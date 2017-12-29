Мошенник выманил более 1 млн рублей у врачей в Краснодаре на якобы лечение своей дочери, сообщила пресс-служба МВД России.

В отдел полиции города поступило заявление от медицинского работника, утверждавшего, что у него обманом выманили 200 тыс. рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что потерпевший познакомился в больнице с мужчиной, который представился послом одной из республик Средней Азии, и рассказал ему о больной дочери, которой нужна операция, но на нее не хватает денег. После непродолжительного знакомства обвиняемый попросил в долг 200 тыс. рублей.

В начале процесса работы над делом сотрудниками этого же медучреждения было подано еще 6 заявлений от пострадавших. Мошенник использовал ту же схему, что и с первым потерпевшим. Люди отдавали ему от 50 до 200 тыс. рублей. Всего злоумышленник набрал «долгов» более чем на 1 млн рублей. После чего перестал выходить на контакт, сообщило ИА KrasnodarMedia.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался 24-летний подданный одной из республик Средней Азии, который не имеет никакого отношения к посольству или к каким-либо другим государственным структурам. В момент задержания он находился в аэропорту. Добытые незаконным путем денежные средства он потратил на выплату своих долгов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Обвиняемый взят под стражу.