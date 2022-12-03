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Найденному рад: за обнаруженный клад будут платить быстрее

По мнению специалистов, новые поправки не решат проблемы теневого сбыта
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Вознаграждение за найденный клад будет начисляться по-новому. Расплачиваться со счастливчиками государство планирует в течение месяца, а размер компенсации может составить половину от стоимости сокровищ. Однако, чтобы получить эти деньги, предстоит доказать уникальность находки. Однако по мнению экспертов, новый объем выплат не выведет кладоискателей из тени и не сможет мотивировать граждан сообщать о найденных драгоценностях. Подробности — в материале «Известий».

Станет явным

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Поиск клада и старинных ценностей превратился в распространенный способ заработка — мощные металлоискатели становятся всё доступнее, а в интернете появляются тематические сообщества для искателей. При этом многое из найденного уходит на черный рынок. Количество уголовных дел о сокрытии находок также растет. Для легализации случайных находок требуются новые стимулы, считают законодатели.

Минфин подготовил изменения в «Порядок выплаты вознаграждений за клад, содержащий драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из драгметаллов». Законопроект рассматривает Госдума. Согласно поправкам, кладоискатели смогут получить половину от стоимости найденного в течение месяца.

Гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин считает данные нововведения недостаточными.

— Чтобы у людей была мотивация, нужно отдавать не менее 75% от стоимости, — говорит Уткин. — Другой изъян в сроках. Как правило, люди находят вещи, имеющие историческое или художественное значение. А это значит, что требуется нелегкая и продолжительная экспертиза. Оценка стоимости может растянуться на годы. Так что месяц — недостаточный срок для специалистов, если речь идет не об одной монетке, а о сотне позиций.

Найденному рад
оценка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Собеседник полагает, что экспертные группы будут торопиться в вынесении оценок относительно стоимости клада, то есть конечная сумма окажется занижена или завышена. Теневой бизнес будет только расти.

В Ассоциации юристов России также убеждены, что срок выплаты и размер компенсации явно требуют корректировки.

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— Поиск кладов постепенно становится самостоятельной, отдельной сферой деятельности, которая может являться источником заработка, — отмечает член ассоциации Мария Спиридонова. — Необходимо изменить не только порядок выплаты вознаграждения, но и общий порядок ведения подобной деятельности. Поскольку исторические и культурные клады имеют большую ценность, важно также обеспечить их сохранность.

Сейчас кладоискательство находится практически вне зоны правового контроля. Из-за этого есть риск утраты культурно-исторических ценностей. Надзор за кладоискателями возможен путем введения соответствующих разрешений и лицензий, полагают в Ассоциации юристов России. А само кладоискательство должно быть передано под ответственность федеральной службы, рассуждают эксперты.

Статья 243.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя.

— Крайне важно, что уголовная статья не распространяется на все проводимые поиски кладов, лишь на места археологических раскопок, на которые требуются открытые листы, — отмечает Мария Спиридонова. — Занятие кладоискательством в местах, не являющихся местами археологических раскопок, не влечет ответственности.

Найденному рад
хранение
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Согласно поправкам, организацией, которая будет принимать и хранить случайно обнаруженные ценности, выступит Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней.

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Изменения в ст. 6 закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» предполагают, что и ювелирные изделия должны поступать в Гохран. Стоимость древностей будет определять тот же орган; расценки на изделия устанавливает Минфин. Далее из госбюджета деньги будут выдавать кладоискателю. Правда, для этого потребуется лично обращаться в финансовое ведомство с заявлением. Согласно ст. 217 Налогового кодекса, выплачиваемая за найденный клад сумма не облагается налогом.

В Минкульте и Гохране отказались давать «Известиям» отзыв на законопроект Минфина.

Что такое клад и что грозит за его сокрытие

Согласно положениям ст. 233 ГК РФ, кладом являются зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право. Он должен быть ничьим, но обязательно ценным. Нашедшему клад нужно обратиться в местное отделение полиции, сотрудники которой фиксируют место и обстоятельства обнаружения клада, а также факт добровольной сдачи ценностей. Полицейские обязаны проверить не находится ли содержимое клада в розыске.

Экспертизу драгоценных металлов и камней проводят специалисты аккредитованной профильной лаборатории или лаборатории Гохрана России. Они определяют: виды драгоценных металлов, их пробу и массу, различные характеристики (размер, цвет, чистоту, разновидность огранки). Отнесение предметов к антиквариату, историческим, культурным и художественным ценностям производит экспертная комиссия Минфина РФ по ценностям Госфонда страны.

Найденному рад
поиск
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Уголовном кодексе РФ не предусмотрена ответственности, если вы выкопали или обнаружили некие предметы на территории своего участка или внутри помещения. Однако если клад представляет историческую ценность, его следует передать государству. В противном случае находку конфискуют через суд, а обладатель клада лишится компенсации. Согласно законодательству, охотник за сокровищами может быть привлечен к административной ответственности за их сокрытие.

Как отмечалось выше, ст. 243.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за незаконный поиск или изъятие археологических предметов из мест залегания. Преступлением считается повреждение или уничтожение культурного слоя. Под ним понимают слой в земле или под водой, который содержит следы существования человека (их время возникновения должно превышать сто лет), а также включает археологические предметы. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.2 УК РФ, грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, а также исправительные работы на срок до одного года или же лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, вышеупомянутая статья УК предусматривает совершение преступления с использованием специальных технических средств поиска или землеройных машин. Такими техсредствами поиска являются металлоискатели, радары, магнитные приборы и различные средства, позволяющие «запеленговать» археологические предметы в месте их залегания. За это могут лишить свободы до шести лет.

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