Охота на передвижников

В 2017 году оперативникам МВД удалось вернуть несколько бесценных полотен выдающихся русских живописцев. Еще несколько картин находятся в розыске. Фигуранты расследования о хищении предметов, представляющих особую ценность, ждут окончания следствия. Портал iz.ru начинает цикл публикаций, посвященных 100-летней годовщине образования российского уголовного розыска с рассказа о музейных ворах из Нижнего Новгорода.

Разбойники с тонкой душевной организацией

История возвращения нескольких картин, считающихся шедеврами отечественной живописи, началась с поимки нескольких членов банды, на счету которой было несколько дерзких нападений. В мае 2016 года в Нижнем Новгороде был ограблен банк «Российский капитал». Бандиты, сделав пропил в бетонном полу, попали внутрь конторы. Там они дождались открытия банка и напали на сотрудников, отключавших сигнализацию. Их добычей стали 5 млн рублей.

В ноябре того же года на трассе Нижний Новгород – Саратов они совершили вооруженный налет на так называемых перевозчиков денег. Преступлению помешали сотрудники ДПС, оказавшиеся неподалеку от места нападения. Бандитам пришлось отстреливаться от гаишников.

По данным следствия, благодаря оперативным данным Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД, в течение суток после погони удалось задержать четырех членов банды. В ходе расследования удалось установить причастность еще двух ключевых членов группировки — Олега Панина и Владимира Курочкина (имена изменены в интересах расследования).

Их взяли в шикарном коттедже поселка Первомайский в «новой Москве». Во время обыска в съемном жилище сообщников помимо привычного для разбойников набора (оружие, наркотики) была изъята картина.

Тихая речка «Тихая речка» Исаака Левитана Фото: ГУУР МВД

«Эксперты выяснили, что это полотно — «Тихая речка» работы Исаака Левитана. В течение года удалось установить причастность двух сообщников к трем хищениям из российских музеев», — рассказал порталу iz.ru представитель отдела по раскрытию преступлений против собственности ненасильственного характера ГУУР. Наш собеседник за свою карьеру раскрыл не одну кражу произведений искусства.

Сыщики МВД установили, что география картинных краж, совершенных Паниным и Курочкиным, была весьма обширной. А началась эта криминальная история с хищения небольшого размера картинки весьма экзотическим способом.

Следили за «Базаром»

Мысль о том, чтобы похитить несколько картин из музея Кинешмы, пришла Панину в голову после просмотренного сюжета в новостях, анонсирующего художественную выставку в этом небольшом городке Ивановской области. По крайней мере, так рассказали на допросах подследственные.

Вместе с сообщником Панин отправился туда на разведку. Он подметил несколько деталей, которые могли облегчить им кражу. У музея и прилегающего к нему жилого дома была общая крыша, а охрана на входе весьма условна: здание находилось под сигнализацией. Причем система была подключена лишь к трем картинам, в том числе к полотну «Базар» (1916) Вячеслава Бычкова. Из этого воры и сделали вывод об их ценности.

Базар_картина «Базар» Вячеслава Бычкова, 1916 год Фото: ГУУР МВД

Сообщники творчески подошли к своему делу. Вернулись в Нижний, закупили в хозмаге телескопическую палку с малярным валиком, плотницкие инструменты, суперклей. Изготовили своеобразное удилище.

На дело грабители пошли в нерабочий для музея день — понедельник, 25 марта 2013 года. Им удалось пробраться в жилой дом, смежный с музеем, и оттуда попасть на чердак галереи.

Там они сделали несколько пропилов над выставочным залом аккурат над ценными, по их мнению, полотнами.

Подцепить удилищем и вытащить на чердак удалось лишь «Базар»: во время «операции» по подъему другой картины она упала. Сработала сигнализация. Казалось бы, арест неизбежен, но… Охранники вневедомственной охраны, приехавшие по тревоге, осмотрели лишь входной замок и окна — всё было цело. Стражи порядка решили, что сигнализация сработала случайно, и удалились.

«Базар» все эти годы, вплоть до задержания Курочкина, хранился у его родственницы в Нижнем Новгороде, пока его не изъяли сыщики в январе 2017 года.

«Первый снег» втоптали в грязь

Кража «Базара» Бычкова была, как предполагают полицейские, первым опытом хищения предметов искусства для шайки Панина. В августе того же года он, Курочкин и два их сообщника по другим криминальным делам решились на ограбление еще одной картинной галереи в глубинке.

Выбор пал на Историко-художественный музей в Вязниках (Владимирская область). «Наводчиком» вновь выступило обыкновенное объявление в интернете. Преступники выбрали полотна Константина Коровина, Ивана Шишкина и Станислава Жуковского.

Как и в прошлый раз, сообщники сначала посетили выставку как туристы, выведали, где висят интересующие их картины, и изучили работу охраны. К слову, сторожила бесценную коллекцию русских живописцев женщина-вахтер, выполнявшая в учреждении и функции уборщицы.

К месту преступления подельники приехали на двух автомобилях 25 августа 2016 года. Панин и Курочкин находились снаружи. Около 17 часов два других грабителя, воспользовавшись моментом, когда сторож провожала закончивших смену смотрительниц, незаметно проникли в вестибюль. Там воров ожидало разочарование: бдительная женщина заперла зал с ценными картинами на ключ. Посовещавшись с оставшимися на улице сообщниками по рации, преступники решили напасть на вахтершу.

первый_снег «Первый снег» Станислава Жуковского, 1916 год Фото: ГУУР МВД

Они связали женщину и впустили Панина… В этот момент сработала сигнализация: бдительная охранница всё сделала согласно инструкции. Казалось, сообщники и в этот раз были обречены на провал, но им снова подфартило. В последний момент они отыскали ключи от зала и сняли со стены коровинского «Рыболова» (1913), «Первый снег» (1916) Жуковского и «Лес. Ели» (1897) Ивана Шишкина. Причем вместе с массивными рамами.

Из музея грабители уходили в буквальном смысле слова огородами — перелезали через заборы домовладений, спотыкались, падали. Потом оказались в лесополосе и заблудились: Панин никак не мог вспомнить, где оставил машину. Пока блуждали, избавились от массивных рам.

В дальнейшем Панин расскажет следователям, что в тот момент один из его сообщников запаниковал и начал плакать из-за страха быть пойманным.

«Якобы его соучастник испугался и где-то в лесу выбросил картину «Первый снег». Мы попытались проверить эти показания на месте, но прошло слишком много лет. Мы не исключаем того, что соучастники пытаются ввести следствие в заблуждение по поводу гибели полотна. Возможно, картина со временем где-нибудь всплывет», — рассказывает оперативник ГУУР.

Машину грабители всё-таки отыскали, вскоре они воссоединились с Курочкиным, который всё это время ждал их в другом автомобиле на удалении от музея.

Рыболов «Рыболов» Константина Коровина, 1913 год Фото: ГУУР МВД

Судьбу двух оставшихся полотен задержанные разбойники описывали туманно: якобы Коровина Курочкин продал неизвестному коллекционеру в Москве на Новом Арбате за 3 млн рублей. А Шишкина забрал один из сообщников (его данные не разглашаются в интересах расследования).

«Однако примерно в то же время, когда мы задержали наших подозреваемых, от белорусских коллег пришла информация о том, что во время антинаркотической операции у подозреваемых была изъята помимо наркотических средств картина Шишкина. «Лес. Ели» правоохранительными органами была передана на ответственное хранение Национальному художественному музею Республики Беларусь», — рассказал сотрудник ГУУР. По его словам, в ближайшее время картина будет возвращена в Россию.

Дотянулись до Левитана

Самый серьезный урон национальному достоянию разбойники нанесли в 2014 году. Как утверждают сами сообщники, они поймали кураж после удачной продажи «Рыболова» и решили провернуть аналогичную кражу в Плёсе (Ивановская область).

«Сообщники пытаются убедить следствие в том, что часть картин планировали сохранить для своих потомков. Верится в эти россказни с трудом. Как правило, такие кражи совершаются под конкретный заказ. Нередко картины позже всплывают за рубежом в частных коллекциях», — рассказывает сотрудник профильного подразделения по борьбе с хищениями предметов, представляющих культурную ценность.

Розы «Розы» Исаака Левитана, 1894 год Фото: ГУУР МВД

В случае с кражей картин Левитана Панин, которого следствие считает организатором преступления, объяснил выбор предмета преступления своим личным вкусом. Он, дескать, когда-то в рамках экскурсии побывал в доме-музее выдающегося пейзажиста, и ему очень понравились работы художника.

Полустанок «Полустанок» Исаака Левитана, 1885 год Фото: ГУУР МВД

Кража была совершена 5 августа 2014 года до смешного простым способом. После разведки вместе с сообщником Панин приехал к музею на мотоцикле. На окнах учреждения отсутствовали решетки, а вокруг здания не было забора. Поэтому, дождавшись темноты, сообщник Панина выбил оконную раму, залез внутрь и передал ему пять полотен Левитана. Картины воры аккуратно сложили в рюкзак, после чего укатили в Нижний Новгород.

Овраг с забором «Овраг с забором» Исаака Левитана Фото: ГУУР МВД

Коллекция музея в ту ночь лишилась следующих картин выдающегося передвижника: «Полустанок», «Овраг с забором», «Тихая речка», «Речная заводь» и «Розы». Общая стоимость работ составила как минимум 77 млн рублей.

Речная заводь «Речная заводь» Исаака Левитана, 1898 год Фото: ГУУР МВД

Усилиями сыщиков все эти полотна были возвращены государству. «Тихую речку» удалось перехватить буквально за несколько дней до предполагаемой отправки за границу, где ее собирались продать. Оставшиеся четыре картины были найдены во время обыска у сожительницы Курочкина в Нижнем Новгороде.