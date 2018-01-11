Мошенник получил 50 млн рублей под залог поддельных картин в Москве

Мошенник, получивший 50 млн рублей под залог поддельных картин, задержан в Москве.

Информацию об этом распространила пресс-служба МВД РФ в четверг, 11 января.

«Фигурант и его соучастники под видом работников одного из музеев столицы заключили с гражданином договор займа денежных средств под залог дорогостоящих картин известных художников», — заявила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Позже выяснилось, что картины и заключения искусствоведов поддельные.

Подозреваемый, 26-летний житель Москвы, арестован.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что мошенник выманил более 1 млн рублей у врачей в Краснодаре якобы на лечение своей дочери.

Установлено, что потерпевшие знакомились в больнице с мужчиной, который представился послом одной из республик Средней Азии и рассказал им о больной дочери, которой нужна операция, но на нее не хватает денег. После непродолжительного знакомства обвиняемый просил в долг от 50 до 200 тыс. рублей.