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Доказательства пены: власти просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса

Поможет ли инициатива депутатов и общественников избежать новых инцидентов с массовым отравлением граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Генпрокуратуру, правительство, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор просят начать внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений граждан в регионах России, в том числе с летальным исходом. Обращения в эти структуры направили общественники и депутаты Госдумы. Парламентарии также предложили ввести госмонополию на производство спирта. Эксперты считают, что необходимо разобраться, как в оборот попал метанол — именно он содержался в напитке «Мистер Сидр», который производился в Самаре.

Контроль необходим

В России предлагают возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ). С документами ознакомились «Известия».

Причиной такой инициативы стало массовое отравление граждан из ряда регионов напитком «Мистер Сидр», который производился в Самаре ООО «Анди». По данным Минздрава, в 29 случаях употребление закончилось летальным исходом. Всего же было выявлено 90 пострадавших в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии. По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Суд Ульяновска 6 июня арестовал сроком на два месяца предпринимателя Анара Гусейнова, подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Вину свою во время заседания он не признал.

Предприниматель Анар Гусейнов из Самарской области в здании суда во время избрания ему меры пресечения

Фото: ТАСС/Наталья Хороших

В изъятом после массового отравления сидре были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей, сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

По состоянию на 18:00 6 июня специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. л потенциально опасного напитка «Мистер Сидр», произведенного на территории Самарской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

Наибольший объем продукции конфискован в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Товар также изъят на территории Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Мордовии, Республики Марий Эл и Пермского края.

Мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются по всей стране, добавили в Роспотребнадзоре. Образцы направлены для исследования в лаборатории, подчеркнули в службе.

Алкогольная продукция «Мистер Сидр» в магазине Димитровграда, Ульяновская область 

Алкогольная продукция «Мистер Сидр» в магазине Димитровграда, Ульяновская область

Фото: ТАСС/Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области
Справка «Известий»

Метанол при попадании в организм человека окисляется до ядовитого формальдегида, который вызывает слепоту, негативно влияет на нервную систему и внутренние органы, включая сердце и печень. Особая опасность его связана с тем, что по запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта.

«Согласно исследованию ОПИ, не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производства (48%) и ненадлежащее качество продукции (31%). На этот факт мы обращали внимание еще в ноябре 2022 года, что и послужило одной из причин введения маркировки на эти товары», — сообщает глава ОПИ Олег Павлов в своем обращении.

В нем он указывает, что поэтапность внедрения маркировки, на которой настояли производители, привела к неполному на сегодня контролю всех участников оборота и разновидностей продукции.

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«Как итог, пока остается простор для злоупотреблений. Не менее показательно, что у одного из крупнейших отечественных производителей сидра ООО «Яблочный Спас» за последние полгода Росалкогольрегулированием было зафиксировано шесть нарушений, половина из которых связана с оборотом алкогольной продукции с истекшими сроками годности, а другая — с неучтенными объемами производства», — говорится в документе.

По данным ФГИС «Единый реестр проверок», стабильно высокое число нарушений, связанных с выпуском неучтенных объемов алкогольной продукции, фиксируется и у других производителей, подчеркивается в обращении.

проверка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Это мнение разделяют депутаты Госдумы, которые предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей.

«Данная ситуация создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативно правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем», — говорится в письме к Михаилу Мишустину лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Депутаты указывают на постановление правительства о продлении моратория на проверки бизнеса, который сегодня не дает права государству контролировать качество продукции предпринимателей. В связи с этим они предлагают главе кабмина отменить этот документ.

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«Политика повышения акцизов на алкогольную продукцию стимулирует производство дешевого контрафактного алкоголя, тогда как государственная монополия на производство и оборот этилового спирта позволит избавить данный рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета», — считают они.

— Трагедия произошла не только из-за халатности отдельных предпринимателей, но и из-за несовершенства всей системы регулирования. По данным Росалкогольрегулирования, за прошлый год объем официального производства слабоалкогольных напитков в России увеличился с 16,1 млн до 19 млн декалитров. Разумеется, повышение объемов рынка ведет к увеличению числа нарушений, — заявил «Известиям» Сергей Миронов.

Следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток «Сидр» для поставки в магазины «Территория пива» Ульяновской области

Следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток «Мистер Сидр» для поставки в магазины «Территория пива» Ульяновской области

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

По его словам, судя по отзывам из регионов, каждый год из-за некачественных слабоалкогольных напитков в стране травится большое число граждан, но масштаб проблемы вскрылся только сейчас, после массовой гибели людей сразу в нескольких регионах страны.

«Известия» направили запросы во все упомянутые в обращении структуры на предмет поддержки предложенных мер.

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В Роспотребнадзоре сказали «Известиям», что при поступлении обращения оно будет рассмотрено в установленном законом порядке.

Минпромторг разработал проект федерального закона, согласно которому в России запланировано введение госрегулирования производства и оборота метилового спирта (метанола), сообщили в ведомстве. Проект закона предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Кроме того, это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями — участниками этого рынка, добавили в министерстве.

Высокие риски

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Росалкогольрегулирования, мероприятия по выявлению и пресечению опасного алкоголя продолжаются. Объем обнаруженного только в Севастополе составил более 3 т, в магазинах Пензы изъято свыше 1,7 тыс. л сидра.

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«Оборот продукции ООО «Анди» заблокирован в системе ЕГАИС на всей территории РФ. Росалкогольрегулирование неоднократно указывало на рост объема нелегального производства алкогольных коктейлей под видом пивных напитков», — сообщили в службе.

Следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток «Сидр» для поставки в магазины «Территория пива» Ульяновской области

Следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток «Мистер Сидр» для поставки в магазины «Территория пива» Ульяновской области

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Там отметили, что при выпуске такой продукции недобросовестные предприниматели закупают нелегальный спирт, который используется в виде сырья.

«Никаких проверок качества такого спирта при этом не производится. Это автоматически создает риски использования при производстве метилового спирта», — отметили в службе.

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Независимый эксперт пивного рынка Алексей Небольсин назвал предложения депутатов и ОПИ ожидаемым.

— Бизнес прекрасно понимает, что произошло. Не хочет избежать проверок и не боится их, но у него есть другое предложение, как решить этот вопрос. Сейчас обсуждаем его с контрольными органами и готовы предложить Госдуме, — заявил он «Известиям», отказавшись назвать эти меры.

По его словам, естественно, в этих условиях бизнес ничего не возразит, потому что основания для проверки действительно есть.

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Фото: ТАСС/Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области
Магазин, где продаются напитки марки «Мистер Сидр» в Димитровграде, Ульяновская область

— При этом хочу подчеркнуть, что люди отравились не сидром, а суррогатным коктейлем, который был в официальном обороте как пивной напиток, — подчеркнул Алексей Небольсин.

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что сначала надо разобраться, как в оборот попал метанол, контроль за которым должны осуществлять проверяющие органы.

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— То, что производилось, это не сидр, а яблочный сок, который разбавлялся техническим спиртом, что само по себе запрещено законодательством. Очень странно, что до этого ООО «Анди» проверялось, но ни одна проверка почему-то не показала, что компания производит не настоящий продукт, который получается в процессе брожения, — отметил он «Известиям».

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов заявил «Известиям», что на пивоваренном рынке уже давно внедрены система ЕГАИС, а также счетчики готовой продукции, установленные на линиях розлива, которые позволяют контролировать в автоматическом режиме производство и сбыт.

— Другое дело, что существует порог мощности, ниже которого счетчики устанавливать необязательно: сейчас он составляет 300 тыс. декалитров в год, а с 2024 года снизится до 100 тыс., — пояснил он.

Следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток «Сидр» для поставки в магазины «Территория пива» Ульяновской области

Следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток «Мистер Сидр» для поставки в магазины «Территория пива» Ульяновской области

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Вячеслав Мамонтов полагает, что для тех компаний, которые будут обязаны в соответствии с новыми требованиями устанавливать счетчики, адресные проверки допустимы, поскольку это влияет на безопасность и легальность производства.

— Кроме того, доля нелегальной продукции за последний год выросла — это показывают совместные проверки правоохранительных органов и Росалкогольрегулирования. А потому мы считаем оправданным применение риск-ориентированного подхода в осуществлении надзорной деятельности, — заявил Вячеслав Мамонтов.

По его мнению, ситуация стала возможна и потому, что пивной рынок оказался искусственно разделен на категории «пиво» и «пивные напитки». Этим пользуются в том числе недобросовестные производители алкогольных коктейлей, которые маскируют свою продукцию под эту категорию для оплаты меньшего акциза.

В то же время бизнес в России, в том числе пивоваренная отрасль, по словам эксперта, продолжает работать в условиях непростой экономической ситуации и санкционного давления. В связи с чем внеплановые проверки могут оказать негативное воздействие на добросовестных производителей. Поэтому отрасль надеется на конструктивный диалог с органами власти, который позволит создавать возможности для развития, а не затруднять процесс ведения бизнеса, заявил он.

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