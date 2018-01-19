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Утраченную во время ВОВ картину Поленова вернули в Россию

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Фото: Официальный сайт Администрации города Таганрога/tagancity.ru
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Утраченную во время Великой Отечественной войны картину Василия Поленова «Пруд с ветлами» вернули в Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. Картина была вывезена фашистами во время оккупации города фашистской Германией в 1943 году. В Германии ее приобрел частный коллекционер в 1959 году, а в 1986-м ее выкупил город Киль для выставочного зала за 40 тыс. немецких марок, сообщает НСН.

По словам главного хранителя музея-заповедника Ирины Андриенко, это первое художественное произведение, которое Германия вернула в Таганрог после ВОВ. Она добавила, что такие ценности возвращаются нечасто, поскольку оседают в частных коллекциях. Работа по возвращению картины началась в 2016 году в рамках проекта «Российско-германский музейный диалог».

Теперь «Пруд с ветлами», написанный Поленовым в 1881 году, открыт для осмотра посетителями музея. В будущем ее, скорее всего, перевезут в экспозицию краеведческого музея, из залов которого была вывезена в 1943 году, пишет ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, приложение для поиска двойников на картинах художников стало хитом сети.

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