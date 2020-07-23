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Калининградские поисковики нашли подбитый в 1945 году танк

Калининградские поисковики нашли подбитый в 1945 году танк

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Фото: Поисковый отряд «Совесть»
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Поисковики калининградского отряда «Совесть» обнаружили фрагменты танка Т-34, подбитого в апреле 1945 года под Калининградом, и установили имена всех членов его экипажа. Об этом сообщил kp.ru 22 июля.

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Специалисты обнаружили место гибели экипажа танка Т-34-85 из 1-го батальона 28-й гвардейской отдельной танковой бригады. Машина была подбита в бою 14 апреля 1945 года — танк ворвался в поселок Рогенен, располагавшийся недалеко от сегодняшнего поселка Люблино Зеленоградского района, и раздавил минометную батарею. В общей сложности он уничтожил три миномета, два ДЗОТа, четыре пулеметные точки и до 10 солдат противника.

Поисковики нашли на месте боя детали танка, раздробленные останки танкистов, обгоревшие фрагменты их амуниции, два знака «Гвардия» и орден «Красная Звезда», по номеру которого удалось опознать пулеметчика-радиста гвардии старшего сержанта Ивана Евграфовича Михайлова.

С помощью архивных данных удалось установить и имена остальных членов: командира танка, гвардии младшего лейтенанта Алексея Тимофеевича Чугуевского; командира орудия гвардии сержанта Александра Иосифовича Панова; заряжающего гвардии сержанта Кирилла Григорьевича Григорьева и механика-водителя гвардии старшего сержанта Михаила Васильевича Толстогузова.

За взятие поселка Рогенен экипаж танка Т-34-85 был посмертно награжден. Командира танка Алексея Чугуевского представили к ордену Отечественной войны 1-й степени, а командира орудия, заряжающего и пулеметчика-радиста — к орденам Отечественной войны 2-й степени.

Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В ходе Восточно-Прусской наступательной операции советские войсказаняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. По решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории с Кенигсбергом перешла Советскому Союзу.

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