В Лобне в патриотическом центре подросток погиб при разборе снаряда

В патриотическом центре в подмосковном городе Лобня при разборе снаряда погиб подросток. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел в военном патриотическом центре в детско-юношеском центре «Созвездие». «На территории детского военно-патриотического центра ребенок разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны», — цитирует источника ТАСС.

Ребенок был без взрослых, разрушений и пожара от разрыва снаряда нет.

В августе в Калининградской области двое детей пострадали в результате взрыва снаряда Великой Отечественной войны. Снаряд сдетонировал во время разведения костра, боеприпас находился в земле.