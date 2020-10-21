Появились кадры с места подрыва подростка в Лобне

Опубликованы кадры из Центра дополнительного образования в Лобне, где подросток подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Видеозапись обнародовал телеканал РЕН ТВ в среду, 21 октября.

На ролике видно, как мужчина фотографирует помещение, в котором произошло ЧП.

На фотографиях, которые опубликовал телеканал, можно разглядеть, что в центре хранился целый арсенал, в том числе различные боеприпасы времен войны.

Трагедия произошла накануне. Источники в экстренных службах утверждали, что ЧП случилось в детско-юношеском центре «Созвездие». По данным СК, 14-летний мальчик находился в Центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных травм он скончался.

На следующий день следователи задержали директора и педагога Центра дополнительного образования, подозреваемых в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ).