочены на проведение такой деятельности Минюстом. Он утверждает устав юрлица. Кроме того, каждая поисковая организация обязана обратиться в Министерство обороны, чтобы согласовать план поисковой работы на следующий год. Перед непосредственным выходом в экспедицию по утвержденному плану организация должна уведомить администрацию.

В тисках закона Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Оружие, которое находят на местах раскопов, сдается в полицию, составляется акт об этом, —отметил Кузнецов. — При этом оружие, найденное в ходе поисковых работ, по закону может передаваться органами внутренних дел после приведения в состояние, исключающее боевое применение, обратно в поисковый отряд для использования в музейных экспозициях.

Кузнецов подчеркнул, что ни один официальный поисковый снаряд никогда не занимается разбором боеприпасов самостоятельно — вызываются полиция, саперы.

— Мало того, у поисковиков и поисковых отрядов существует техника безопасности: что можно, а что нельзя делать в местах бывших военных действий, — отметил эксперт. — Инструктаж проводится ежегодный, а потом — ежедневно, каждый рабочий день, под роспись. В этом инструктаже есть пункт: категорически запрещается перемещать, разбирать любые опасные предметы, проносить их на территорию лагеря, производить с ними какие-либо действия.

«Детей не обыскивают»

Адвокат по уголовным делам Георгий Тер-Акопов отметил в комментарии «Известиям», что хранение найденных боеприпасов и оружия времен Великой Отечественной войны подпадает под статью «Незаконное хранение боеприпасов или оружия».

—Тут вопрос — имеет ли фигурант дела право на хранение оружия, имеет ли в установленном порядке полученное, зарегистрированное оружие, зарегистрированные патроны, — отметил юрист.

По его словам, пока очень сложно понять, какова будет мера ответственности Егина — слишком много неизвестных.

В тисках закона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Пока картина до конца не ясна, поэтому в зависимости от установленных следствием обстоятельств ответственность может быть разной: знал ли взрослый человек, которому было вверено проведение занятий, или не знал о происходящем, видел он это или нет, мог предотвратить или нет , — заметил Тер-Акопов. — Ведь детей не обыскивают при входе. Чем воспитатель виноват, если кто-то в кармане что-то пронес и это сработало? Только тем, что, скажем так, не досмотрел.

По его словам, осуждение по статье «Халатность» возможно, даже если учитель не знал, что подросток делает с патроном. Кроме того, если инцидент произошел во время учебного процесса, то возможна и квалификация дела как «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть».