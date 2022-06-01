Ценная бумага: что нашли археологи в расписном саркофаге

Египетские власти выставили на обозрение публики артефакты возрастом 2,5 тыс. лет, обнаруженные в Саккаре — самом большом погребальном комплексе Нижнего Египта. Что нашли археологи — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Fadel Dawod
Саккара — гигантский погребальный комплекс, место захоронения египетской знати. Возраст некоторых останков составляет 3,5 тыс. лет
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Руины некрополя были обнаружены в середине XIX века, с тех пор на этом месте не прекращаются раскопки
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Фото: Global Look Press/dpa/Mahmoud El-Khawas
Последней находкой ученых стали 150 бронзовых статуй богов и богинь — Анубиса, Амона, Мина, Осириса, Исиды, Нефертума, Бастет и Хатхор
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Фото: Global Look Press/dpa/Mahmoud El-Khawas
Также археологи обнаружили 250 древних саркофагов
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Фото: Global Look Press/dpa/Mahmoud El-Khawas
Экспозиция расположилась у подножия Ступенчатой пирамиды Джосера — самой старой в Египте
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
В украшенных росписью саркофагах найдены хорошо сохранившиеся мумии
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Фото: Global Look Press/dpa/Mahmoud El-Khawas
На выставке также представлены бронзовые сосуды и инструменты, которые использовали для проведения религиозных ритуалов
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Фото: Global Look Press/dpa/Mahmoud El-Khawas
Среди находок — коллекция амулетов и деревянных статуэток и безголовая бронзовая статуя архитектора Имхотепа
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sui Xianka
В одном из саркофагов лежал папирус предположительно со стихами из Книги мертвых — религиозные тексты помещали в гробницу, чтобы помочь усопшему преодолеть опасности потустороннего мира
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Фото: Getty Images/Fadel Dawod
Вскоре артефакты будут перевезены в новый Большой египетский музей в Гизе, который планируют открыть к концу года
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