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Знакомая погибшего в Лобне подростка рассказала о возможных причинах трагедии

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Погибший при разборе снаряда Великой Отечественной войны в Лобне 15-летний подросток увлекался раскопками в местах ведения боев. Об этом телеканалу «Звезда» во вторник, 20 октября, рассказала знакомая подростка, с которым та встретилась в военно-патриотическом центре.

«Ваня посещал кружок, если не ошибаюсь, «Каскад». Там мы и познакомились. Он ходил туда не первый год и всегда увлекался раскопками. Я думаю, он в очередной раз сходил с другом в поход и хотел что-то показать преподавателю кружка», — рассказала собеседница телеканала.

Она добавила, что многие находки приносят в Музей Лобни.

15-летний мальчик погиб в детско-юношеском центре «Созвездие» 20 октября, когда без присмотра взрослых пытался разобрать найденный боеприпас. По предварительной информации, у подростка в руках сдетонировал противотанковый патрон, повредив тому артерию. В результате он скончался от потери крови на месте происшествия до приезда врачей, уточняет телеканал «360».

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка. Прокуратура Лобни также устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

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