Из глубин: тайны московской истории раскрывают на Ильинке

Древний монастырь, торговые ряды, деревянные срубы, каменные полы ушедших под землю церквей, старинные монеты канувших в лету стран, гончарные и оружейные мастерские — вот лишь неполный перечень того, что откопали в ходе последних исследований московские археологи в самом центре столицы, на улице Ильинке. Подробности о новых находках — в материале «Известий».

Если бы камни умели говорить, на Ильинке собрались бы толпы любопытствующих — послушать таинственные истории давно минувших дней, которые могла бы поведать эта старая московская улица. По ней ходили цари и самозванцы, купцы и монахи, иностранные послы и советские комиссары. Последние раскопки подкинули историкам и археологам пищу для размышлений как минимум на десятилетия вперед.

За более чем 800-летнюю историю этого места археологический культурный слой, представляющий интерес для ученых, достиг почти 6 м. При этом сохранность его уникальна, учитывая, что здания в этой части столицы в XVIII веке неоднократно перестраивались.

История с географией

Ильинка (в XIV–XV веках — Дмитровка, в 1935–1990 годах — улица Куйбышева) древнее Красной площади на несколько веков. Свою историю она ведет с XI столетия. Улица начиналась у так называемого Торговища, а потому вблизи селились богатые заморские «гости» — купцы. Первые «гостиные дворы» упоминаются еще в духовной грамоте Ивана III, а при Иване Грозном после серии пожаров 1547 года (из-за засушливого лета тогда сгорела почти треть Москвы) близ Ильинки возвели новые торговые ряды с деревянными лавками.

ильинка Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В тогдашней Москве преобладала деревянная застройка, жителей становилось всё больше, поэтому город нещадно горел.

Николай Карамзин, «История государства Российского»: «Дворы более и более стеснялись в Кремле, в Китае; новые улицы примыкали к старым в посадах; домы строились лучше для глаз, но не безопаснее прежнего: тленные громады зданий, где-где разделенные садами, ждали только искры огня, чтобы сделаться пеплом».

Для защиты от пожаров в конце XVI века деревянные лавки заменили каменными.

На протяжении веков Ильинка оставалась главной торговой улицей Великого посада, хотя наряду с Гостиным двором, Торгом и купеческими усадьбами большая территория здесь была отведена под церкви и монастырские и архиерейские подворья — Новгородское, Троицкое, Иосифовское, Алексеевское, Воскресенское. Но коммерческие интересы постоянно теснили здесь древнее московское благочестие. В конце XVIII века Иван Старов на месте разобранного храма Иосифо-Волоцкого подворья спроектировал современную Биржевую площадь, а рядом церковь Димитрия Солунского сменило здание Биржи. После пожара 1812 года Торговые ряды отстраивал Осип Бове.

Фото: ТАСС Биржа на улице Ильинка, 1864 год

После революции улицу «оккупировали» совслужащие — здесь разместились многочисленные учреждения новой власти.

Копнули поглубже

Археологические исследования в этом районе Москвы начались еще в прошлом столетии, в период строительства метрополитена. Находки последнего времени, начиная с 1990-х годов, трудно переоценить. В 1996 году на территории старого Гостиного двора нашли самый крупный монетный клад в истории столицы. В подклете сгоревшего дома в двух огромных кувшинах было спрятано более 90 тыс. русских копеек и более трех сотен западноевропейских талеров. По всей видимости, сокровища принадлежали богатому купцу, жившему в XVII веке.

Летом 2017 года были обнаружены камни разобранной в 1783 году церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на подворье Иосифо-Волоцкого монастыря. Белокаменная лестница вела в подклет храма. Судя по аналогам, подобные входы в подклет под трапезной, сооруженные с внешней стороны, были достаточно характерным явлением для эпохи Ивана IV, но никто не знает достоверно, как выглядела эта церковь — ровесница храма Василия Блаженного. Предположительно, она была одноглавой, окруженной пристройками — паперть, крыльцо. Не исключено, что ее украшали изразцы как элементы декора фасада.

Фото: ТАСС Средние торговые ряды по Ильинке от Красной площади, 1888 год

На территории Биржевой площади были найдены и интереснейшие деревянные срубы — в частности, сруб усадьбы оружейника, где кроме оружия хранились сбруи, доспехи, кольчуги, а также серебряные монеты начиная от времен Ивана IV и до Василия Шуйского.

Вообще Биржевая площадь оказалась щедра на исторические артефакты, которые копились здесь с XII по XVIII век. Полученные данные значительно обогатили наши представления о средневековой Москве и, в частности, о роли Великого посада в формировании города. Московский посад был самым густонаселенным районом после Кремля и, как выяснилось, самым древним. Впервые было документально зафиксировано, что возраст посадских находок совпадает с первым упоминанием Москвы в летописях.

Под защитой пророка Илии

На Ильинке находится и самый древний сохранившийся в этой части Москвы храм — св. Илии Пророка. Возможно, непосвященный человек пройдет мимо этого на вид обычного здания — в XIX веке оно было обстроено Торговыми рядами, а большевики снесли кресты и колокольню церкви. Кстати, кресты нашли на чердаке, после начала богослужений в Великую Субботу 1995 года — как знак благословения Божия.

О строительстве и освящении храма в 1519–1520 годах повествует Владимирский летописец. Храм стал одной из первых известных сегодня каменных построек Китай-города. Уже через несколько лет после его возведения улица, прежде называвшаяся Дмитриевской, стала носить имя Ильинки. В 1606 году с колокольни Ильинского храма прозвучал набат, призвавший москвичей к восстанию против Лжедмитрия, которое было организовано боярами во главе с Василием Шуйским. В результате самозванец был свергнут с престола и казнен. В 1611 году поляки вновь захватили столицу. Тогда были сожжены и разрушены почти все 450 московских церквей. Духовенство и монахов беспощадно убивали. В это время, по мнению историков, Ильинский монастырь, большинство построек которого были деревянными, был полностью сожжен поляками, а чудом уцелевший каменный храм Илии Пророка стал приходским. На месте монастыря разместились кладбище и дворы церковного причта.

В XVII веке на Ильин день Московские патриархи ежегодно в присутствии царственных особ, при большом стечении духовенства и горожан совершали крестные ходы к Ильинской церкви. С конца XVII века здесь располагалось подворье Новгородских митрополитов. Во «властелинских покоях» подворья останавливались архиереи, а обер-прокурора Синода Феодосия (Яновского) навещал здесь император Петр I. В приходе храма в семье синодального иподьякона выросли два выдающихся архиерея XVIII века, братья архиепископ Тобольский святитель Варлаам и митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Петровы).

наука Церковь Илии Пророка на улице Ильинке Фото: commons.wikimedia.org

Постройку первого каменного Ильинского храма в XVI веке некоторые исследователи приписывают знаменитому зодчему Алевизу Фрязину. Летопись сохранила и имя «заказчика» строительства — «от простых людей некто именем Клим, а прозвище Мужило».

На протяжении последующих трех столетий церковь горела и отстраивалась вновь. Это подтверждают и самые последние находки московских археологов, обнаруживших целый ряд артефактов XVI–XIX веков. В частности, во время последних раскопок были обнаружены фундаменты древней галереи храма, разобранной в XIX веке. Архивные документы подтвердили ее существование. И еще одно «неожиданное открытие»: одержимость наживой в XIX веке мало отличается от современной. Взяв в аренду церковную землю, Общество Теплых торговых рядов в 1864–1865 годах на территории Новгородского подворья и соседней Певческой слободы возвело комплекс трехэтажных корпусов, так что церковь оказалась зажата торговыми зданиями. При этом был упразднен нижний храм 1519 года (в нем разместили калориферные печи для отопления магазинов). Верхний храм при перестройке беспощадно изуродовали, разобрав галерею и перенеся лестницу в южную апсиду. Кроме того, при строительстве использовались фундаменты старых каменных построек XVIII века, и новые корпуса почти сразу покрылись трещинами. А южная пристройка, выходящая на Ильинку, покосилась и потянула за собой древний храм. В советское время храм взяли под охрану как исторический памятник, но его реставрацией почти не занимались. Такая «забота» довела его до аварийного состояния, грозившего внезапным обрушением.