Возбуждено уголовное дело после гибели подростка в Лобне

Следователи возбудили уголовное дело после гибели в подмосковной Лобне 14-летнего подростка при разрыве снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится во вторник, 20 октября, в сообщении на сайте ведомства.

«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ)», — отметили в следственном управлении.

По предварительной информации, у подростка в руках сдетонировал противотанковый патрон. От полученных травм ребенок погиб.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, следствие ведется.

Трагедия произошла в детско-юношеском центре «Созвездие». Мальчика пустили в здание центра, после чего преподаватель оставил его одного.