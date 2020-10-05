Хоть святых выноси: из валдайской обители похитили святыню

Икону XIX века, похищенную в начале сентября из монастыря на Валдае, удалось разыскать оперативникам ГУУР и ФСБ. Реликвию, подаренную обители российским президентом, украли вместе с напрестольным крестом и ювелирной продукцией. О подробностях спецоперации, а также о специфике раскрытия подобного рода преступлений — в материале «Известий».

Плыли и рыли

Преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Преступники подплыли к стенам Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря на лодке. После этого они сделали подкоп под воротами и проникли на территорию обители. В храм сообщники попали, разбив окно.

«Похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принес в дар монастырю президент Российской Федерации» , — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Стоит отметить, что последний раз Владимир Путин побывал в этом монастыре в январе 2008 года. Воры прихватили около 300 изделий из драгметаллов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о краже (158 УК РФ) и о хищении предметов, представляющих особую ценность (164 УК РФ).

Хоть святых выноси Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

К раскрытию преступления подключились профильные специалисты так называемого антикварного подразделения ГУУР и сыщики ФСБ. В течение нескольких недель удалось установить двух жителей Ленинградской области.

«Они были одновременно задержаны по адресам проживания. Один из них ранее судим за тяжкие преступления» , — пояснила Ирина Волк.

Во время обысков часть похищенного нашли — в том числе напрестольный крест и икону. Украденные вещи находились в тайнике в гараже одного из предполагаемых преступников. Следователи также изъяли транспортные средства, инструменты и другие предметы, которыми пользовались фигуранты. По сведениям «Фонтанки», гараж с похищенным находился в Волхове, где и проживал один из обвиняемых.

Особенности расследования

Закон предусматривает довольно суровое наказание за хищение предметов и документов, «имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность».

— Под культурными ценностями понимаются: движимые материальные предметы, обладающие значением в области истории, искусства, науки и культуры, вне зависимости от времени их создания. Особую ценность похищенных предметов стоит определять посредством экспертного заключения с учетом денежной стоимости, значимости для научного, исторического и культурного развития, — пояснила «Известиям» члена Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Хоть святых выноси Вид на Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

Особенность расследования таких преступлений заключается в привлечении специалистов различных профилей (например, искусствоведа) для проведения осмотра места происшествия, осмотра предмета, подбора предметов для предъявления опознания, для консультаций перед назначением экспертизы и прочих нюансов, говорит собеседник издания. По ее словам, в некоторых случаях характеристики предмета преступления выясняются уже в процессе расследования, когда проводится искусствоведческая экспертиза, по результатам которой квалификация преступления уточняется.

— В некоторых случаях уже до возбуждения уголовного дела имеются данные об особой ценности предмета преступного посягательства: экспертное заключение, сделанное в порядке ст. ст. 16, 18, 33 Закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей»; включение предмета в государственные охранные списки или реестры; нахождение похищенного документа в архиве на отдельном учете особо ценных фондов дел, единиц учета и единиц хранения кинофотодокументов; факт совершения хищения из объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; в Государственное свидетельство особо ценных объектов культурного наследия народов РФ; в Перечень объектов исторического культурного наследия федерального (общероссийского) значения , — уточнила Спиридонова.

Хоть святых выноси: Икона Иверской Божией Матери, найденная в результате обыска сотрудниками ФСБ Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Специалисты, которым найденный экспонат поступает на экспертизу, должны установить следующие характеристики: старину (предметы были изготовлены в прошедшие эпохи, время и место изготовления); уникальность (единственный в своем роде предмет, являющийся редкостью, указание на авторство); способ изготовления (машинный или ручной, материал, из которого сделан предмет); статус памятника истории и культуры, охраняемого государством; общероссийская или международная значимость; повышенная потребительская стоимость (с учетом спроса на антикварном рынке).

В некоторых случаях могут понадобиться специфические экспертизы, например, дендрологическая — для определения возраста и породы досок, из которых изготовлены иконы, геммологическая — для установления природы драгоценных камней, пробирная — для определения состава сплавов и прочие.

— Отличительной особенностью данных преступлений является то, что они совершаются, как правило, организованными группами, отличаются серийностью, заказной направленностью, нередко осуществляются с участием специалистов-профессионалов в сфере культуры и искусства, а также лиц, которым культурные ценности вверены. Одиночный характер совершения преступления встречается достаточно редко , — считает юрист Спиридонова. Как правило, за хищением подобных предметов стоят заказчики, то есть это сложно организованный преступный бизнес.

Сложности возврата

Похищенная вещь подлежит возврату ее законному владельцу. Покупателю, в случае его неосведомленности, будет предложено требовать возмещения стоимости товара с продавца.

Хоть святых выноси Задержание подозреваемых в хищении иконы Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

— Скупка краденного предполагает приобретение с целью извлечения прибыли имущества, добытого преступным путем. Для того, чтобы скупщика привлекли к уголовной ответственности, необходимо доказать тот факт, что он обладал информацией о том, что имущество добыто в процессе совершения преступления, — говорит Спиридонова, уточнив, что за скупку краденного в России предусмотрена уголовная ответственности до двух лет лишения свободы.

— При этом, как правило, реальный срок лишения свободы не применяется. Суды ограничиваются максимум условным наказанием, — поделилась своими наблюдениями из судебной практики Мария Спиридонова.

Доходное дело

Еще со времен СССР на блатном жаргоне церковных воров именовали «клюквенниками». Дело в том, что «клюквой» называли святое место. Впрочем, эту специализацию примеряли и к карманникам, «работающим» в церквях во время богослужений.

— Со временем многие из тех, кто промышлял подобными преступлениями, стали антикварами. На жаргоне икону называют «доской». Те, кто разбирался в ценных иконах, в 90-х озолотились — за бесценок скупали по деревням. Из храмов тоже активно воровали, особенно в регионах. Вывозили в том числе за границу. Но сегодня это неактуально, продать такую вещь сложно , — считает источник «Известий», близкий к антикварным кругам.

Хоть святых выноси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2019 году сыщики профильного подразделения ГУУР МВД вместе с муровцами и подмосковными коллегами раскрыли не менее значимое для верующих преступление. В конце января прошлого года неизвестные вскрыли замок входной двери православного храма в селе Кривцы Раменского района, отключили сигнализацию и разграбили иконостас. «Клюквенники» выломали и похитили икону «Троица Новозаветная», «Спас Вседержитель», «Богоматерь Страстная», иконы с изображением Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских и образ Божией Матери «Смоленская» (в честь этого образа храм и был возведен князем Волконским в 1708 году).