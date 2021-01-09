Сундук с мертвецом: куда пропало тело великого полководца

Гробница Александра Македонского столетиями остается одной из самых вожделенных целей ученых и искателей сокровищ. Ее следы пытались обнаружить в разных уголках мира. Только в Египте почти полторы сотни экспедиций искали последнее пристанище великого завоевателя, но все усилия пока не приносят результата. Поиски продолжаются, и даже сейчас есть минимум три места, которые претендуют на право именоваться могилой македонского царя. Подробности этой почти детективной истории — в материале «Известий».

Смерть в Вавилоне

Великий полководец умер в Вавилоне в июне 323 года до н.э., немного не дожив до 33 лет. До сих пор идут споры, был ли он отравлен или скончался от внезапной болезни, вроде малярии или тропической лихорадки, отягощенной последствиями многочисленных ранений. Так или иначе, пройдя через бесчисленное количество стычек и сражений, он скончался на царском ложе в окружении друзей, родных и приближенных.

Дал ли перед смертью Александр указания относительно места своего захоронения, доподлинно неизвестно, но, скорее всего, он этого не сделал. Правда, в «Истории Александра Великого» Псевдо-Каллисфена есть указание, что великий царь приказал захоронить себя в Египте, но стоит иметь в виду, что источник этот довольно сомнительный. Первоначально он появился в эпоху Птолемеев в Александрии Египетской, откуда попал в Рим и был переведен на латинский язык. Потом его многократно переписывали — самая ранняя из известных ныне версий относится к XI веку и больше напоминает средневековый мистический роман.

Сундук с мертвецом Картина немецкого художника Карла Теодора фон Пилоти «Прощание с Александром Македонским» Фото: commons.wikimedia.org

Скорее всего, приближенные толком не знали, что делать с внезапно почившим царем. Вариантов было несколько, каждый имел свою логику и своих сторонников. Можно было захоронить Александра в Вавилоне, который он хотел сделать столицей своей империи, тем самым основать новый культ, под сенью которого будут править страной потомки великого царя. Наследником трона официально был объявлен еще не родившийся сын царя от бактрийской красавицы Роксаны, регентом при котором должен был стать Пердикка — один из военачальников и друзей Александра. Он-то и предлагал построить для почившего государя мавзолей в древнем Вавилоне.

Против такого варианта выступили ветераны-македонцы. Они так и не прониклись идеей своего вождя о создании многонациональной империи, а поход воспринимали как месть за осквернение персами эллинских святынь. Они победили, захватили огромные богатства и мечтали вернуться с ними домой. Ветераны не собирались отказываться от своих богов и обычаев, поэтому требовали вернуть тело царя туда, где покоились его предки, — в царский могильник неподалеку от древней столицы Македонии города Эги .

Сундук с мертвецом Фасад гробницы Филиппа II (отца Александра Македонского) в Вергине, где в древние времена находилась первая столица Македонского царства — Эги Фото: flickr.com/Panegyrics of Granovetter

Третьим вариантом был Египет, но не очень понятно, кто мог лоббировать этот выбор. В благодарность за освобождение от персов Александр действительно был провозглашен жрецами оазиса Сива сыном Амона, но это сильный аргумент только для тех, кто уверен в могуществе египетских богов. Ратовать за перенос тела царя в долину Нила мог наместник в Египте Птолемей, но вряд ли его голос был достаточно громким на фоне других диадохов — преемников Александра. Тем не менее судьба распорядилась именно так, что первым местом упокоения Александра стала столица Птолемея.

Дорога в Египет

В итоге мнение воинов взяло верх — Пердикка уступил. Приготовления к походу заняли более года. Плутарх пишет, что тело Александра бальзамировали по египетскому обычаю, Диодор Сицилийский — что его по вавилонской традиции уложили в наполненный медом золотой (по другой версии — стеклянный) гроб, который водрузили на великолепный катафалк и под охраной сильного отряда отправили в неблизкий путь в Грецию.

Диодор Сицилийский. «Историческая библиотека», книга XVIII (26-29) Сначала они приготовили для тела гроб подходящего размера, изготовленный из кованого золота, и пространство вокруг тела заполнили специями, которые должны были сохранить тело ароматным и непортящимся. На этот ящик была помещена крышка из золота, соответствующая ему в точности и прилаженная вокруг его верхнего края. Поверх лежала великолепная пурпурная мантия с золотым шитьем, у которой они поместили оружие умершего, желая показать всё, что было в согласии с его достижениями. Затем они построили крытую повозку, которая должна была вести его. В верхней части повозки был установлен золотой свод, восемь локтей в ширину и двенадцать в длину, покрытый россыпью драгоценных камней. Ниже крыши, по всей длине сооружения, был прямоугольный карниз из золота, на котором были рельефные изображения козлиных голов.

Крышу огромной повозки поддерживали колонны с ионическими капителями, по углам стояли золотые фигуры богини победы Ники с трофеями. Огромное сооружение тащили 64 отборных мула, упряжь каждого была украшена драгоценными камнями и золотыми колокольчиками, возвещавшими о движении процессии. Специальная бригада рабочих и механиков обеспечивала переправы и выравнивала дорогу, чтобы не потревожить покой великого царя.

Мы знаем, что процессия всё же оказалась в Египте. Некоторые авторы пишут, что это произошло по инициативе Птолемея Лагида, перехватившего ее возле Дамаска, и то ли силой, то ли хитростью умыкнувшего тело царя. Другие сообщают, что маршрут так и был спланирован, а Птолемей с войском выехал навстречу из уважения к памяти своего друга и вождя. Ситуация была непростая: между диадохами уже начались конфликты (менее чем через год Пердикка с войском нападет на Египет), велась сложная политическая игра, в которой каждый старался продемонстрировать своим сподвижникам и воинам, что именно он является продолжателем дела Александра, а не наглым узурпатором. Тело вождя, к тому же обожествленного, становилось важным козырем, что Птолемей прекрасно понимал.

Сундук с мертвецом Изображение похоронной процессии Александра Македонского, основанное на описании Диодора Сицилийского Фото: commons.wikimedia.org

Гроб с царем поместили в храме в Мемфисе, пока ему готовили великолепную усыпальницу в новой столице — Александрии. Это было красиво и символично — великий завоеватель упокоился в городе, который он сам основал, а род Птолемеев становился как бы преемником великих традиций. Хитер и умен был Птолемей, сын вождя Лага («Зайца»), прозванный на Родосе Сотером («Спасителем»). Неслучайно он окажется единственным из диадохов, кто умрет в глубокой старости в своей постели, передав трон наследникам. Кстати, появление письменных свидетельств о том, что Александр сам просил похоронить его в Египте, видимо, родилось не без участия Птолемея или его потомков. Вспомним, что именно Александрийская библиотека стала в эллинистическое время центром античного знания и главным хранилищем письменных трудов.

Где точно находился храм, в котором была установлена гробница Александра, достоверно неизвестно. Но в римское время это была одна из главных достопримечательностей Египта, причем на поклон к великому завоевателю приезжали даже императоры. Естественно, это нашло отражение в источниках. Известно, что в 48 году до н.э. могилу Александра посетил сам Юлий Цезарь. Согласно «Жизни двенадцати цезарей» Светония, захвативший Александрию Октавиан Август также выказал уважение великому завоевателю: «в знак преклонения возложил на него золотой венец и осыпал тело цветами». Дион Кассий даже уверял, будто Октавиан неловким движением отломил у мумии Александра нос, правда, этот автор издавна имеет несколько подмоченную репутацию любителя россказней. Побывал у могилы Александра и Гай Цезарь, более известный под прозвищем Калигула, собственноручно снявший с тела нагрудник, который потом с гордостью носил по праздникам. Отметились здесь и солдатский император Луций Септимий Север и его сын Септимий Каракалла, посетивший Александрию в 210-х годах и возложивший свою тунику и кольцо на усыпальницу.

Рождение легенды

Но с окончанием эпохи античности гробница была утеряна. Возможно, она исчезла в середине первого тысячелетия во время гонений, которые христиане устраивали на язычников. А может быть, это произошло несколькими столетиями позже, когда северную Африку захватили носители новой религии — ислама. Так или иначе, гробница пропала, причем никаких упоминаний о том, что с ней случилось, до нас не дошло.

Отсутствие информации, естественно, породило множество версий, легенд и подделок. Например, известно как минимум два саркофага Александра — один хранится в Британском музее, другой — в Стамбуле, хотя оба имеют весьма косвенное отношение к македонскому царю или вовсе никакого. Россия тоже внесла свой вклад в создание мифа: в 1850 году в отечественной прессе появилось сообщение, что переводчик русского консульства в Каире, некий грек Скилицис, проник в подвал александрийской мечети Наби-Даниэль. Он спустился в узкий и темный подземный проход и якобы увидел деревянные, съеденные червем двери. За ними скрывался стеклянный гроб, а в нем тело с золотой диадемой на голове. Правда это была или игра разыгравшегося воображения потомка эллинов — осталось неведомым.

Фото: commons.wikimedia.org Мечеть Наби-Даниэль в Александрии. Рисунок 1918 года

Впрочем, легенда о том, что гробница располагалась именно под построенной в XIII веке мечетью Наби-Даниэль (рядом поставили конную статую Александра), действительно имела хождение во второй половине XIX века — романтически-дилетантской эпохе зарождения интереса к египетским древностям. Даже знаменитый Генрих Шлиман, который имел склонность к громким проектам, в конце жизни загорелся идеей поисков гробницы Александра. Он провел предварительный сбор материала и обратился к египетским властям за разрешением на раскопки под этой мечетью, но, получив отказ, переключился на поиски дворца Клеопатры. Кстати, современные археологи, которые уже достаточно точно представляют себе план античной Александрии, сомневаются, что храм-мавзолей мог быть расположен в этой части города, но проверить эту версию не получается — разрешения на раскопки под мечетью никто так и не получил.

В ХХ веке было предпринято 140 попыток найти гробницу Александра, причем речь идет только об официально разрешенных властями Египта экспедициях. Сколько было нелегальных раскопок, никому не известно. Искали гробницу не только в Африке, но и в Европе, — невесть откуда появилась легенда о том, что император Каракалла, который с огромным пиететом относился к Александру Великому, приказал перенести его останки на родину и перезахоронить их в Македонии.

Оазис силы

Относительно недавно вокруг места захоронения великого полководца снова начались споры, которые очень быстро перешли из разряда научных дискуссий в политическую сферу. Началось с того, что греческая археолог Лилиана Сувалтзи выдвинула гипотезу, что гробница Александра была перевезена из столицы на запад Египта (около границы с Ливией) в оазис Сива. Греческой экспедицией был обнаружен длинный подземный ход и ряд артефактов, в том числе две львиные статуи и глиняные таблички с письменами эпохи Птолемеев. Археолог утверждала в прессе, что она почти наверняка обнаружила захоронение Александра. Египетской стороне такая публичная активность не понравилась, и разрешение на раскопки у Сувалтзи отобрали. Вопрос так и остался открытым, но сам факт «обнаружения» гробницы великого Александра вызывает дополнительный интерес у приезжающих в Египет туристов.

Сундук с мертвецом Оазис Сива, по одной из версий, рассматривается как возможное место захоронения Александра Македонского. Проводимые в оазисе археологические экспедиции не раз заявляли о том, что захоронение Александра Македонского обнаружено, но каждый раз эти заявления опровергались экспертами Фото: Global Look Press/Alexander Farnsworth/picture alliance

В Александрии целенаправленные поиски гробницы затруднены, поскольку над руинами древнего города располагаются современные кварталы. Соответственно, работы ведутся не там, где хотят исследователи, а в тех местах, где это возможно, — идет стройка, прокладывают коммуникации. Впрочем, это не исключает находок, особенно в так называемом царском квартале древнего города. Исследования ведутся и под водой, поскольку значительная часть античного города в результате землетрясений и просадки почвы оказалась поглощена морем.

Греческая гордость

В 2014 году греческие ученые начали исследования на холме Каста возле древнего города Амфиполиса, что в 104 км от современных Салоников. Раскопки принесли феноменальные результаты — была найдена трехкамерная гробница с мозаичными полами, мраморной облицовкой, раскрашенными стенами и великолепными кариатидами . Вход охраняли двухметровые сфинксы. Над погребением был насыпан 33-метровый курган, обнесенный полукилометровой стеной. На вершине стояла огромная пятиметровая скульптура льва. Естественно, сразу пошли разговоры о том, что именно это и есть могила великого воина. Министерство культуры Греции на конкретные вопросы отвечало уклончиво, намекая, что такое возможно, но окончательная ясность наступит после исследования пяти скелетов, обнаруженных в склепе. Пока ничего так и не стало известно.

Сундук с мертвецом Мозаика на полу гробницы, найденной на холме Каста возле древнего города Амфиполиса Фото: theamphipolistomb.com

Подвешенная ситуация легко объяснима: экономика Греции, как и Египта, зависима от туризма, поэтому каждый новый вызывающий интерес объект важен для страны. Путеводители и гиды сразу окрестили гробницу в Амфиполисе «могилой Александра» и водят к святому месту доверчивых туристов. Ученые же сомневаются. Во-первых, изучение находок так и не завершено, а во-вторых, даже если останки великого завоевателя и были перенесены в Грецию, их логично было бы захоронить в царском некрополе в Эгах (современная Вегина), рядом с могилой его отца Филиппа II (она раскопана) и других царей, а не в сотне километров от них. Впрочем, гробница на холме Каста интересна и сама по себе.