Свадебный шарж: риски вступления в брак ради гражданства

Саратовские полицейские разоблачили группу местных жителей, помогавших иностранцам заключать фиктивные браки для ускорения получения гражданства РФ. Как организуют союзы по расчету и кто заинтересован в российском паспорте, несмотря на внешнеполитические события, — в материале «Известий».

Союз мигрантов и маргиналов

Трое жителей Саратова поставили на поток схему по заключению фиктивных браков между иностранцами и гражданами России, ведущими асоциальный образ жизни.

— Установлено, что подозреваемые организовали незаконный бизнес, связанный с получением трудовыми мигрантами российского гражданства, путем заключения фиктивных браков с жителями Саратовской области. Злоумышленники подбирали пары для иностранцев, подыскивая на роль жен и мужей граждан, ведущих маргинальный образ жизни, которые в дальнейшем за денежное вознаграждение вступали в фиктивный брак с прибывшими на территорию Саратовской области трудовыми мигрантами, — говорится в сообщении регионального управления МВД.

Потенциальные новобрачные формально регистрировались в «резиновых» квартирах и обращались с заявлениями в ЗАГСы. Чтобы ускорить процесс регистрации, брачующимся предоставляли подложные справки о беременности невесты.

— В настоящее время полицейскими установлена причастность подозреваемых к совершению четырех фактов организации незаконной миграции, — сообщили в саратовском областном ГУ МВД.

Свадебный шарж Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Днем позже в Волгоградской области сотрудникам местного УФСБ стало известно о разоблачении аналогичной серой схемы «ускорения» получения паспорта. 42-летняя местная жительница за деньги согласилась стать женой иностранца, чтобы он получил разрешение на временное проживание. Несколькими днями ранее прокуратура Чувашии установила факт фиктивного замужества местной жительницы с уроженцем Гвинеи — за согласие на брак женщина получила 50 тыс. рублей.

Автор цитаты МВД сообщило, что в 2021 году число аннулированных видов на жительство, полученных иностранцами с помощью фиктивных браков, выросло в пять раз, а разрешений на временное пребывание — в три раза. Также в прошлом году полиция выявила почти полмиллиона случаев фиктивной постановки на учет иностранцев.

Подводные камни брака понарошку

Соглашаясь на участие в авантюре и щедро оплачивая услуги махинаторов, иностранцы рассчитывают сэкономить время, но едва ли понимают возможные последствия такого шага.

— Действительно, заключение брака между россиянкой и иностранцем может сократить сроки получения гражданства РФ с 5 до 3,5 года, — объясняет адвокат Виктория Данильченко. — При этом беременность никак не повлияет на этот процесс. Но если женщина находится в положении, то брак зарегистрируют быстрее. Если по общим правилам расписаться можно только спустя месяц, то при наличии беременности или других условий, таких как рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и т.д., согласно ч. 1 ст. 11 Семейного кодекса РФ регистрацию могут провести в день подачи заявления.

Свадебный шарж1 Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Она подчеркивает, что заключение фиктивного брака в России не преследуется Уголовным кодексом. Лица, соглашающиеся на фиктивный брак, должны быть готовы и расстаться с частью своего имущества, если обман вскроется.

— Фиктивный брак может обернуться рядом проблем. Если выяснится, что брак заключен фиктивно, то он будет аннулирован, как и полученное супругом-иностранцем гражданство. При этом, если будет доказано, что оба супруга знали о том, что брак ненастоящий, их нажитое за этот период имущество будет поделено пополам, — добавляет адвокат.

В случае же обмана одного супруга другим о настоящей цели брака, он имеет право потребовать у второй стороны компенсацию за моральный и материальный вред. Ситуацию может исправить лишь новый член семьи.

— Важный момент: если в браке рожден ребенок, то правовая ответственность не распространяется, — говорит председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. — В таком случае он будет признан законным.

Кто едет к нам

По мнению руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина, ситуация с потоками мигрантов в Россию не особенно изменилась даже в свете частичной мобилизации в стране и сложной геополитической обстановки.

— Работать и жить в России по-прежнему стремятся граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Во вторую очередь это граждане Азербайджана, Армении. Также украинцы, граждане Молдавии. Собственно, как это было и раньше. Ведь работы там, особенно в Таджикистане и Узбекистане, не прибавилось, жить они лучше тоже не стали. В России же остается и занятость, и высокий уровень зарплат.

Свадебный шарж2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По его мнению, изменилось лишь поведение лиц, собирающихся получить гражданство в связи с частичной мобилизацией в России.

— В первую очередь речь идет о гражданах тех стран, руководство которых запретило своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины вплоть до уголовной ответственности. Особенно напряглись граждане Таджикистана, — констатировал эксперт.

Напомним, ранее в сентябре российский президент подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт на военную службу. На этом фоне посольства Казахстана, Киргизии и Узбекистана официально предупредили своих граждан, временно проживающих в РФ, об уголовной ответственности за наемничество. Власти Таджикистана прямо запретили участие своим гражданам в боевых действиях на территории иностранных государств.