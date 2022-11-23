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Сыграть в свадьбу: ученые нашли документ о древнейшей брачной афере

О чем рассказано в египетском манускрипте, найденном в гробнице с мумиями
Фото: ЦЕИ РАН
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Российские ученые обнаружили и смогли расшифровать документ об одной из древнейших брачных афер в истории. Манускрипт нашли в одной из гробниц с мумиями в Египте. В тексте рассказано о том, что некий Нумений обещал жениться на Филумене, увез девушку из родного города в один из удаленных оазисов, а потом забрал приданое и выставил за дверь. События произошли в III веке до нашей эры. Рукопись составлена в форме жалобы царю Египта с просьбой наказать обманщика. Как рассказали «Известиям» исследователи, она дает историкам много ценной информации о положении женщин в древнем обществе и истории брака.

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Послание из древности

Российские археологи из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИ РАН) в ходе раскопок на одном из древних захоронений в Египте обнаружили папирус, в тексте которого рассказано о брачной афере, произошедшей более 2 тыс. лет назад — в III веке до н.э. Это жалоба обманутой невесты Филумены царю Птолемею с просьбой наказать обещавшего жениться Нумения. Как сказано в тексте, мужчина вместо свадьбы просто присвоил себе приданое бывшей возлюбленной. Это первая известная ученым петиция о невыполнении обязательства о браке.

— Полученные сведения интересны с точки зрения изучения правового положения женщины в то время и истории брака. Документ расширил имеющийся у нас корпус текстов этого жанра. Он позволит лучше понять, кто и как мог обратиться к царю и на что можно было ему жаловаться, — рассказала «Известиям» папиролог, научный сотрудник ЦЕИ РАН Елена Чепель.

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Фото: ЦЕИ РАН
На фото научный сотрудник ЦЕИ РАН Елена Чепель
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Рукопись нашли в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе, где специалисты из России ведут раскопки под руководством директора ЦЕИ РАН Галины Беловой. Постоянные исследования проходят по концессии от Министерства египетских древностей арабской страны с 2004 года. Ученые работают при финансовой поддержке компании «Ростех».

Как рассказали исследователи, в Фаюмском оазисе хоронили людей с IV века до нашей эры до времен Византийского Египта (IV–VII века нашей эры). Кладбища традиционно притягивают интерес археологов: изучая их, можно проследить изменения похоронных обычаев эпохи. Для древнего человека погребения мертвых были важной частью жизни, поэтому захоронения могут многое рассказать историкам.

— Древние египтяне хоронили мумии с ритуальными украшениями. По их представлениям, это помогало занять выгодное положение в загробном мире. Однако далеко не все могли позволить себе драгоценности, поэтому мастера часто заменяли дорогие материалы более дешевыми. Например, делали аналог ожерелья из спрессованных кусков папируса, использовавшегося в качестве писчей бумаги, — рассказала Елена Чепель.

Сыграть в свадьбу
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Atilano Garcia

В качестве исходного материала для украшений древний манускрипт с историей Филумены попал в гробницу и сохранился до наших дней. Археологам удалось отделить папирус от ожерелья, найденного рядом с мумией, и прочитать текст, написанный каллиграфическим почерком на греческом языке. Тогда он был в Египте государственным. Видимо, сначала документ оставался в архиве писцов в столице Фаюма Крокодилополе, но через 5–10 лет, когда потерял свою актуальность, был продан мастерам похоронного дела из Дейр эль-Баната в качестве макулатуры, считают специалисты.

Сохранившуюся часть рукописи удалось прочитать благодаря кропотливой работе реставратора и папиролога. Некоторые участки текста были загрязнены, так как соприкасались с самой мумией. При ее изготовлении использовали смолы, благовония и другие жидкости, которые попали на папирус. Образовавшиеся пятна не давали прочитать манускрипт невооруженным глазом, но текст удалось разобрать с помощью цифрового микроскопа с инфракрасным излучением, которое позволяет увидеть чернила сквозь слой загрязнений.

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Невеста из гробницы

В своей жалобе Филумена сообщила, что некий Нумений очаровал ее и уговорил поехать с ним из Фив на юге Египта в Фаюм, обещая на ней жениться. Когда же она приехала, видимо, взяв с собой приданое и все свои сбережения, мужчина обвинил ее в чем-то, выставил за дверь и грубо отнял у нее дорогую одежду и украшения. Филумена перечислила различные драгоценности — ожерелья, браслеты — и их стоимость и попросила царя через правителя Фаюма стратега Аристомаха восстановить справедливость и наказать Нумения. По словам ученых, в жалобе обманутая невеста делает акцент скорее на утраченном приданном, чем на несостоявшейся свадьбе, сведения о которой даются лишь как сопутствующие обстоятельства. Это объясняется тем, что в те времена брак имел экономическое, а не романтическое значение.

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Фото: ЦЕИ РАН
Текст папируса в инфракрасном излучении
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Упомянутый в рукописи стратег Аристомах известен и из других папирусных документов. Он занимал свою должность в Фаюме в 244–222 годах до нашей эры, поэтому можно точно датировать жалобу последней четвертью III века до н.э. Судя по почерку и форме документа, скорее всего, женщина писала его не сама, а воспользовалась услугами профессионального писца, рассказала Елена Чепель.

Папирус с жалобой Филумены — не единственная находка, которую российские археологи из ЦЕИ РАН совершили при поддержке «Ростеха». В 2019 ученые обнаружили хорошо сохранившееся захоронение возрастом в несколько тысячелетий, которое сочетало в себе элементы древнеегипетских и римских погребальных обрядов.

— Благодаря нашему сотрудничеству с Центром египтологических исследований РАН российские археологи смогли обнаружить уникальные артефакты, которые имеют огромное значение для понимания жизненного уклада и культуры древних жителей Египта, — сказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Сыграть в свадьбу
Фото: Global Look Press/Mahmoud El-Khawas
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Любая единичная археологическая находка или комплекс находок ставят очень тяжелые и часто неразрешимые проблемы перед исследователями, пояснил «Известиям» заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН Владимир Кузнецов. В отсутствие письменной информации ученый вынужден пытаться понять, что стоит за молчаливым предметами, которые он раскопал. Поэтому обнаружение любого письменного источника — важнейшие событие в археологии и науке в целом, считает специалист.

Фаюмский оазис — один из самых знаменитых. История Филумены, конечно, замечательная, но не первостепенная. В этом месте найдено большое количество папирусов, среди них — обрывки исторических сочинений, которые имеют колоссальное значение для науки, так как говорят об экономических отношениях и несут массу всякой информации. Но это частное письмо тоже имеет определенную ценность, — сказал Владимир Кузнецов.

Сейчас российская археологическая миссия продолжает раскопки в нескольких районах Египта: в древней столице Мемфисе, в приморской Александрии и на юге страны в пригороде Луксора.

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